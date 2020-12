Les eurodéputés dénoncent le chef de l’agence européenne aux frontières sur les allégations de refoulement des migrants

Le chef de Frontex a été interpellé mardi par les députés européens sur les informations des médias selon lesquelles l’agence de gestion des frontières de l’UE était impliquée dans des opérations illégales visant à empêcher les migrants d’atteindre les côtes du bloc.

En octobre, une enquête publiée par plusieurs médias, dont l’hebdomadaire allemand Der Spiegel et la chaîne de télévision allemande ARD, a allégué l’implication de Frontex dans des opérations dites de refoulement à la frontière maritime gréco-turque, avec des réfugiés et des migrants expulsés de l’UE. eaux, ce qui est illégal en vertu du droit international.

Ces allégations ont conduit la commissaire aux affaires intérieures, Ylva Johansson, à demander une réunion urgente et extraordinaire du conseil d’administration de Frontex et le médiateur européen à ouvrir une enquête.

Mais mardi, le directeur exécutif de Frontex, Fabrice Leggeri, a nié que son agence était impliquée dans les refoulements, affirmant que «nous n’avons pas trouvé de preuves» de la participation du personnel de Frontex à des activités illégales.

Au cours d’un débat de près d’une heure au sein de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, Leggeri a souligné que Frontex «est pleinement attaché au contrôle des droits fondamentaux», a fait valoir que «le commandement tactique incombait à l’État membre hôte» (dans le cas de la allégations, ce serait la Grèce) et a souligné que le nombre d’employés travaillant au bureau des droits fondamentaux de l’agence est passé de deux personnes il y a cinq ans à 10 personnes maintenant.

Cependant, il a admis des retards dans l’embauche de nouveaux responsables des droits fondamentaux, qu’il a imputés à des problèmes bureaucratiques avec la Commission européenne. Il a également souligné le contexte géopolitique difficile de la frontière gréco-turque, où les tensions s’intensifient souvent et où les deux gardes-frontières nationaux utilisent des cartes différentes car ils ne reconnaissent pas les eaux territoriales de l’autre.

Les responsables et les législateurs soulignent que la capacité de l’UE à respecter ses propres valeurs fondamentales est en jeu. Le mandat de Frontex a été élargi en 2016, au plus fort de la crise migratoire, pour en faire une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes à part entière.

Et les arguments de Leggeri n’ont pas convaincu la majorité des législateurs. Il n’était ouvertement défendu que par les députés du groupe des conservateurs et réformistes européens de centre-droit. Presque tous les autres eurodéputés, en particulier ceux du centre-gauche, ont soit mis en doute les opérations de l’agence, soit mis en doute l’emprise de Leggeri sur l’agence, certains lui demandant même de démissionner.

«Nous aimerions savoir que nous pouvons vous faire confiance, et je commence à m’interroger», a déclaré Sophie in’t Veld, députée libérale néerlandaise.

Dans un communiqué, le groupe socialiste au Parlement «a appelé le directeur exécutif de Frontex à démissionner après des mois d’allégations sur l’implication de l’agence dans des pratiques illégales et des violations des droits fondamentaux».

Erik Marquardt, porte-parole des Verts en matière de politique migratoire, a déclaré dans un communiqué que «le Parlement européen devrait maintenant créer une commission d’enquête pour examiner les preuves et œuvrer pour mettre fin aux refoulements».