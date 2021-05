Cyberattaque sur HSE: l’impact sur le système de gestion des patients présente le «  plus grand risque  »

Le plus grand risque auquel le Health Service Executive (HSE) est actuellement confronté à la suite de la cyberattaque de vendredi est que son système de gestion des patients et son système de radiologie sont tous deux hors service, a déclaré le directeur des opérations de l’organisation.

Anne O’Connor a déclaré dimanche que les services de radiologie avaient été particulièrement durement touchés à travers le pays et que le système de radio-oncologie pour les patients atteints de cancer avait été compromis à tous les niveaux.

Elle a dit que dans certains cas, les hôpitaux sont revenus à des systèmes manuels sur papier.

L’attaque, qui a commencé vendredi par un gang criminel dans un autre pays, a vu des données des services de santé cryptées et peut-être volées, a déclaré Mme O’Connor, et le gang criminel a demandé une rançon en échange d’un code pour libérer les données cryptées.

Mme O’Connor a déclaré que le HSE n’était responsable d’aucune décision de paiement de la rançon, dont le montant n’a pas été révélé. L’État a pour politique de ne pas payer les demandes de rançon.

S’exprimant sur On the Record de Newstalk avec Gavan Reilly, Mme O’Connor a déclaré que le HSE disposait de données de sauvegarde propres à partir desquelles il pourrait reconstruire ses serveurs, mais que ce serait un processus lent.

À la suite de la cyberattaque, un certain nombre d’hôpitaux HSE ont annulé tous les rendez-vous ambulatoires. Cependant, les grands hôpitaux volontaires du pays, qui exploitent un système informatique légèrement différent, n’ont pas été aussi gravement touchés.

Il s’agit notamment de Beaumont, du Mater, de St James’s, de Tallaght et de St Vincent’s à Dublin ainsi que de l’hôpital universitaire de Mercy et de l’hôpital universitaire de Cork, a-t-elle déclaré. «Ils n’ont pas eu le même effet sur le système de prise en charge des patients mais ils sont impactés sur la radiologie».

Mme O’Connor a déclaré que le HSE essayait de déconnecter les machines afin que les équipements individuels puissent fonctionner de manière isolée. «Notre priorité doit être le système de gestion des patients. Le plus grand risque à l’heure actuelle est lié au fait que notre système de gestion des patients de base est en panne, tout comme notre système de radiologie de base. Toutes nos capacités de diagnostic en termes de radiologie ont disparu », a-t-elle déclaré.

«Si quelqu’un vient à l’hôpital, nous n’avons pas la capacité de revenir sur les tests précédents ou les scans précédents. Nous ne pouvons pas commander de tests de laboratoire ou de radiologie par voie électronique.

«Nous avons des gens dans les hôpitaux qui livrent des morceaux de papier avec des résultats de laboratoire, donc cela remonte à de très nombreuses années pour nous et il y a un risque en ce qui concerne la façon dont nous pouvons faire nos affaires.

«Notre priorité doit être de rétablir un système de gestion des patients qui nous donne accès aux informations des gens afin que même des choses comme les transfusions sanguines, les comparaisons de sang, la consultation des dossiers antérieurs pour les médicaments, les allergies, etc., nous n’y avons pas accès.»

Mme O’Connor a déclaré au programme que le système du HSE avait été très gravement compromis et qu’à ce stade, il ne savait pas combien de données avaient été accédées par les pirates.

Annulations de rendez-vous

Elle a exhorté les patients ayant des rendez-vous à l’hôpital à vérifier auprès du Site Web HSE qui était mis à jour tout au long de la journée avec des informations sur les annulations.

Elle a déclaré que pratiquement tous les rendez-vous de radiologie à tous les niveaux pour des procédures telles qu’une radiographie, une IRM ou une tomodensitométrie ont été annulés.

Le site Web HSE a déclaré que les appareils à rayonnement ont été temporairement fermés et que le traitement a été arrêté à l’hôpital St Luke, à l’hôpital Beaumont, à l’hôpital St James, à l’hôpital universitaire de Galway et à l’hôpital universitaire de Cork – les cinq centres de radiologie du pays. Cependant, un plan de traitement de tous les patients radiologiques urgents dans le secteur privé a débuté vendredi et se poursuit.

Le HSE a ajouté que les traitements de radiothérapie de routine peuvent être temporairement interrompus en toute sécurité sans impact négatif sur les résultats d’un patient. Les patients seront contactés directement par le personnel au sujet de leurs rendez-vous et on espère que les systèmes seront prêts à reprendre la radiothérapie la semaine prochaine, a-t-il déclaré.

Mme O’Connor a déclaré que dans les hôpitaux HSE de l’ouest, à Donegal, Sligo, Mayo et Galway, tous les rendez-vous ambulatoires avaient été annulés. Elle a dit que si un rendez-vous était en cours, le patient serait contacté.

Elle a déclaré que les rendez-vous ambulatoires pour les enfants dans les hôpitaux Children’s Health Ireland de Crumlin, Temple Street et Tallaght avaient également été annulés.

Elle a déclaré que dans le groupe Sud / Sud-Ouest, certains rendez-vous avaient été annulés.

Cependant, elle a déclaré que les rendez-vous à l’est à Beaumont ou à Connolly se déroulaient tous en dehors de la radiologie et qu’il en était de même dans les groupes hospitaliers des Midlands de Dublin et de l’Est de l’Irlande et à Limerick.

La cyber-sécurité

Mme O’Connor a déclaré que le National Cyber ​​Security Center gère l’attaque du ransomware, mais a ajouté qu’il « devra prendre en compte » les points de vue du HSE si l’attaque se poursuit pendant une longue période.

«Notre position est que plus cela dure du point de vue des services de santé, plus le risque est grand», a-t-elle déclaré.

Parallèlement, il est apparu que le Centre national de cybersécurité dispose d’un budget de 5 millions d’euros, d’un effectif de 25 personnes, pas de locaux dédiés et le poste de directeur du centre est vacant depuis un an.

Le TD indépendant Cathal Berry a déclaré que la capacité des Forces de défense s’améliorait, mais qu’elle était encore «très, très limitée». L’ancien commandant de l’aile des Forces de défense, qui a souligné à plusieurs reprises les faiblesses de la cybersécurité irlandaise, a déclaré à The Week in Politics de RTÉ que «c’est incroyable qu’ils n’aient pas de locaux dédiés».

M. Berry a déclaré que l’État n’avait pas la capacité de riposter aux criminels derrière la cyberattaque, car «nous n’avons pas du tout de création de cyber-kits offensifs».

Il a déclaré que le centre était censé être une entité multi-agences avec des membres d’An Garda et des Forces de défense, mais en raison de la crise de rétention du personnel dans les Forces de défense, les deux sièges pour eux sont vides – «et ce n’est pas suffisant».

Le ministre d’État Jack Chambers a déclaré que la Commission sur l’avenir des forces de défense envisageait la cybersécurité.

Il a dit qu’ils étaient guidés par des experts sur l’attaque HSE et a insisté sur le fait que «nous ne paierons pas de rançon». Il ne ferait aucun commentaire sur le montant recherché par le gang criminel.

Le HSE travaille avec la Garda, les Forces de défense, le Centre national de cybersécurité et des experts internationaux, a-t-il déclaré, ajoutant: «Cela se fera au moins la semaine prochaine.»

M. Chambers a déclaré que «l’État doit renforcer la cybersécurité» pour les organisations publiques et privées.