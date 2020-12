Coronavirus en Irlande: 269 nouveaux cas et 18 autres décès rapportés par Nphet

Il y a eu 269 nouveaux cas et 18 autres décès de Covid-19 signalés mardi par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet). Parmi ces décès, un en octobre, 15 en novembre et deux font l’objet d’une enquête.

Cela porte le nombre total de décès liés à Covid-19 à 2 069 et le nombre total de cas confirmés à 72 798.

Parmi les cas notifiés aujourd’hui, la moitié sont des hommes et la moitié sont des femmes, 65% d’entre eux étant âgés de moins de 45 ans. Il y a eu 73 nouveaux cas à Dublin, 20 à Kilkenny, 20 à Limerick, 19 à Louth, 19 à Tipperary et les 118 autres cas se propagent. dans 20 autres comtés.

Il y a eu 14 hospitalisations supplémentaires liées au Covid-19 au cours des dernières 24 heures. À 14 heures aujourd’hui, 224 patients atteints de Covid-19 sont hospitalisés, dont 31 en soins intensifs. .

Médecin en chef Dr.

Tony Holohan a déclaré que «le travail acharné et les sacrifices consentis par les gens au cours des 6 dernières semaines pour supprimer Covid-19 signifie que nous sommes maintenant en mesure de rouvrir des magasins non essentiels et de voyager dans nos comtés».

«Il appartient à chaque personne, individuellement, de rester vigilant à la propagation de cette maladie, d’évaluer le risque que comporte toute activité sociale. Nous devons garder les conseils de santé publique au centre de nos esprits et ne pas recevoir de visiteurs chez nous, en dehors des visiteurs nécessaires dans une bulle de soutien, jusqu’au 18 décembre.

«Chacun de nous a un rôle à jouer pour façonner l’image nationale du COVID-19 dans les semaines à venir. Il est essentiel que vous vous laviez les mains, que vous portiez des couvre-chefs et que vous vous teniez à une distance de 2 m les uns des autres, pour protéger la santé publique, pour protéger les services publics vitaux et pour nous donner les meilleures chances de continuer à minimiser la propagation de la maladie.

Réouverture

Le deuxième verrouillage de l’État a pris fin aujourd’hui lorsque des points de vente non essentiels, des églises, des gymnases, des coiffeurs, des bibliothèques, des cinémas et d’autres entreprises ont ouvert leurs portes pour la première fois en six semaines.

Il y a un «buzz frais» autour de nombreuses villes et centres-villes à travers l’État avec des files d’attente «gérables» d’acheteurs se formant à l’extérieur de certains détaillants.

Les restaurants peuvent rouvrir pour les repas à l’intérieur le vendredi, tandis que les visites à domicile et les voyages inter-pays ne seront pas autorisés avant le 18 décembre pour la période de Noël.

Le Taoiseach a déclaré qu’il ne prévoyait pas de nouvelles restrictions de Covid-19 avant Noël et a décrit le chiffre de 400 cas quotidiens que Nphet a fixé comme seuil d’action comme «très arbitraire».

Nphet a déclaré dans une lettre au gouvernement la semaine dernière qu’il serait possible de supprimer la propagation du virus avec une intervention de trois semaines seulement si elle commence à l’approche de 400 cas par jour. La moyenne sur cinq jours des nouveaux cas était de 277 lundi.

Micheál Martin a déclaré que le gouvernement ne regardait pas seulement les chiffres sur les nouveaux cas, mais également le niveau des hospitalisations, des admissions aux soins intensifs et des décès en décidant d’imposer des restrictions. Il a déclaré que l’État était le plus performant d’Europe sur la moyenne de sept jours des nouveaux cas.

« Nous voulons rester dans cette position, donc nous ne tarderons pas à réagir, mais nous ne prévoyons pas de devoir le faire avant Noël », a déclaré le Taoiseach au europe-infos.fr dans une interview lundi.

M. Martin a déclaré que l’on s’attendait à ce que les cas continuent de baisser cette semaine en raison du décalage par rapport aux restrictions restantes.

Il a déclaré qu’une augmentation des cas après que le gouvernement ait autorisé les visites à domicile pour Noël dépendrait du comportement des gens.

«C’est maintenant pour nous tous individuellement et collectivement dans notre comportement de gérer ce virus et de le faire tomber et c’est particulièrement vrai à partir du 18», a-t-il déclaré.

Le gouvernement était «plus à l’aise» pour rouvrir des musées, des bibliothèques ou des galeries sans que cela conduise à une propagation du virus et cela améliorerait la qualité de vie à Noël, a-t-il déclaré.

«Il y a des limites auxquelles un gouvernement peut enfermer des gens pendant une période prolongée, pour être grossier à ce sujet, et nous devons trouver le bon équilibre. C’est une question d’équilibre », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le nombre de décès de coronavirus en Irlande du Nord a dépassé la barre des 1000, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé du Nord.