Les techniciens estoniens craignent l’extrême droite

La réputation de l’Estonie en tant que plaque tournante européenne des startups est confrontée à un nouveau défi: la tourmente politique intérieure.

Depuis qu’il s’est libéré de l’effondrement de l’Union soviétique en 1991, le petit État balte s’est taillé une niche en tant que base favorable aux entreprises et à la pointe de la technologie pour une série d’entreprises technologiques d’un milliard de dollars, de la plate-forme de communication Skype au transfert d’argent. TransferWise.

Mais les récents scandales impliquant un parti au pouvoir d’extrême droite – sous la direction du duo père-fils Mart et Martin Helme – ont ébranlé la confiance dans la direction du pays, incitant certains à se demander si la réputation de l’Estonie en tant que nation technologique de premier plan pourrait être menacée.

«Personnellement, je suis extrêmement inquiet à ce sujet», a déclaré Taavet Hinrikus, fondateur de TransferWise. «Ce que font Mart Helme et Martin Helme, c’est systématiquement nuire au pays que nous avons construit au cours des 30 dernières années.»

Le parti des Helmes, le Parti populaire conservateur d’Estonie, mieux connu sous son acronyme EKRE, a été un acteur surprise lors des élections législatives de l’année dernière, revendiquant la troisième place sur une plate-forme appelant au conservatisme social et à des réductions à des niveaux d’immigration déjà bas.

Mais la plus grande surprise est venue lorsque le Parti du centre, deuxième, et le parti de centre-droit, quatrième, Fatherland, ont invité EKRE dans une coalition, excluant le parti le plus populaire, le Parti réformiste, du gouvernement.

Le chef du Parti du centre, Jüri Ratas, est resté Premier ministre, tandis que Mart Helme est devenu ministre de l’Intérieur et Martin Helme est devenu ministre des Finances.

Pour de nombreux membres de l’estonien, ce fut une tournure choquante des événements. Une déclaration de Martin Helme à la télévision estonienne en 2013 selon laquelle «les Noirs devraient rentrer» avait été vivement critiquée, et lors de la cérémonie de prestation de serment du gouvernement, les Helmes ont semblé faire un geste suprémaciste blanc.

Depuis qu’il est devenu ministre, Mart Helme a continué à offenser.

À la fin de 2019, il a qualifié le Premier ministre finlandais Sanna Marin, 35 ans, de «vendeuse» et, peu après les élections américaines de novembre, lors d’une discussion à la radio avec son fils et le député européen EKRE Jaak Madison, il a appelé le président élu Joe Biden et son fils Hunter «des personnages corrompus», affirmant que la victoire électorale de Biden avait été facilitée par «l’État profond».

Le 9 novembre, Mart Helme a démissionné de son poste de ministre, mais les critiques ont déclaré que ses déclarations avaient déjà sapé la réputation internationale de l’Estonie.

«Il y avait un espoir naïf que si EKRE devenait un parti gouvernemental, ils seraient apprivoisés d’une manière ou d’une autre et c’est en fait le contraire», a déclaré Taavi Rõivas, ancien Premier ministre du Parti réformiste. «Maintenant, leur voix est entendue plus fort parce que maintenant ils sont ministres et leur position est considérée comme la position officielle de l’Estonie.»

Pour l’Union européenne, la politique changeante de l’Estonie devient rapidement quelque chose à surveiller. Alors que le gouvernement actuel approche de la moitié du mandat actuel, les observateurs commencent à se demander quelle est la prochaine étape: Tallinn reviendra-t-elle à sa politique antérieure plus stable et plus centriste, ou poursuivra-t-elle sa voie populiste actuelle, plus erratique?

Les experts disent que si le changement actuel d’extrême droite prend racine, les alliés de l’UE pourraient commencer à considérer l’Estonie avec plus de méfiance.

« L’Estonie ne sera pas considérée comme un partenaire solide et constructif en Europe, si l’on sait qu’un ministre du gouvernement parle de temps en temps du leadership d’un pays allié », a déclaré Vello Andres Pettai, politologue à l’Université de Tartu en Estonie.

L’équipe de presse d’EKRE n’a pas répondu aux demandes de commentaires adressées à Mart et Martin Helme.

Pourtant, l’eurodéputée Madison a déclaré que la montée en puissance d’EKRE reflétait la popularité de leur message conservateur. Il a déclaré que le soutien au parti s’était renforcé lorsqu’il s’est opposé à une politique de 2015 poussée par le gouvernement R theivas pour reconnaître les partenariats entre personnes de même sexe.

En 2021, un autre affrontement se profile alors que l’Estonie se prépare à voter lors d’un référendum demandant si le mariage devrait être défini comme étant uniquement entre un homme et une femme. EKRE fait campagne pour que cette définition soit la seule reconnue.

Madison a déclaré que l’image que le Parti réformiste en particulier avait depuis longtemps tenté de projeter de l’Estonie – en tant que nation d’Europe occidentale – était trop rose et cherchait à dissimuler les problèmes économiques et sociaux du pays et l’héritage de son passé soviétique, auquel EKRE voulait s’attaquer. .

L’eurodéputé a reconnu que les commentaires de Mart Helme sur Biden étaient allés trop loin et qu’il avait eu raison de démissionner, mais il a défendu l’ancien ministre de l’Intérieur comme un «homme droit et honnête».

« Parfois, c’est problématique parce que parfois, dans la haute politique, il faut être politiquement correct d’une certaine manière », a déclaré Madison.

Il a également nié qu’EKRE était un parti raciste.

Bien que peu de politiques majeures aient réellement changé sous EKRE, des inquiétudes bouillonnent au sein du secteur des startups et du secteur informatique en général selon lesquelles le message populiste et anti-immigration du parti rend le pays moins attrayant pour les travailleurs internationaux hautement qualifiés, un groupe que le pays a précédemment ciblé.

Entre autres choses, l’Estonie a lancé un visa destiné spécifiquement aux «nomades numériques» et s’est employée à simplifier les structures fiscales.

À la fin du deuxième trimestre de cette année, les startups estoniennes employaient 6 084 personnes localement, en hausse de 15% sur un an, selon les statistiques de la Direction des impôts et des douanes.

TransferWise emploie près de 1000 personnes à Tallinn avec 70 nationalités différentes représentées, a déclaré le co-fondateur Hinrikus.

Il a déclaré que les politiques de l’Estonie étaient traditionnellement plutôt favorables aux entreprises, mais il craignait que le gouvernement actuel ne perturbe cela.

«Jusqu’à présent, les politiciens se sont largement tenus à l’écart, mais nous arrivons maintenant à un point où les politiciens commencent à faire obstacle», a-t-il déclaré.