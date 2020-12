Les experts avertissent les capitales de l’UE de ne pas assouplir les règles relatives aux coronavirus pendant les vacances

C’est encore une fois le pandémonium pandémique.

Bruxelles a exhorté les capitales de l’UE à éviter une levée décousue des mesures de confinement qui pourrait conduire à une troisième vague d’infections à coronavirus, mais les pays vont déjà de l’avant avec leurs propres plans pour assouplir les restrictions avant les vacances d’hiver. Les experts en santé publique disent que cela pourrait être une grosse erreur qui entraînera finalement plus de décès.

L’Autriche se chamaille avec ses voisins – l’Allemagne, l’Italie et la France – sur l’opportunité de rouvrir les stations de ski, et même si l’UE s’accorde sur une voie à suivre, la Suisse – un pays non membre de l’UE – envisage toujours de rouvrir. La Pologne a ouvert des centres commerciaux et des magasins. La France autorise désormais les services religieux jusqu’à 30 personnes, avec un nouvel assouplissement des mesures de contrôle prévu d’ici la mi-décembre. Les musées, les cinémas et les théâtres devraient rouvrir et un couvre-feu remplacera un ordre de rester à la maison.

Malgré les mesures visant à assouplir, les autorités sanitaires affirment que la menace de propagation du virus reste plus dangereuse que jamais, en particulier avec de nombreux hôpitaux et systèmes de santé débordés. La carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies montre encore presque tout le continent d’un rouge profond alarmant.

«Il est vraiment dangereux et imprudent de penser que nous sommes au top», a déclaré John Middleton, président de l’Association des écoles de santé publique de la région européenne.

Middleton a déclaré que les taux d’infection avaient diminué dans de nombreux pays européens – mais uniquement aux niveaux d’octobre. L’assouplissement des mesures maintenant, a-t-il ajouté, «n’est qu’une recette» pour un rebond des affaires en janvier.

Andrea Ammon, le directeur de l’ECDC, a lancé un avertissement brutal lors d’une réunion vidéo des ministres de la Santé de l’UE mercredi. « Je voudrais souligner que la situation épidémiologique ne donne pas une indication que les mesures de santé publique peuvent être assouplies », a déclaré Ammon. «Nous avons examiné à quoi ressemblerait cette situation si les mesures qui ont été maintenant prises étaient levées ou assouplies avant le 21 décembre. D’après nos prévisions, il y aurait une augmentation ultérieure des admissions à l’hôpital dès la première semaine de janvier. Et si ces mesures sont levées plus tôt, comme le 7 décembre, une augmentation des admissions à l’hôpital pourrait déjà se produire à Noël. «

La commissaire européenne à la Santé, Stella Kyriakides, a déclaré aux ministres de la Santé que le début de la distribution de vaccins ne devrait pas endormir les gouvernements dans un faux sentiment de sécurité. « Jusqu’à ce que les vaccins puissent être suffisamment déployés, les mesures pour atténuer la propagation du virus doivent se poursuivre au cours des prochains mois et en particulier pendant la période des vacances », a déclaré Kyriakides.

«Je comprends le désir d’assouplir ces restrictions», a-t-elle ajouté, notant que la Commission émettait de nouvelles recommandations. «Plus de 5 000 personnes perdent encore la vie chaque jour», a-t-elle déclaré, soit une toutes les 17 secondes. «Aujourd’hui, nous ont proposé un conseil sur mesure pour les fêtes de fin d’année à venir pour une fin d’année plus sûre, et je vous exhorte à en tenir compte. Il s’agit d’un Noël et de la fin de l’année du respect et du sauvetage des vies. »

La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a imploré les dirigeants de l’UE de ne pas répéter les erreurs de l’été dernier et du début de l’automne, lorsque les réouvertures prématurées ont conduit à une deuxième vague beaucoup plus importante que la première. Malgré tous ces appels, cependant, les capitales suivent à nouveau leur propre chemin.

Ajoutant au désarroi, la Hongrie et l’Allemagne signent leurs propres accords pour les vaccins contre les coronavirus – malgré un programme d’achat conjoint mené par l’UE.

Alors que les sociétés se sont habituées à la vie – et à la mort – avec le coronavirus, le nombre de décès est toujours ahurissant. Au Royaume-Uni, quelque 16 000 personnes sont décédées jusqu’à présent dans la deuxième vague, selon David Spiegelhalter, président du Winton Center for Risk and Evidence Communication de l’Université de Cambridge, bien que les restrictions aient réduit les taux de mortalité.

« Malheureusement, la prédiction selon laquelle la deuxième vague impliquerait des dizaines de milliers de décès par COVID semble se réaliser », a écrit Spiegelhalter dans un communiqué aux journalistes. «Et nous pouvons nous attendre à ce que ce total de la deuxième vague passe à plus de 20 000 d’ici Noël.»

Certains pays de l’UE agissent toujours avec plus de prudence. La Belgique a rouvert des commerces cette semaine mais n’a pas encore décidé si elle assouplirait encore ses mesures avant Noël. En Espagne, où le mois de novembre a été le deuxième plus grand nombre de décès mensuels dus au COVID après avril, la plupart des restrictions relatives aux coronavirus devraient rester en place jusqu’à la fin de l’année.

Et malgré les promesses répétées des fonctionnaires nationaux de l’UE de partager l’expertise scientifique et de coordonner les politiques, les pays fixent des limites différentes aux contacts interpersonnels pour les vacances. La Pologne dit qu’elle permettra uniquement aux membres de la famille immédiate de célébrer Noël ensemble. L’Allemagne a déclaré qu’elle permettrait à 10 personnes de différents ménages de se rencontrer. Parmi les autorités espagnoles, il y a débat et désaccord. Les responsables nationaux de la santé ont demandé une limitation des rassemblements festifs de six personnes, mais certaines régions prévoient d’autoriser jusqu’à 10 personnes par ménage.

D’autres problèmes à long terme doivent encore être résolus. La Commission fait pression pour une utilisation plus large des tests antigéniques rapides, que certains pays comme la Slovaquie ont déjà utilisés à grande échelle. D’autres pays, comme les Pays-Bas, ont été plus prudents, car les experts avertissent que la qualité des tests sur le marché est très différente. Et les pays n’ont toujours pas harmonisé la durée recommandée pour la mise en quarantaine ou l’auto-isolement après un risque de contact potentiel.

Le Royaume-Uni a raccourci le temps de quarantaine des voyageurs à cinq jours à condition qu’un test de coronavirus soit négatif.

Les avertissements non entendus de la Commission et des experts interviennent alors que Bruxelles intensifie la pression sur les pays de l’UE pour qu’ils transfèrent une partie de l’autorité juridique en matière de politique de santé à des agences européennes indépendantes dans le cadre d’une Union européenne de la santé proposée. Actuellement, presque tout le pouvoir en matière de santé repose dans les capitales nationales.

Bon nombre des propositions de la Commission dévoilées à la mi-novembre sont relativement modestes. Par exemple, la Commission souhaite modifier le mandat de l’agence des maladies infectieuses afin qu’elle puisse émettre des recommandations aux pays, plutôt que de simplement fournir des résumés de faits et de données, que les responsables nationaux ou locaux peuvent interpréter et agir comme ils l’entendent.

Une autre proposition permettrait à l’agence européenne des médicaments de surveiller les pénuries de médicaments en cas d’urgence. D’autres recommandations – comme permettre au comité de sécurité sanitaire de prendre des décisions qui doivent être suivies dans les capitales – ont suscité l’inquiétude des pays lors d’une réunion des ministres de la santé mercredi sur l’Union européenne de la santé.

Pourtant, von der Leyen et d’autres responsables de l’UE insistent sur le fait qu’il est crucial de planifier à l’avance et de mettre en place un cadre pour quelle que soit la prochaine urgence sanitaire.

Dans une vidéo prête à marquer le premier anniversaire de son entrée en fonction, von der Leyen a admis que l’UE avait déjà tiré de dures leçons. «Nous le savons maintenant», dit-elle. «Le monde n’était pas préparé à une telle pandémie.»

MISE À JOUR: Cet article a été modifié le 2 décembre pour clarifier une citation de la commissaire à la Santé Stella Kyriakides sur le taux de mortalité par COVID-19 dans l’UE.

