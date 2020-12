Covid-19: cinq autres décès et 270 nouveaux cas confirmés par Nphet

Cinq autres décès et 270 nouveaux cas de Covid-19 ont été signalés par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) mercredi soir, alors que le médecin-chef a averti qu’il n’y avait pas de place pour la complaisance dans l’approche nationale du virus.

Cela porte le nombre total de décès liés au virus dans l’État à 2 074 depuis le début de la pandémie et à 73 066 le nombre total de cas confirmés du virus dans la République.

Parmi les nouveaux cas, 58 sont à Dublin, 38 à Donegal, 28 à Wicklow, 25 à Mayo, 24 à Limerick et les 97 cas restants sont répartis dans 21 autres comtés.

À 14 heures aujourd’hui, 231 patients atteints de Covid-19 sont hospitalisés, dont 31 en soins intensifs. Il y a eu 27 hospitalisations supplémentaires au cours des dernières 24 heures.

Le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, a déclaré qu’il était important de maintenir les progrès réalisés ces dernières semaines en ce qui concerne le virus.

«L’Irlande a maintenant l’incidence de Covid-19 la plus faible sur 14 jours de l’UE, selon les derniers chiffres du Centre européen de contrôle des maladies, et nous devons rester fermes sur cette position», a déclaré le Dr Holohan. «Alors que le pays passe au niveau 3, il n’y a pas de place pour la complaisance dans notre réponse à Covid-19.

«Lorsque vous êtes dans les magasins et que vous accédez aux services, essayez d’éviter les situations à haut risque et portez un masque facial lorsque la distance sociale n’est pas possible dans les rues animées et les espaces extérieurs bondés.

Le Dr Holohan a réitéré l’importance du lavage des mains après avoir fait du shopping ou être à l’extérieur.

«Pour ceux d’entre nous qui ne peuvent pas travailler à domicile, le port d’un masque facial est désormais conseillé lors de déplacements sur des lieux de travail intérieurs très fréquentés et dans les zones de travail communes. Si vous prévoyez de voyager dans votre comté, demandez-vous d’abord s’il est absolument nécessaire de voyager.

«Vos actions individuelles sont vitales pour nos efforts nationaux visant à supprimer la transmission de cette maladie», a ajouté le Dr Holohan.

Vaccination au Royaume-Uni

Les derniers chiffres arrivent un jour où le Royaume-Uni est devenu le premier pays au monde à approuver le vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 et a déclaré qu’il serait déployé à partir du début de la semaine prochaine.

Pfizer a déclaré que l’autorisation d’utilisation d’urgence du Royaume-Uni marquait un moment historique dans la lutte contre Covid-19.

Quelque 12 000 personnes en Irlande du Nord devraient commencer à recevoir le vaccin dans moins de deux semaines, a déclaré le ministre de la Santé du Nord, Robin Swann.

Le déploiement du vaccin nouvellement approuvé devait commencer lundi 14 décembre, mais M. Swann a déclaré que cela pourrait être avancé de quelques jours et que la vaccination pourrait effectivement commencer la semaine prochaine.

« C’est le début, ce n’est pas la fin », a déclaré M. Swann en se félicitant de l’autorisation britannique du vaccin. «C’est le début de la fin.»

La nouvelle de l’autorisation du vaccin a été annoncée alors que le département de la Santé du Nord a signalé quatre autres décès dus à un coronavirus, portant le nombre de morts à 1015. Il y a eu 52 morts au cours des sept derniers jours.

Mercredi également, le département de la santé a enregistré 416 nouveaux cas de virus, portant le total à 53272.

Le taux d’occupation des lits d’hôpitaux est désormais de 99% en Irlande du Nord. Il y a 416 patients recevant un traitement Covid, dont 37 en soins intensifs et 29 sous ventilateurs.

Le chiffre global de Covid sur 7 jours pour l’Irlande du Nord est de 134 cas pour 100 000 habitants.

Mercredi également, les derniers chiffres du Centre de surveillance de la protection de la santé de l’État montrent qu’il y a eu 348 autres flambées ou grappes de Covid-19 au cours de la semaine dernière.

Les chiffres montrent qu’il y a eu 262 éclosions dans des maisons privées, 21 dans les lieux de travail, dont deux liées à la construction et deux autres associées à la transformation de la viande, 10 dans les hôpitaux, six dans les maisons de retraite, cinq dans les garderies et 12 dans les écoles. il y en avait aussi 12 dans les universités / collèges, deux associés à des points de vente au détail et un associé à une cérémonie religieuse / autre.