Harry et Meghan attaquent la légitimité de la monarchie britannique

L’interview d’Oprah Winfrey avec le prince Harry et son épouse Meghan a établi des comparaisons avec l’interview de Martin Bashir avec la mère de Harry, Diana, qui a secoué la famille royale en 1995. Mais l’interview de Harry et Meghan est plus dangereuse pour la monarchie que celle de Diana, en raison de son contenu et de son Horaire.

Certaines parties de l’histoire de Meghan faisaient écho à celle de Diana, alors qu’elle parlait de l’échec du palais à la protéger des médias hostiles et à l’aider lorsqu’elle se sentait suicidaire. Mais les allégations de racisme du couple au sein de la famille royale sont beaucoup plus dommageables car elles portent atteinte à la légitimité de la monarchie dans une Grande-Bretagne multiraciale et multiculturelle.

Bien que Meghan ait eu l’histoire la plus convaincante à raconter, c’est Harry qui a enfoncé le couteau, affirmant que le prince Charles avait cessé de prendre ses appels et suggérant que son père et son frère restaient «piégés» dans l’institution. Il a dit qu’il y avait un «contrat invisible» entre la presse tabloïd et la famille royale, qui vivaient dans la peur des médias.

Il n’y a pas de bonnes options pour le palais de Buckingham car s’ils ne parviennent pas à enquêter sur les allégations de racisme, les questions resteront ouvertes et s’ils enquêtent, il y a un risque que les réponses ne soient pas les bienvenues. Et tout projecteur scannant la famille royale ne peut que s’installer à un moment donné sur le prince Andrew, le fils préféré de la reine qui a disparu de la vue au milieu d’allégations d’exploitation sexuelle en compagnie du défunt pédophile Jeffrey Epstein.

Fracture d’âge

Un sondage instantané de YouGov a révélé que 47% des Britanniques (dont peu avaient regardé l’interview à ce moment-là) pensaient que c’était inapproprié, contre 21% qui pensaient que c’était approprié. Mais la fracture par âge était frappante, les 18-24 ans déclarant que c’était approprié par une marge de 49 à 12 pour cent. Parmi les plus de 65 ans, seulement 9 pour cent ont dit que c’était approprié, contre 68 pour cent qui ont dit que ce n’était pas le cas.

Lors d’une conférence de presse à Downing Street lundi, Boris Johnson a refusé de commenter l’interview, mais la façon dont il l’a fait était révélatrice.

«La meilleure chose que je puisse dire, c’est que j’ai toujours eu la plus grande admiration pour la reine et le rôle unificateur qu’elle joue dans notre pays et à travers le Commonwealth. En ce qui concerne le reste, toutes les autres questions concernant la famille royale, j’ai passé longtemps maintenant à ne pas commenter les affaires de la famille royale et je n’ai pas l’intention de m’en éloigner aujourd’hui », a-t-il déclaré.

La reine Elizabeth reste populaire à travers les générations, mais à 95 ans, elle est probablement dans la dernière décennie de son règne. La succession de Charles était toujours susceptible de soulever des questions sur l’avenir de la monarchie, en partie parce que ni lui ni sa femme Camilla ne sont particulièrement populaires.

Il y a eu des appels à sauter une génération pour que le prince William succède à la reine. William et sa femme Catherine sont populaires et entretiennent actuellement une relation cordiale avec la presse.

Mais bouleverser l’ordre de succession est risqué car cela soulève la question suivante: si la Grande-Bretagne n’a pas besoin du prochain roi en ligne, en a-t-elle besoin?