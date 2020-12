Confidentiel EU # 179, présenté par Equinor: revue de la première année de Von der Leyen – Entretien avec Manfred Weber

Le 1er décembre a marqué le premier anniversaire d’Ursula von der Leyen en tant que présidente de la Commission européenne. Une année imprévue et tumultueuse l’a-t-elle fait tomber de son jeu, ou l’a-t-elle préparée à des succès surprises? Et quels commissaires dans ses rangs ont réussi à se démarquer et à garder leurs domaines politiques en tête malgré la pandémie, et lesquels sont passés au second plan? Un panel spécial bruxellois comprenant Andrew Gray, David M. Herszenhorn, Sarah Wheaton, Kalina Oroschakoff et Laura Kayali vous donne la vision de POLITICO de la façon dont les choses se déroulent.

Manfred Weber aurait pu réfléchir cette semaine à sa première année en tant que président de la Commission européenne, si les choses s’étaient déroulées différemment pour l’eurodéputé bavarois qui dirige le groupe du parti populaire européen au Parlement. Il partage son point de vue avec Maïa de La Baume et David M. Herszenhorn sur la gestion de la crise par Ursula von der Leyen, son style de gestion et la façon dont les choses fonctionnent à Bruxelles sous la nouvelle direction de la Commission et la dynamique changée au Parlement européen.

Notre panel de podcast revient avec de nouvelles suggestions de divertissement de verrouillage. Jouer selon les règles (en politique et dans les sports) est une priorité pour David dans cette recommandation de podcast. Laura a regardé cette série télévisée à suspense politique classique et Kalina se sent également nostalgique avec cette comédie d’aventure de science-fiction. Et Sarah recommande l’événement POLITICO 28 de lundi prochain, qui ne manquera pas de relancer les discussions en 2021.