La Pologne clignote en premier avant l’épreuve de force au corral budgétaire de l’UE

Alors que les plans de l’UE pour un programme historique de 1,8 billion d’euros de budget et de relance sont bloqués, un premier aperçu a émergé jeudi d’une sortie de crise.

Un vice-Premier ministre polonais, Jarosław Gowin, a déclaré aux journalistes que Varsovie pourrait potentiellement accepter une déclaration «contraignante» – approuvée par les 27 chefs d’État et de gouvernement de l’UE – pour clarifier comment Bruxelles utiliserait un nouveau mécanisme de «conditionnalité» liant les fonds du budget de l’UE à respect de l’état de droit.

La Hongrie et la Pologne bloquant le programme de dépenses historique en raison de l’opposition au mécanisme de l’état de droit, les commentaires de Gowin sont intervenus un jour après que la Commission européenne a averti qu’elle était prête à aller de l’avant et à créer un nouveau fonds de récupération des coronavirus sans le soutien de Varsovie et de Budapest.

Les remarques de Gowin n’offrent aucune garantie que l’impasse sera résolue, au milieu de signaux contradictoires d’autres responsables polonais et d’aucun geste similaire immédiat du Premier ministre hongrois Viktor Orbán.

Gowin est un modéré au sein du gouvernement polonais, et il était loin d’être clair si ses remarques reflétaient un changement de position du Premier ministre Mateusz Morawiecki. Interrogé pour savoir si les commentaires de Gowin indiquent qu’un compromis est proche, un haut responsable polonais a déclaré: «Je ne dirais pas du tout cela. Presque aucun progrès. »

Mais le scénario esquissé par le ministre polonais peut offrir de l’espoir à ceux de Bruxelles aux prises avec une gamme d’options de repli désagréables, avant un sommet crucial des dirigeants de l’UE à Bruxelles jeudi et vendredi prochains.

Les fonctionnaires et diplomates de l’UE reconnaissent que le lancement d’un nouveau fonds de relance avec seulement 25 pays serait une sauvegarde compliquée, nécessitant plusieurs mois pour concevoir et négocier. Et en l’absence d’accord sur le budget sept ans du bloc, une procédure d’urgence serait mise en place, entraînant des retards de paiement et, au moins temporairement, une incapacité à engager des financements pour de nouveaux projets dans des domaines clés tels que la santé et la recherche.

Gowin a reconnu qu’un tel système provisoire nuirait à tous les pays de l’UE. Ce serait particulièrement douloureux pour ceux comme la Pologne et la Hongrie qui dépendent traditionnellement des fonds européens.

« Il y a une possibilité de compromis », a déclaré Gowin, ajoutant que « le budget provisoire … sera défavorable à la Pologne et défavorable aux 26 autres pays. Il est dans l’intérêt de tous les Européens de trouver un bon accord, un bon compromis sur la règle de la conditionnalité.

Le Parlement européen n’approuvera pas le budget septennal du bloc sans le mécanisme de l’état de droit, qui est soutenu par l’écrasante majorité des chefs d’État et de gouvernement de l’UE. Gowin a déclaré qu’il pensait que la «déclaration d’interprétation contraignante» pouvait être utilisée pour parvenir à un accord sans «rouvrir les discussions sur la forme de cette loi».

L’Allemagne, qui assure la présidence tournante du Conseil, a négocié les détails du mécanisme de l’état de droit avec le Parlement européen et a tenté de négocier une sorte d’accord avec la Hongrie et la Pologne pour sortir de l’impasse.

Avec Budapest et Varsovie creusés, la frustration s’est accrue dans le reste du bloc – en particulier dans les pays durement touchés par la pandémie de coronavirus, qui sont impatients de lancer le programme de sauvetage de 750 milliards d’euros. Pendant ce temps, les contributeurs nets au budget de l’UE tels que les Pays-Bas, le Danemark et la Finlande ont insisté sur le fait qu’ils ne céderaient pas à l’extorsion.

Pendant des semaines, personne n’avait été disposé à bouger et certains responsables à Bruxelles ont déclaré qu’il n’y avait qu’un espace restreint pour un accord.

« Nous savons que la marge de manœuvre est très limitée », a déclaré jeudi un haut responsable de l’UE. «Nous devons trouver une solution créative qui soit acceptable par tous et nous savons que nous ne pouvons pas sortir de l’accord conclu avec les députés qui était en fait une œuvre d’art.»

La chancelière allemande Angela Merkel a appelé au début de la semaine au compromis, affirmant que les politiciens avaient la responsabilité de «transformer les incompatibilités apparentes en un résultat avec lequel tout le monde peut vivre».

La lutte contre l’état de droit a risqué de déborder sur d’autres débats politiques. Sans confiance que le budget global sera approuvé, les hauts fonctionnaires et les diplomates ont averti que les chefs d’État et de gouvernement au Conseil européen n’adopteraient presque certainement pas des objectifs climatiques plus ambitieux lors du sommet de la semaine prochaine.

La présidence allemande a tenté de développer un compromis qui laisserait en place l’accord avec le Parlement, mais donnerait à la Hongrie et à la Pologne des assurances sous la forme d’une déclaration écrite selon laquelle elles ne seraient pas injustement visées par le mécanisme de l’état de droit.

La création d’un rôle explicite pour la Cour de justice de l’Union européenne pourrait également aider à convaincre les deux pays qu’ils ne finiraient pas injustement dans la ligne de mire de la Commission.

Katja Leikert, vice-présidente du groupe parlementaire allemand Union chrétienne-démocrate / Union chrétienne-sociale, a appelé à un accord qui maintiendrait l’unité entre les 27 pays de l’UE.

«Nous avons besoin d’une dépolitisation du conflit et d’une implication plus forte des juges et des juristes et non des politiciens, quelle que soit leur origine», a déclaré Leikert. «Cela signifie des solutions, qui seront dans l’intérêt de l’objectivité et de la clarification afin d’éviter une éventuelle scission historique au sein de l’UE.»

« Pour le moment, nous n’avons aucune garantie absolue que cela fonctionnera bien », a déclaré le haut responsable de l’UE. «Une solution parallèle à l’accord du Parlement européen pourrait bien fonctionner, mais elle n’a été acceptée – par personne.»

Mais un plan de relance alternatif susciterait probablement de nouveaux débats et questions politiques dans les pays membres.

Certains responsables ont émis l’idée que l’article 122 des traités pourrait être utilisé pour construire un fonds de redressement qui ne nécessite pas le feu vert de Budapest et de Varsovie. Mais on ne sait toujours pas comment le nouveau fonds serait structuré et si la participation augmenterait formellement le niveau d’endettement des pays membres – une préoccupation sérieuse en particulier dans le sud de l’Europe.

Un responsable du parti CDU de Merkel a déclaré que tout nouvel accord sur le fonds de relance se heurterait à des obstacles à Berlin, y compris un débat potentiellement long. «Il leur a fallu deux mois d’audiences, etc. pour accepter la solution actuelle [on the budget and recovery fund] au Bundestag », a déclaré le responsable. «Donc, tout nouvel accord prendrait du temps.»

Valérie Hayer, une eurodéputée française du groupe Renew Europe qui a participé aux négociations budgétaires, a déclaré qu’un effort qui obligeait un budget d’urgence à démarrer ne serait pas acceptable pour de nombreux députés.

« L’objectif de la Commission est simple: faire pression sur les gouvernements pour qu’ils s’entendent sur le prochain CFP », a déclaré Hayer. Les fonds de cohésion de l’UE feraient partie des programmes à subir une forte réduction si le bloc devait être contraint à un budget de sauvegarde temporaire. «Ce serait très lourd, en particulier pour la Hongrie et la Pologne», a-t-elle déclaré.

Alors que certains responsables ont émis l’hypothèse que l’avertissement de la Commission selon lequel l’UE pourrait aller de l’avant sans tous les membres était un effort pour faire pression sur la Hongrie et la Pologne, un diplomate de l’UE a déclaré que la Commission était sérieuse en envisageant différentes options – même s’il reste peu probable un fonds de redressement alternatif. pour 25 pays serait finalement adopté.

« Je ne pense pas que la Commission bluffe, mais je pense que les chances d’y parvenir à la fin sont limitées », a déclaré un diplomate européen. «Je ne peux pas voir cela passer avant la mi-février.»

Un deuxième diplomate de haut rang a insisté sur le fait qu’en dépit des défis, une solution pouvait être trouvée sans impliquer la Hongrie et la Pologne. « Il existe différentes options, certaines sont plus difficiles que d’autres », a déclaré le diplomate. «Je pense que la conclusion la plus importante est que c’est faisable. C’est donc faisable, c’est faisable et cela fonctionnera.

Cependant, un troisième diplomate a indiqué que le plan de relance actuellement sur la table, avec la participation des 27 pays membres, est toujours la voie à suivre privilégiée. «D’autres options ne sont pas faciles», a déclaré le deuxième diplomate. «L’unité est notre intérêt commun.»

