Les personnes âgées en Irlande souffrent d’une «tempête parfaite» de santé mentale provoquée par la pandémie et d’une pénurie alarmante de services, a averti l’organisme de surveillance de la santé mentale de l’État.

La Commission de la santé mentale a critiqué un «grave manque de ressources» des services de santé mentale communautaires et le manque de lits d’hôpitaux pour les personnes âgées les plus gravement touchées par la dépression, la démence et l’anxiété.

Dans son dernier rapport, le chien de garde indique qu’il y a actuellement 1,2 lit dédié à la santé mentale aiguë pour 100 000 personnes âgées dans le pays. L’Irlande du Nord en a huit fois plus.

Le Dr Susan Finnerty, inspecteur des services de santé mentale de la commission et auteur du rapport, a déclaré que le manque de services, associé à l’épidémie de Covid-19, a créé «une tempête parfaite pour la santé mentale des personnes âgées».

«En plus de porter le risque de mortalité et de morbidité le plus élevé de Covid-19, ils font également l’expérience de l’éloignement social, de l’isolement et d’une perception accrue du risque de décès et de maladie», a-t-elle déclaré. «L’isolement est étroitement lié à la dépression, à l’anxiété et au déclin cognitif, et réduit les facteurs de résilience tels que l’estime de soi, le sens du but et le sentiment de valorisation.»

Environ 15% des adultes irlandais âgés de 60 ans et plus souffrent d’une maladie mentale, notamment la dépression, la démence, l’anxiété, la dépendance à l’alcool et la schizophrénie.

Demande parmi les étudiants

Pendant ce temps, la demande de soutien en santé mentale dans certaines universités a doublé alors que les étudiants luttent contre l’isolement et le passage à l’apprentissage en ligne.

Le professeur Patrick Prendergast, Provost du Trinity College de Dublin, a déclaré jeudi à un comité d’éducation de l’Oireachtas qu’un manque de contact personnel avec d’autres étudiants affectait la santé mentale et le bien-être de nombreux étudiants.

«Le contact personnel est ce qui manque le plus aux étudiants. . . Ce sont de jeunes étudiants, âgés de 18 à 20 ans pour la plupart. C’est un moment de la vie où ils devraient rencontrer les autres », a-t-il déclaré. «Nous constatons qu’il y a un besoin beaucoup plus grand de soutien et de conseil psychiatriques. Le chef de notre service de santé dit que le nombre de problèmes de santé mentale a doublé.

Auparavant, un médecin généraliste et coroner de Co Donegal avait déclaré qu’il y avait «un terrible problème» de suicide chez les jeunes, en particulier les hommes, en Irlande.

Le Dr Denis McCauley, qui est président du comité des médecins généralistes de l’Organisation médicale irlandaise, a déclaré au sous-comité d’Oireachtas sur la santé mentale qu’il avait également constaté une augmentation des suicides chez les jeunes femmes cette année.