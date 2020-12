L’ONU accueille le sommet le plus étrange au monde sur le COVID-19

Bozkir a décrit une décennie à venir où le monde essaie simplement de revenir là où il était au début de 2020, ce qui signifie que les objectifs de développement durable de l’ONU à l’horizon 2030 sont déjà effectivement hors de portée, grâce à une crise « contrairement à toute autre crise dans les 75- année d’histoire des Nations Unies. »

L’objectif de Bozkir est grand – «faire bouger les choses» dans la réponse mondiale Covid-19 – mais les moyens sont maigres. Les actions du monde en 2020 n’ont jusqu’à présent pas réussi à atteindre les nobles objectifs d’équité et de résilience.

Un accélérateur soutenu par l’ONU pour les tests, les traitements et les vaccins Covid-19 a n’a levé que 10 milliards de dollars sur les 38 milliards de dollars dont il a besoin en 2020 et 2021, mais les organisateurs du sommet ne sollicitent pas de promesses de financement ni ne diffusent même un projet de déclaration.

En rassemblant 141 orateurs sans plan cette semaine, le «moment de compte en retard et bien nécessaire» de Bozkir est devenu une discussion sans résultat ni responsabilité.

Les dirigeants ont présenté des listes de courses de problèmes sanitaires, économiques et environnementaux interdépendants, mais rares sont ceux qui ont pris la responsabilité de résoudre les problèmes immédiats de vaccination et de traitement.

La chancelière allemande Angela Merkel a été la seule dirigeante d’un grand pays à demander directement plus de financement pour l’accélérateur ACT, et dans sa déclaration d’une minute, l’OMS «est une institution [that] doit être renforcée », car« il est manifestement clair que cette crise mondiale aux multiples facettes ne peut être surmontée que par une action mondiale ». Ces remarques étaient une réprimande à l’approche du président Donald Trump «Nationalisme vaccinal», qu’il a poussé au sommet du G-20 de novembre, et une critique du système actuel inapplicable de réglementations sanitaires internationales.

La Première ministre norvégienne Erna Solberg a déclaré que son pays prévoyait d’allouer 220 millions de dollars supplémentaires à l’accélérateur cette année, portant sa contribution totale jusqu’à présent à un peu plus de 500 millions de dollars.

Au contraire, la crise sanitaire mondiale a mis en lumière à quel point le multilatéralisme s’est effondré après quatre ans de retrait mondial des États-Unis.

Les principaux orateurs du forum des Nations Unies sur Covid-19 sont Merkel, le Premier ministre indien Narendra Modi et le président français Emmanuel Macron, mais de nombreux gouvernements ont envoyé leur liste B: le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Alex Azar représente les États-Unis, tandis que moins de la moitié les dirigeants des membres de l’ONU ont enregistré des discours vidéo. Les scientifiques du vaccin ont également des créneaux pour parler: «Peut-être que ces brillants scientifiques vont annoncer quelque chose, je n’en ai aucune idée», a déclaré Brenden Varma, porte-parole de Bozkir.

Même parmi les délégations diplomatiques prévues pour y assister, il y a un manque flagrant d’enthousiasme. L’Azerbaïdjan, qui a proposé le sommet au nom des 120 membres du Mouvement des pays non alignés, a décliné une demande de commentaires. « Nous avons d’autres choses en cours », a déclaré le porte-parole d’un pays de l’UE, ajoutant « nous ne nous attendons à aucun résultat et dans l’ensemble, l’événement est environ sept mois trop tard. »

«La raison pour laquelle nous organisons cette session est que Bozkir le voulait», a déclaré le porte-parole d’un membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU. Varma, le porte-parole de Bozkir, a convenu que le président de l’AGNU est la force motrice de la réunion, la considérant comme une rampe de lancement pour une campagne d’un an pour une distribution équitable des vaccins.

Creaking multilatéralisme

Certains diplomates ont déclaré que le rôle le plus important de l’événement était de rappeler au monde les dangers de Trump. «Nationalisme vaccinal».

«Il s’agit de garantir que la dimension multilatérale de la réponse est toujours présente dans l’esprit des gens», a déclaré un porte-parole du gouvernement britannique.

Varma a déclaré que «la principale raison de tenir cette réunion est d’utiliser le pouvoir de rassemblement de l’ONU» pour amener les scientifiques – y compris ceux des développeurs de vaccins BioNTech et AstraZeneca – à se parler.

L’implication est que malgré la pandémie consommant la majeure partie de l’argent et de l’attention de l’ONU jusqu’en 2020, l’organisation n’a pas encore atteint ces liens.

L’alliance internationale pour les vaccins GAVI, l’Organisation mondiale de la santé et la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations ont eu plus de succès avec leur programme conjoint appelé COVAX, qui vise à garantir que tous les pays aient accès aux vaccins pour leurs personnes les plus à risque.

Avec 189 gouvernements signés, l’installation COVAX est «la solution coordonnée au niveau mondial la plus prometteuse» pour fournir des vaccins à tout le monde et rouvrir les économies », a déclaré un porte-parole de GAVI. GAVI demande aux gouvernements de contribuer «au moins 5 milliards de dollars supplémentaires en 2021», et que tous les fabricants de médicaments rejoignent l’installation.

Pfizer et BioNTech, dont le vaccin a été approuvé mercredi au Royaume-Uni, et Moderna, qui cherche à obtenir une approbation réglementaire aux États-Unis et en Europe pour son vaccin, figurent parmi les fabricants de médicaments qui n’ont pas encore signé d’accord.

Manque de grandes idées et de coordination

À l’exception du président du Conseil européen Charles Michel – qui a poussé l’idée d’un traité de pandémie mondiale , calqué sur le Convention-cadre pour la lutte antitabac – les discours vidéo préenregistrés des dirigeants ont pour la plupart ressenti les avancées et les regrets de 2020.

Michel a déclaré que le monde devait prendre conscience du nombre croissant de pandémies et accepter un traité dans le cadre de l’OMS. Il souhaite inclure des règles sur tout, de la surveillance de la transmission de virus de l’animal à l’homme, à l’accélération du traitement et de la recherche sur les vaccins, et des exigences non encore spécifiées qui rendraient les systèmes de soins de santé et les chaînes d’approvisionnement plus résilients. «Mobilisons-nous et mettons en commun nos expériences afin de contribuer à rendre le monde et l’humanité plus justes et plus résilients», a exhorté Michel.

L’idée, qu’il a également lancée au G-20, a soulevé des questions dans les cercles diplomatiques de New York, de Genève et même au sein d’autres institutions de l’UE. Cela ne semble pas être lié à la discussions en cours sur la réforme de l’OMS et aussi préempterait un Panel indépendant pour la préparation et la réponse aux pandémies , commandé par l’Assemblée mondiale de la Santé de l’OMS, dont le rapport est prévu pour mai 2021.

Un autre comité présidé par Lothar Wieler , directeur de l’institut allemand des maladies infectieuses, étudie les changements potentiels du Règlement sanitaire international relativement peu édenté d’aujourd’hui, qui régit la manière dont les pays doivent réagir aux flambées.

Olof Skoog, l’ambassadeur de l’Union européenne auprès des Nations unies, a défendu l’idée dans le cadre de l’effort de l’UE pour «investir dans le système mondial».

Les courants politiques de la bureaucratie de l’ONU s’éloignent déjà de Covid-19. Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a prononcé un discours majeur mercredi, affirmant que «l’objectif central des Nations Unies pour 2021 est de construire une véritable coalition mondiale pour la neutralité carbone». Guterres espère s’appuyer sur l’adhésion de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud à l’Union européenne en s’engageant à zéro émission nette, avec la nouvelle administration Biden, qui a promis la même chose.

– David Herszenhorn a contribué à ce rapport.