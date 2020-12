Le ministre français des Affaires européennes, Clément Beaune, a déclaré que la France n’exclurait pas d’utiliser son droit de veto sur un éventuel accord sur le Brexit, si l’accord offre de «mauvaises conditions».

« Nous ferons notre propre évaluation de cet accord, s’il existe », a-t-il déclaré à la radio française Europe 1 vendredi matin, ajoutant: « S’il y a un accord et qu’il n’est pas bon, nous nous y opposerons. »

« Nous défendons nos intérêts communs au niveau européen », a-t-il dit, « et la France est attachée à l’intérêt des pêcheurs et à des conditions commerciales équitables, mais je pense que c’est également vrai de nos partenaires. »

Beaune a m’a dit dans le passé, il préférait une situation sans accord à une mauvaise affaire. C’est la première fois cependant qu’il admet la possibilité d’un veto.

Mais il a également rappelé que le risque d’une situation de non-accord au 31 décembre existe toujours. «Nous ne pouvons pas cacher cela», dit-il. « Nous devons nous préparer au risque d’un non-accord. »

Jeudi, Beaune et le Premier ministre français Jean Castex se sont rendus dans les villes côtières de Calais et Boulogne-Sur-Mer pour souligner les préparatifs du Brexit et montrer leur soutien aux pêcheurs français.