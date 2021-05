Le père des trois enfants tués par leur mère, Deirdre Morley, a déclaré que ce qui s’était passé «était un acte de folie», mais «nous devons comprendre» comment cela s’est produit.

Mme Morley (44 ans) a été déclarée non coupable pour cause d’aliénation mentale du meurtre de Conor (9), Darragh (7) et Carla (3) McGinley.

Les enfants ont été étouffés par Mme Morley le vendredi 24 janvier 2020, à leur domicile à Parson’s Court, Newcastle, Co Dublin, alors que M. McGinley était en voyage d’affaires.

S’adressant à l’europe-infos.fr hier soir dans sa maison de Co Dublin, M. McGinley a demandé aux professionnels qui avaient soigné Mme Morley, avant la mort des enfants, de s’asseoir avec lui et la famille et «d’essayer de nous fournir» des réponses.

«C’était un acte de folie, j’ai accepté cela», a-t-il déclaré. «Certainement, je peux voir maintenant, Dee, elle ne voulait pas que je connaisse toute l’étendue de sa maladie … elle voulait faire de son mieux.

«Pour nous en tant que famille, nous sommes assis dans la salle d’audience, nous écoutions les témoignages des deux témoins experts, et nous venons de finir avec plus de questions qu’au début du procès.»

Il a ajouté: «Je pense que les deux parties devaient se réunir, les services professionnels et le cercle de soutien. Je serais convaincu si cela arrivait, que Conor, Darragh et Carla seraient en vie aujourd’hui.

Dans ses moments les plus sombres, ce qui lui a donné de l’espoir, a-t-il dit, était «de penser aux enfants et de réaliser tous ces projets. Certains jours, l’alarme se déclenche et j’essaie de maintenir une routine, et ce qui me fait sortir du lit, c’est mon amour pour eux, tout simplement.

Pilules de morphine

Mme Morley avait tenté de mettre sous sédation les enfants en vue de les tuer le jeudi soir, mais les garçons avaient recraché les céréales dans lesquelles elle avait placé des pilules de morphine écrasées.

Elle avait, cette nuit-là, été soulagée de ne pas avoir réussi son plan, et les deux garçons avaient couché avec elle dans son lit, en guise de «gâterie».

Cependant, le lendemain, avec Darragh et Carla à la maison et Conor à l’école, elle a regardé l’horloge vers midi et s’est dit: «Je pourrais le faire maintenant. Je pense que c’est à ce moment-là que quelque chose a cliqué avec moi. «

Mme Morley a dit à Gardaí, dans des déclarations prises le 28 janvier, ce qui s’est passé ensuite. Lorsque son intervieweur lui a demandé si elle voulait boire un verre, elle a répondu: «Je veux juste qu’ils reviennent.»

Dans son exposé au jury de la Cour pénale centrale, le juge Paul Coffey a déclaré que «dans cette affaire triste et tragique», il n’y avait «aucune contestation» quant à ce que devrait être le verdict.

Deux psychiatres ont témoigné que Mme Morley était folle le jour des meurtres, ne savait pas que ce qu’elle faisait était mal et n’était pas en mesure de se retenir.

Le jury a passé quatre heures et 23 minutes à réfléchir à son verdict et est revenu à deux reprises demander au juge des éclaircissements sur la loi.