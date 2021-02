Le facteur Draghi

Mujtaba Rahman est le responsable de la pratique Europe d’Eurasia Group et l’auteur de POLITICOLa colonne Beyond the Bubble. Il tweete sur @Mij_Europe.

On a beaucoup parlé de ce que signifie Mario Draghi pour l’Italie. On n’a pas beaucoup parlé de ce qu’il pourrait signifier pour l’Union européenne. Et pourtant, la nomination de l’ancien président de la Banque centrale européenne à la tête du nouveau gouvernement italien pourrait se révéler être un changeur de jeu – pour l’Europe et pour ses perspectives économiques.

La Commission européenne examine actuellement, de manière informelle, les plans de réforme soumis par les pays membres en échange de transferts et de prêts qu’ils espèrent recevoir du fonds de redressement de 750 milliards d’euros au second semestre.

En privé, les hauts fonctionnaires sont cinglants face aux propositions avancées par Paris et Berlin. Alors que le président français Emmanuel Macron est distrait par de multiples défis chez lui et que les élections allemandes sont imminentes, aucun des deux gouvernements ne souhaite articuler des plans pour réviser ses économies, prendre des intérêts particuliers ou se concentrer sur autre chose que la pandémie.

Cela met la Commission dans une impasse. Si Bruxelles ne met pas au défi les deux grands pays membres de l’UE d’en faire plus, elle ne peut pas non plus pousser de manière crédible l’Europe du Sud. Mais il ne peut pas non plus imposer des réformes aux pays qui ne sont pas disposés à les faire – rien ne nuit plus à la légitimité des dirigeants que s’ils sont perçus comme prenant des «diktats de Bruxelles» (une accusation constante de la dirigeante d’extrême droite française Marine Le Pen contre Macron).

Dans le même temps, si l’argent du fonds de relance est perçu comme ayant été gaspillé, cela érodera la confiance dans le nord de l’Europe – y compris Berlin – que Bruxelles a les moyens de faire appliquer les traités de l’UE, ainsi que le soutien aux transferts budgétaires à l’avenir. .

C’est là que Draghi pourrait faire toute la différence – et en fait renverser la dynamique «nord-sud» toxique de l’UE.

Malgré les divisions persistantes au sein de sa nouvelle majorité, les inquiétudes quant à la durée de vie d’un gouvernement dirigé par Draghi et le fait que Draghi lui-même n’a pas beaucoup parlé publiquement de ses projets, l’ancien président de la BCE est susceptible de poursuivre les réformes de grande envergure.

Il est susceptible d’être aidé à cet égard par sa position nationale – le soutien public à Draghi est maintenant supérieur à 60%, ce qui en fait la personnalité politique la plus populaire d’Italie – et une énorme majorité parlementaire.

Draghi sera également en mesure de s’appuyer sur sa propre expertise et sa propre compréhension des problèmes de l’Italie, et voudra probablement réduire la bureaucratie ainsi que remédier aux goulots d’étranglement structurels, administratifs et judiciaires profondément enracinés qui ont historiquement freiné la capacité de l’Italie à absorber les fonds de l’UE. .

La réforme fiscale, les politiques actives du marché du travail ainsi que l’augmentation des niveaux et de l’efficacité des investissements publics sont également susceptibles d’être des priorités. Le nouveau gouvernement pourrait également introduire davantage de mesures de relance à court terme, en étendant et même en augmentant les programmes de congé liés au COVID, rapprochant ainsi l’Italie de ses grands pairs de l’UE.

En faisant progresser des réformes plus solides au niveau national, Draghi créera un espace et un précédent pour que la Commission retourne à Berlin et Paris et en exigera davantage. À son tour, cela réduira le risque que Bruxelles soit un bouc émissaire pour ne pas avoir correctement appliqué l’accord de décembre.

Même si Berlin refuse de suivre (ce qui est fort probable), l’exemple de Draghi peut encourager Macron, qui a inscrit la réforme dans son ADN, à abandonner la prudence dans les mois qui restent avant les élections présidentielles d’avril et mai de l’année prochaine.

Pour l’avenir à long terme de l’UE, les rendements seraient importants. Le fonds de relance doit réussir dans quelques pays tests, comme l’Italie et la France, pour accroître la légitimité des transferts fiscaux et la probabilité qu’ils puissent être réutilisés en cas de crise future.

Et le dividende ne s’arrête pas là. Si le fonds réussit à mettre en œuvre des réformes, il pourrait également avoir un impact positif sur la discussion sur ce qu’il faut faire face aux règles budgétaires obsolètes et obscures de l’UE.

Cette discussion, qui devait initialement commencer en mars, a maintenant été reportée après les élections allemandes de septembre, après qu’Armin Laschet, l’héritier présumé de la chancelière allemande Angela Merkel, ait effrayé les responsables à Bruxelles en claquant la porte sur un ballon d’essai flotté par le chef de La chancellerie de Merkel, Helge Braun, va modifier le frein constitutionnel de la dette de l’Allemagne.

Mais cela ne rend pas le problème moins pressant. Au-delà de la crise sanitaire, se trouve une question beaucoup plus difficile que les capitales de l’UE doivent aborder: comment et dans quel délai les niveaux sans précédent d’emprunts et de dépenses que la pandémie de coronavirus a nécessité seront remboursés.

L’application des règles budgétaires de l’UE – le «Pacte de stabilité et de croissance», qui oblige les pays membres à viser des niveaux de déficit et de dette ne dépassant pas respectivement 3% et 60% du PIB – devra être modifiée. Sinon, le résultat sera une austérité sans précédent l’année prochaine. Même l’Europe du Nord reconnaît que ce serait contre-productif.

La «clause échappatoire générale» qui a effectivement suspendu les règles budgétaires de l’UE en 2020 restera probablement en place cette année, alors que les pays membres négocient ce qu’il faut faire des règles qui sous-tendent l’euro depuis sa création.

Les 3% et 60% sont intégrés aux traités de l’UE, ils ne changeront donc pas. Cependant, la législation secondaire qui met en œuvre le traité pourrait. C’est là que l ‘«effet Draghi» pourrait avoir un impact – en encourageant l’Europe du Nord à adopter un ensemble de règles moins obsédées par l’austérité et plus propices à la croissance, en laissant aux pays membres la possibilité d’engager des dépenses publiques de qualité faciliter leurs transitions vertes et numériques.

Loin d’être le subordonné que les anciens premiers ministres italiens ont été auprès de leurs maîtres à Berlin, Paris, La Haye, Bruxelles et même Washington DC, Draghi est susceptible de jouer un rôle différent.

S’il est capable de tirer parti du fonds de relance – et de réussir les réformes et les dépenses en Italie – Draghi pourrait transformer la dynamique en Europe et changer fondamentalement sa conversation économique pour le mieux.