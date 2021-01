L’impact environnemental des vaccinations de masse contre les coronavirus

Appuyez sur play pour écouter cet article

Les gouvernements du monde entier tentent frénétiquement de vacciner autant de personnes que possible pour mettre fin à la pandémie de coronavirus – mais cela a des conséquences environnementales négatives.

Tout, des congélateurs massifs utilisés pour garder les vaccins au froid, aux camions et aux avions nécessaires pour acheminer les injections aux patients, aux millions de flacons et de seringues de déchets posent des problèmes potentiels.

«Si nous ne le faisons pas de manière durable, en utilisant des technologies à faible impact, des réfrigérants naturels plutôt que synthétiques, nous aurons des éléments technologiques. [for ultra-cold transportation] assis ici pour les 10, 15 prochaines années avec un impact climatique important », a déclaré Toby Peters, professeur spécialisé dans l’économie froide à l’Université de Birmingham.

Les entreprises utilisent des gaz hydrofluorocarbures (HFC) pour congeler les vaccins à une température très basse – moins 70 degrés Celsius pour le jab BioNTech / Pfizer – et permettre leur stockage et leur transport sur de longues distances. Les émissions de HFC ont un effet sur le réchauffement planétaire jusqu’à 23 000 fois supérieur à celui du CO2, mais elles diminuent dans l’UE depuis 2015 grâce à une élimination progressive dans le cadre du règlement sur les gaz F de l’UE.

Ces progrès pourraient être compromis par la campagne de vaccination, compliquant l’objectif du Green Deal de l’UE de devenir climatiquement neutre d’ici 2050, selon Peters. «Tout cela va augmenter les émissions à un moment où nous essayons d’arriver à zéro net», a-t-il déclaré.

Mais ce n’est pas un problème à Bruxelles.

«La Commission estime que le risque de pollution supplémentaire par les HFC causé par le déploiement des vaccins COVID est négligeable à inexistant», a déclaré Vivian Loonela, porte-parole de la Commission européenne. Si l’équipement de réfrigération est hermétiquement scellé, il ne devrait y avoir aucune fuite, a-t-elle poursuivi.

COVID vs changement climatique

Il y a aussi le coût environnemental de la logistique – les avions et les camions émettant du CO2 nécessaires pour transférer les vaccins des usines vers les bras impatients de millions de personnes. La clé est de distribuer les jabs de manière efficace.

«Du point de vue de la durabilité, plus il y a de centres, mieux c’est pour l’environnement, pour la simple raison que plus vous avez de centres, potentiellement moins chaque patient a besoin de kilomètres pour se faire vacciner», a déclaré Roel Gevaers, professeur d’économie et de logistique au Université d’Anvers, ajoutant qu’une bonne connexion avec les transports publics est essentielle pour réduire les émissions de carbone de la campagne de vaccination.

Gevaers a déclaré qu’il était plus efficace d’avoir des camions livrant à quelques centres équipés de grands espaces de stockage capables de conserver les vaccins congelés plus longtemps, plutôt que d’utiliser une multitude de petits points de vaccination qui ont une fenêtre plus courte pour utiliser le vaccin une fois qu’il est décongelé.

Le fabricant de vaccins AstraZeneca a déclaré qu’il s’efforçait de minimiser l’impact environnemental de la campagne.

«Pour produire le vaccin pour les marchés du monde entier, nous avons construit un certain nombre de chaînes d’approvisionnement régionales, ce qui signifie non seulement un accès rapide à autant de pays que possible, mais également un besoin de transport réduit», a déclaré un porte-parole d’AstraZeneca.

Le vaccin AstraZeneca est conservé dans des conditions réfrigérées normales contrairement au vaccin BioNTech / Pfizer COVID-19.

Une mauvaise logistique peut également conduire au gaspillage de vaccins.

«Plus vous ouvrez de centres, plus vous avez de chances de perdre certains vaccins», car les flacons ouverts doivent être jetés à la fin de la journée, a déclaré Gevaers. «Il faut trouver l’équilibre entre ne pas perdre mille injections et prendre en compte l’impact environnemental… ce sont des compromis compliqués.»

En Bavière, environ un millier de doses de Pfizer jab ont été gaspillées récemment en raison d’un transport inapproprié dans des refroidisseurs de bière, a rapporté Der Spiegel.

A Paris, certains hôpitaux ont fait preuve de créativité en utilisant livraison de vélo pour réduire l’empreinte environnementale du dernier kilomètre. Mais les responsables français ont estimé que 25 à 30% des doses de vaccin seraient gaspillées en raison de contraintes logistiques.

Seringues et flacons

Une autre préoccupation est l’augmentation potentielle des déchets de la campagne de vaccination, qui s’ajoute aux déchets déjà générés par les équipements de protection individuelle à usage unique (EPI) – les masques, combinaisons et boucliers utilisés pour protéger les personnes et le personnel médical contre le virus.

Peu de progrès ont été réalisés depuis le début de la pandémie pour prévenir de tels déchets, selon Dorota Napierska, responsable de la politique et des projets chimiques à l’ONG Health Care Without Harm Europe.

«Nous n’avons pas les pénuries [in PPE] que nous avions au début [of the pandemic]», A-t-elle dit,« mais nous utilisons autant d’articles jetables qu’auparavant. »

La Commission a fait valoir que les ralentissements dans d’autres secteurs de l’économie s’équilibraient avec le gaspillage médical supplémentaire. «Nous n’avons aucune indication que l’utilisation accrue de matériaux de protection en plastique à usage unique a contribué à une augmentation globale significative des quantités de déchets générés», a déclaré Loonela.

L’Office européen des statistiques Eurostat a cessé de collecter des données spécifiques sur la production et la gestion des déchets médicaux, ce qui a rendu difficile l’obtention de chiffres sur la situation.

Les seringues en plastique et les flacons en verre pourraient être recyclés s’ils étaient correctement triés, désinfectés et collectés, mais «ce n’est pas si populaire en Europe», a déclaré Napierska, se plaignant que trop d’hôpitaux incinèrent leurs déchets.

