Les dirigeants d’Irlande du Nord échangent des ardents terroristes consécutifs sur le protocole du Brexit

DUBLIN – Le Sinn Féin a accusé la première ministre de l’exécutif d’Irlande du Nord, Arlene Foster, de collusion avec des militants loyalistes pour menacer le protocole irlandais de l’accord commercial sur le Brexit.

«Ne pensez-vous pas que le fait que vous ayez rencontré des représentants de ces gangs qui sont actuellement activement impliqués dans la criminalité, le trafic de drogue et le meurtre sape le message de l’exécutif?» Porte-parole du Sinn Féin sur le Brexit, John O’Dowd, a demandé Foster lors de son heure de questions hebdomadaire à l’Assemblée d’Irlande du Nord.

«Vous vous êtes assis avec eux pour rechercher une cause commune dans votre opposition au protocole», a déclaré O’Dowd.

Foster a rejeté les accusations et a accusé le Sinn Féin d’abriter directement des terroristes dans ses propres rangs.

Elle a décrit la réunion à huis clos de son Parti unioniste démocratique avec des dirigeants paramilitaires loyalistes comme un effort pour les persuader «de cesser et de renoncer à leur criminalité». Un tel dialogue, a-t-elle soutenu, était nécessaire pour décourager la violence et pour s’assurer «qu’ils n’ont pas l’impression que personne ne les écoute».

Quelques jours après avoir rencontré Foster et d’autres hauts syndicalistes démocrates, les loyalistes ont envoyé ce mois-ci des lettres aux Premiers ministres de Grande-Bretagne et d’Irlande, Boris Johnson et Micheál Martin. Les hors-la-loi ont averti que si le protocole n’était pas démantelé, l’accord de paix de l’Irlande du Nord de 1998 subirait une «destruction permanente».

Foster a accusé le Sinn Féin – ses anciens partenaires du gouvernement d’unité d’Irlande du Nord, qui a été relancé l’année dernière après une rupture de trois ans – d’hypocrisie parce que les hauts dirigeants maintiennent leur propre structure paramilitaire en hibernation.

«Je trouve stupéfiant d’entendre les critiques du Sinn Féin alors que le Conseil de l’Armée existe toujours», a-t-elle déclaré à O’Dowd, utilisant le terme interne de l’Armée républicaine irlandaise provisoire pour son commandement de sept membres.

L’IRA provisoire en 1997 a mis fin à sa campagne de 27 ans pour renverser l’Irlande du Nord par la force afin que le Sinn Féin puisse entamer des pourparlers de paix plus larges sur l’avenir du territoire britannique. Ces discussions négociées par les États-Unis ont abouti à l’accord de paix du Vendredi saint l’année suivante. Sa vision centrale d’un partage stable du pouvoir entre les blocs protestants britanniques et catholiques irlandais s’est avérée difficile à soutenir.

Les échanges de lundi montrent comment le différend sur le protocole – avec les nationalistes irlandais en faveur, les syndicalistes britanniques se sont opposés – a soulevé des animosités que l’accord du Vendredi saint cherchait à remettre dans l’histoire.

Foster a de profondes raisons personnelles de mépriser les Provisoires, qui ont tué près de 300 policiers dans le cadre de leur campagne. À l’âge de huit ans, l’IRA a tiré sur son père, un réserviste de la police, à la porte de leur ferme frontalière; il a survécu mais la famille a été forcée de fuir leur maison. Lorsqu’elle était adolescente, l’IRA a bombardé son autobus scolaire, blessant plusieurs camarades de classe dans une tentative ratée de tuer le chauffeur, un soldat à temps partiel.

Foster a quitté l’autre grand parti pro-britannique d’Irlande du Nord, les unionistes d’Ulster, en 2004 parce qu’il travaillait au gouvernement avec le Sinn Féin sans aucun désarmement de l’IRA. Les unionistes démocrates, opposants à l’accord du Vendredi saint, ont refusé de partager le pouvoir avec le Sinn Féin jusqu’à ce que l’IRA cède son arsenal largement fourni par la Libye. Cela s’est produit en 2005, ouvrant la voie deux ans plus tard pour que les unionistes démocrates et le Sinn Féin forment un exécutif composé de grands ennemis.

L’évaluation la plus récente de l’activité paramilitaire, réalisée à la fin de l’année dernière par des experts internationaux au nom de l’exécutif, a révélé que les loyalistes et les groupes dissidents de l’IRA cherchant à saper les Provisoires ont continué à mutiler des dizaines de civils chaque année et, parfois, à tuer des rivaux sur le territoire. guerres et conflits criminels. Mais il n’a trouvé aucune preuve de violence provisoire liée à l’IRA, notant que certains anciens militants maintiennent leurs structures paramilitaires pour éviter de «laisser le champ à des forces plus sombres».

