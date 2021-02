«  Sa mobilité est inexistante  »: la mère décrit le combat de son fils contre le PIMS lié à Covid

Le week-end dernier, Bobby Lee, 11 ans, jouait à PlayStation comme tous les autres garçons de son âge lorsqu’il s’est plaint de maux de tête et d’une légère température. Plus tard, il a développé une diarrhée et était tellement fatigué qu’il ne pouvait pas sortir du lit.

Quelques jours plus tard, il était à Temple Street, «luttant pour sa vie», en raison du syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique (PIMS), une maladie liée à Covid chez les enfants.

Danielle Ryan, la mère de Bobby Lee, a déclaré qu’elle et son partenaire avaient été testés positifs pour Covid-19 pendant la période de Noël. Bobby Lee n’était pas malade quand la famille a eu le virus, et «tout semblait aller bien», jusqu’à ce qu’il se sente mal la semaine dernière. Ils l’ont amené à l’hôpital quand il ne s’est pas amélioré à la maison.

«Ils faisaient des tests et essayaient de découvrir ce qui se passait. Il vomissait, diarrhée, maux de tête, sa tension artérielle a commencé à baisser, son rythme cardiaque a commencé à augmenter et son taux d’oxygène a commencé à baisser. Ils sont revenus et ont dit qu’ils pensaient que cela pourrait être PIMS », a-t-elle dit.

Son état s’est encore détérioré, au point que l’hôpital craignait qu’il ne soit transféré aux soins intensifs.

«Les médecins ont dit qu’ils avaient une unité de soins intensifs en attente pour Bobby Lee parce que sa tension artérielle et sa fréquence cardiaque ne répondaient pas à ce qu’ils faisaient. Ils étaient vraiment inquiets », dit-elle.

«Ils pensaient qu’ils devraient le mettre dans un coma provoqué parce que son corps ne faisait pas face. Ils ne savaient pas ce qui se passait, ils ont continué à essayer de le stabiliser.

Toujours sous oxygène

Heureusement, Bobby Lee s’est stabilisé sans admission aux soins intensifs, mais il est toujours sous oxygène et «sa mobilité est inexistante». Mme Ryan a bon espoir qu’il est sur la voie du rétablissement, mais il reste encore beaucoup d’inconnues sur la maladie.

«C’est encore nouveau. Je continue à demander du réconfort comme n’importe quelle mère, je demande constamment si Bobby va mieux maintenant? Mais ils n’arrêtent pas de dire qu’ils ne peuvent pas encore me le dire.

Mme Ryan a déclaré qu’elle ne voulait pas «qu’une mère traverse ce que je traverse».

«Je suis vraiment bouleversé quand les gens veulent que tout redevienne normal, et je suis assis à côté du lit d’hôpital de mon fils. Mon fils ne faisait pas partie de la catégorie à haut risque et regarde où je suis maintenant », a-t-elle déclaré.

«Je n’aimerais pas voir un enfant perdre la vie à cause de ça. Je tiens à dire que je suis vraiment reconnaissant pour le personnel de Temple Street. Ils sont au-delà de ce à quoi je m’attendais. Ils sont incroyables pour ce qu’ils font pour mon enfant. Je ne pourrais jamais les remercier assez pour cela.

Children’s Health Ireland (CHI) décrit la maladie comme «un syndrome hyper-inflammatoire qui a été décrit chez les enfants survenant à la suite d’une exposition ou d’une infection au Covid-19».

Dans un communiqué, CHI a déclaré que la gravité du PIMS peut varier et que certains enfants nécessitent «très peu de soutien».

Cependant, d’autres ont une maladie plus grave, avec une inflammation des muscles cardiaques et des artères coronaires qui irriguent le cœur.

Assistance intensive

«Ces patients ont besoin d’un soutien plus intensif, y compris des médicaments pour supprimer l’inflammation, contrôler la température et soutenir le cœur et la pression artérielle du patient», indique le communiqué.

«Les enfants présentent généralement une fièvre persistante, des éruptions cutanées, des yeux rouges (conjonctivite) et souvent des symptômes abdominaux, en particulier des crampes, des douleurs abdominales et de la diarrhée. Certains de ces cas ressemblent à une maladie précédemment décrite, connue sous le nom de maladie de Kawasaki, qui partage bon nombre des mêmes caractéristiques. »

Depuis le début de la pandémie, 32 enfants connus de CHI correspondent à cette description.

« Tous ces enfants se sont rétablis et un petit nombre restent en tant que patients hospitalisés sous traitement et ont des plans pour une sortie prochainement », a ajouté CHI.

«La probabilité d’augmentation du PIMS-TS fait suite à la plus récente poussée de l’activité Covid [in] la communauté. »

Selon le site Web du HSE, un «très petit nombre» d’enfants atteints de Covid-19 ont eu besoin d’un traitement hospitalier pour le syndrome inflammatoire, qu’ils décrivent comme «très rare» et «potentiellement mortel».