Les pourparlers sur le Brexit rompent sans accord

DAY.LIKE Le chemisier avec fente sur les côtés DAY.LIKE bleu 38

38 - bleu - Le chemisier DAY.LIKE. Manches longues. Fines rayures en relief et dessin posé à l’horizontale ou à la verticale DAY.LIKE modernise les grands classiques . Ligne longue et décontractée, petit col chemisier mode et patte de boutonnage dissimulée. Devant plus court et fentes côtés. En 75% coton, 25% viscose.