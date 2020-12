De l’allié d’Orbán au scandale de l’orgie: chute d’un fondateur du Fidesz

Appuyez sur play pour écouter cet article

Alors que la nouvelle se répandait que l’un de ses législateurs européens avait participé à une fête pour briser le lock-out avec des hommes nus et de la drogue, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán était confronté à un dilemme: se tenir aux côtés d’un proche allié qui était à ses côtés depuis trois décennies ou le couper. ample.

Il ne lui fallut pas longtemps pour se décider.

« Ce que notre représentant, József Szájer, a fait n’a aucune place dans les valeurs de notre famille politique », a déclaré Orbán au journal pro-gouvernemental Magyar Nemzet mercredi soir. Tout en notant que le travail de Szájer ne serait pas oublié, le Premier ministre a déclaré que «son acte est inacceptable et indéfendable».

Il a été annoncé que l’homme de 59 ans avait quitté le parti au pouvoir, le Fidesz, qu’il avait cofondé avec Orbán et d’autres à la fin des années 1980 en tant que mouvement étudiant opposé au régime communiste.

Au fil des décennies, le Fidesz s’est transformé en un parti populiste de droite qui se présente comme un défenseur de l’Europe chrétienne et conservatrice et qui est de plus en plus en désaccord avec Bruxelles. Le parcours politique de Szájer reflète cette transformation. Mais le scandale a menacé la crédibilité du parti et d’Orbán lui-même auprès des principaux électeurs alors que le Fidesz se prépare pour des élections générales en 2022.

Pour les critiques du parti, les actions de Szájer empestaient l’hypocrisie alors que le parti a réprimé les droits LGBTI ces dernières années et a été accusé de stigmatiser les personnes LGBTI. Le scandale a également renforcé une vision plus large parmi les opposants selon laquelle au moins certains dirigeants du Fidesz ne croient pas aux politiques et à la rhétorique archi-conservatrices qu’ils ont adoptées, qu’ils ne pratiquent pas ce qu’ils prêchent.

L’affaire montre la «faillite morale totale du Fidesz», a écrit András Fekete-Győr, chef du parti d’opposition Momentum, dans un message sur Facebook.

István Hegedűs, l’un des premiers membres du Fidesz qui a par la suite quitté le parti, a rappelé qu’à la fin des années 1980, le jeune Szájer l’avait qualifié de «très intelligent» et de «gars bien préparé et bien informé».

« A l’origine ce genre de radicalisme, le populisme lui était étranger », a déclaré Hegedűs.

Mais Szájer a suivi le parti. En Hongrie, il est surtout connu pour avoir écrit la constitution controversée de 2011 du pays sur un iPad, en partie dans un train faisant la navette entre les sièges du Parlement européen à Bruxelles et à Strasbourg.

«La Hongrie doit protéger l’institution du mariage en tant qu’union d’un homme et d’une femme établie par décision volontaire, et la famille en tant que base de la survie de la nation», déclare la constitution.

Mais son implication dans la soirée de verrouillage vendredi dernier, largement décrite dans la presse belge comme une orgie et rapportée dans le monde entier avec de nombreux détails mémorables, menaçait de défaire l’image soigneusement élaborée projetée par une telle rhétorique.

Le rassemblement était une violation flagrante des restrictions COVID, mais ce sont les détails les plus sensationnels qui en ont fait un sujet brûlant à travers la Hongrie, incitant Orbán à abandonner son ancien allié.

La police a trouvé 25 hommes nus lors du rassemblement, selon les médias belges. Un passant avait rapporté avoir vu un homme s’enfuir le long du caniveau, conduisant la police à appréhender Szájer et à trouver des stupéfiants dans son sac à dos, ont indiqué les procureurs.

Szájer, le mari d’une juge de haut niveau de la Cour constitutionnelle hongroise, avait dans un premier temps tenté de contenir le scandale. Il a soudainement annoncé dimanche qu’il démissionnerait du Parlement européen, mais n’a pas mentionné le parti du lock-out.

Après l’annonce de la fête mardi et après que son nom a commencé à circuler dans les cercles européens, Szájer a reconnu qu’il était présent – mais a nié que les stupéfiants lui appartenaient. Il n’a pas initialement démissionné en tant que membre du Fidesz, mais a apparemment été contraint à cette étape alors que le scandale continuait de faire la une des journaux.

Dans les premières années du Fidesz, l’orientation sexuelle de Szájer faisait l’objet de discussions au sein du parti, mais les membres ne considéraient pas la question comme importante.

«Nous avons considéré que c’était une affaire privée… Je pense que tout le monde a deviné, savait», a déclaré Hegedűs.

En 2015, un autre ancien politicien du Fidesz, Klára Ungár, a publiquement affirmé que Szájer était gay, déclenchant un débat sur l’éthique consistant à qualifier les individus d’homosexuels alors qu’ils ne l’avaient pas fait eux-mêmes.

Mais Szájer est resté publiquement fidèle à la ligne du parti Fidesz sur les questions LGBTI alors que le gouvernement engageait une répression.

Plus tôt cette année, la Hongrie a adopté une loi interdisant aux personnes transgenres ou intersexes de changer légalement de sexe. Le mois dernier, le gouvernement a proposé une loi interdisant les adoptions par les couples homosexuels. Le texte d’un amendement constitutionnel proposé note que «la mère est une femme, le père est un homme».

«Je suis alarmé par l’apparente escalade de la stigmatisation des personnes LGBTI et par la manipulation de leur dignité et de leurs droits à des fins politiques», a déclaré le mois dernier la commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Dunja Mijatović.

Szájer n’a pas répondu aux questions pour cet article. Dans le passé, cependant, il a défendu ses vues sur les familles traditionnelles. Interrogé en 2011 sur la manière dont il pourrait appeler une constitution qui n’accorde pas les droits de la famille aux homosexuels une «constitution du 21e siècle», Szájer a déclaré au média Euractiv qu’il n’y avait aucune exigence de l’UE dans ce domaine.

«Cela dépend aussi de la manière dont nous interprétons le 21e siècle. Je ne pense pas que le concept traditionnel du mariage ait changé simplement parce que nous sommes entrés dans un autre millénaire », a déclaré Szájer.

L’homme d’Orbán à Bruxelles

Comme beaucoup de ses collègues du Fidesz, Szájer était autrefois considéré comme un talent politique libéral en plein essor – fréquentant l’Université d’Oxford en tant qu’étudiant invité à la fin des années 1980 grâce à une bourse de l’homme d’affaires hongro-américain George Soros, que le Fidesz considère maintenant comme un arch. ennemi.

Avocat qui a commencé sa carrière en tant que professeur adjoint de droit romain, il est devenu un homme politique à plein temps. Il a effectué deux séjours en tant que chef du groupe Fidesz au parlement hongrois et a ensuite occupé le poste de vice-président de la chambre.

Mais contrairement à certains de ses homologues des échelons supérieurs du parti, il n’est jamais devenu ministre, au lieu de servir au Parlement européen à partir de 2004.

Même en dehors de Budapest, cependant, Szájer a conservé l’oreille du Premier ministre. Orbán «a toujours dîné ou déjeuné avec Szájer» lors de sa visite à Bruxelles, a déclaré un membre du Fidesz, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat. Le membre du parti a noté que Szájer est «dans le cercle le plus étroit» autour du Premier ministre et a eu un «rôle important» dans l’élaboration de la politique européenne de Budapest.

L’eurodéputé a souvent agi en tant que représentant d’Orbán dans les débats au sein de la famille de centre-droit du bloc, le Parti populaire européen. « Il était le mégaphone d’Orbán dans le groupe, essayant toujours d’expliquer que la gauche est contre nous tous », a déclaré un responsable du PPE.

Les gens qui ont travaillé avec lui au fil des ans le décrivent comme un politicien travailleur et farouchement loyal.

«Je pense qu’il avait une très bonne connaissance du fonctionnement des grands acteurs bruxellois», a déclaré György Schöpflin, ancien député du Fidesz qui a travaillé avec Szájer lors de la précédente législature. «Personnellement, je suis très attaché aux capacités de Szájer. Je pense qu’il est très bon, très compétent.

Il s’est également forgé une réputation à Bruxelles en tant que féroce défenseur du gouvernement hongrois dans ses batailles avec les institutions européennes, qui accusent Budapest de reculer sur la démocratie et l’État de droit.

«Le véritable objectif de la débâcle de l’État de droit est de discipliner les États membres, d’augmenter les compétences de l’UE au détriment des États membres, en d’autres termes, ce sont des tentatives à peine voilées d’exercer une pression politique et financière et des hypothèses fédéralistes brutales» Szájer a écrit dans un article d’opinion le mois dernier.

Les membres du PPE ont également décrit Szájer comme une personne plutôt privée et réservée qui n’a pas recherché les feux de la rampe et a fait une assez bonne impression lorsqu’il était le whip en chef du groupe PPE dans la législature précédente.

« Dans chaque voyage que nous avons fait ensemble, il n’a jamais été celui qui nous rejoignait pour une bière après une réunion », a déclaré un deuxième responsable du PPE. Mais «en tant que whip en chef, il a fait le travail que personne ne voulait faire, et il l’a bien fait».

Andreas Schwab, un député européen allemand du PPE, a décrit Szájer comme «gentil, correct et faisant un travail remarquable pour trouver des solutions en tant que vice-président du groupe».

Depuis qu’il a quitté ce poste l’année dernière, «nous entendrions beaucoup moins parler de lui», a déclaré le deuxième responsable.

Maïa de La Baume a contribué au reportage.