«  Mon frère a emménagé dans la maison familiale et ne rachètera pas ma part  »

lego Maison familiale - 60291 - Gris

Bienvenue dans la maison familiale, une maison écologique avec des panneaux solaires et une borne de recharge Octan-E pour la voiture électrique cool. Entrez et découvrez de nombreuses pièces détaillées, dont une cuisine avec un smoothie et une salle de bain avec toilettes, lavabo et douche. À l'extérieur,