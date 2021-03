Un Irlandais détenu en Chine devant le tribunal pour tenter de quitter le pays

Richard O’Halloran était de retour dans un tribunal de Shanghai lundi matin avec une nouvelle équipe juridique alors que l’homme d’affaires de Dublin poursuivait sa lutte de deux ans pour quitter la Chine et retourner dans sa famille.

Il a été empêché de quitter le pays après avoir été impliqué dans un différend juridique impliquant le propriétaire chinois d’une société de location d’avions basée à Dublin pour laquelle il travaille.

Le tribunal avait assigné M. O’Halloran vendredi soir à comparaître à la première heure ce matin, ont indiqué des sources proches de l’enquête.

Lors de l’audience, le juge a demandé que les documents fournis par le ministère des Affaires étrangères au tribunal de Shanghai soient notariés par l’ambassade de Chine à Dublin pour vérifier qu’ils étaient délivrés par le gouvernement irlandais, selon l’homme d’affaires Ulick McEvaddy, directeur de M. O ‘. Halloran’s company, China International Aviation Leasing Service basé à Dublin.

M. McEvaddy a déclaré qu’ils continuaient d’espérer sortir de l’impasse.

«Je suis prudemment optimiste. Ils ont tous les documents qu’ils ont demandés maintenant », a-t-il dit. «Le tribunal a tout ce dont ils ont besoin. Eh bien, ils auront la semaine prochaine », lorsque l’ambassade de Chine notifiera les documents et les rendra au tribunal de Shanghai.

M. O’Halloran s’est rendu en Chine en février 2019 pour tenter de résoudre un différend entre les autorités chinoises et son président, Min Jiedong, qui a été condamné à 10 ans de prison pour avoir fraudé des investisseurs dans le cadre d’un programme de financement participatif.

L’activité illégale de Min est antérieure au passage de M. O’Halloran dans l’entreprise et il n’y a aucune allégation d’actes répréhensibles contre l’Irlandais. Mais une interdiction de sortie lui a été imposée et le tribunal de Shanghai lui a ordonné de transférer 36 millions de dollars (29,7 millions d’euros) avant qu’il ne soit autorisé à quitter le pays.

Après de longues négociations, une autre source proche de l’enquête a déclaré qu’ils se trouvaient à un moment important et que l’équipe de M. O’Halloran travaillait en étroite collaboration avec le ministère des Affaires étrangères pour fournir des informations aux tribunaux de Shanghai.

«C’est un processus et il y a un bon degré d’engagement dans ce processus pour le moment», a-t-il déclaré. «Le fait que nous soyons arrivés à ce stade lorsque nous soumettons des propositions fermes devant le tribunal de Shanghai est une évolution positive.»

Un porte-parole du département n’a fait aucun commentaire sur les documents gouvernementaux soumis au tribunal dans cette affaire «extrêmement complexe».

«Il y a également eu un engagement important au niveau politique et diplomatique de haut niveau avec les autorités chinoises à Pékin, Shanghai et Dublin en ce qui concerne les aspects humanitaires de cette affaire et l’importance de permettre au citoyen de rentrer chez lui dès que possible.

M. Halloran était représenté au tribunal lundi par une nouvelle équipe juridique, la troisième qu’il a embauchée depuis le début de son calvaire, a déclaré M. McAvaddy. Le changement a été fait car la nouvelle équipe juridique est mieux adaptée, a-t-il ajouté.

«La première équipe se penchait sur l’aspect corporatif. L’équipe particulière qu’il a maintenant en examine tous les aspects. . . Ils ont simplement une meilleure maîtrise des courts. »

‘Mission impossible’

M. McEvaddy a déclaré que le tribunal avait précédemment demandé une garantie du gouvernement irlandais que les 36 millions de dollars seraient remboursés si M. O’Halloran était autorisé à quitter la Chine, ce qui, selon lui, serait une «mission impossible» pour les autorités irlandaises.

«Ils ont juste pris les documents aujourd’hui. Ils voulaient voir comment le gouvernement irlandais pouvait garantir cela? Il n’y a aucune garantie. Le gouvernement irlandais ne le garantira pas. Mais ils garantiront que les administrateurs s’acquitteront de leur obligation fiduciaire en vertu de la loi », a-t-il déclaré.

Une proposition est que M. O’Halloran rentre chez lui et gère les cinq années restantes pendant lesquelles l’avion litigieux est en location. M. McAvaddy a déclaré qu’à ce moment-là, le prêt de l’avion serait remboursé et que «selon les conditions du marché», il pourrait valoir jusqu’à 20 millions de dollars et être remis à Shanghai ou loué par la partie chinoise.

«Les administrateurs feront leur devoir. Richard a dit au tribunal qu’il continuerait en tant que directeur et qu’il continuerait à livrer », a-t-il dit.

Il a déclaré que le tribunal avait eu l’occasion de vendre l’avion pour 56,5 millions de dollars il y a deux ans, mais qu’ils avaient choisi de ne pas le faire.

«Et maintenant, au milieu de la pandémie, les avions perdent les deux tiers de leur valeur. Ils ne peuvent pas le vendre maintenant, sauf pour une perte. «

Un débat Seanad sur la détention de M. O’Halloran prévu il y a deux semaines a été reporté à la demande du ministre des Affaires étrangères Simon Coveney car les négociations se trouvaient à un «stade délicat» et il a suggéré qu’un débat à ce stade pourrait faire reculer le processus. .