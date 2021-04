Des tas de déchets vus dans les sites de beauté du pays après un week-end chaud

Le beau temps à travers l’île ce week-end a amené des tas de déchets dans les villes de l’État, les zones côtières et les sites de beauté, Portobello à Dublin étant particulièrement inondé de déchets dans les heures qui ont suivi l’appel du Lord May pour que les gens le gardent propre.

Au cours du week-end, un grand nombre de personnes à travers l’Irlande se sont réunies avec des amis, profitant au maximum du beau temps alors que les températures à l’intérieur des terres atteignaient parfois 20 degrés.

Des photographies et des vidéos sur les réseaux sociaux montrent de petites tentatives de se tenir à deux mètres de distance ou de porter des masques faciaux à certains endroits, de Salthill à Galway à St Stephen’s Green à Dublin.

Gardaí a dispersé les foules à Salthill samedi soir après que de grands groupes se soient rassemblés pour profiter du temps ensoleillé. Les foules se sont également rassemblées à Salthill et Sandycove dans le comté de Dublin alors que les Dublinois affluaient vers les plages de Howth à Greystones et des points plus loin.

Dimanche, la commissaire adjointe de la Garda, Anne Marie McMahon, a exhorté le public à profiter de la météo de manière responsable, car AA Roadwatch a signalé un trafic intense et des retards à toutes les approches de Sutton Cross, Clontarf Road, Dollymount Strand tandis que Strand Road était occupé dans les deux sens via Portmarnock.

On a dit que Malahide Road était lent dans les deux sens à l’approche de Northern Cross, il y a eu des retards sur Old Military Road (R115) en passant par le Hell Fire Club et les approches de Bray et de Glendalough à Co Wicklow.

«Avec de bonnes prévisions météorologiques ce week-end, nous demanderions aux gens de continuer à profiter du plein air de manière responsable. Veuillez limiter vos contacts sociaux », a déclaré Mme McMahon.

Portobello hier soir. Nous devons faire beaucoup mieux. Cela ne peut pas continuer, même à court terme.

Cependant, un appel du maire de Dublin Hazel Chu pour que les gens respectent les aménagements publics de Portobello sur le Grand Canal semble être tombé dans l’oreille d’un sourd.

Mme Chu a lancé l’appel vendredi alors que le week-end commençait. Sous le titre Portobello Matters, le maire a lancé un appel sur les médias sociaux du conseil municipal de Dublin demandant aux gens de respecter la région de Portobello et de s’abstenir de boire à l’extérieur.

Elle a déclaré que l’appel était en réponse à de nombreuses plaintes de résidents au sujet de personnes laissant leurs ordures derrière et de personnes urinant fréquemment et même déféquant à l’extérieur des maisons. «Nous voulons que tout le monde puisse profiter de l’espace, mais les comportements ci-dessus ne sont tout simplement pas corrects», a-t-elle déclaré.

Mais samedi, la zone, ainsi que beaucoup d’autres le long des canaux de Dublin, était remplie de fêtards qui ont laissé des cannettes de betteraves, des bouteilles et des déchets variés sur les murs, les rebords des fenêtres et en tas sur le sol.

Dans Co Wexford, le TD local Malcolm Byrne a lancé un appel pour un «terrain de jeu égal» pour les parcs de maisons mobiles enregistrés qui «respectent les règles et restent fermés» face à certains opérateurs qui se sont simplement ouverts au mépris des conseils de Fáilte Ireland et l’équipe nationale d’urgence de santé publique.

M. Byrne a déclaré que l’afflux de Dublinois dans Co Wexford ce week-end a été beaucoup plus important que tout ce qui a été vécu par les habitants jusqu’à présent cette année. Des centaines de parcs de maisons mobiles enregistrés, d’hébergements indépendants et d’installations telles que des écuries pour l’équitation doivent rester fermés aux visiteurs, même de leur propre comté.

Le ministère du Tourisme a informé l’Irish Caravan and Camping Council que ces parcs et activités impliquent des «services non essentiels» et que «les mobile homes et les emplacements sont considérés comme des services d’hébergement, au même titre que les hôtels et les chambres d’hôtes».

Con Quill de l’Irish Caravan and Camping Council, qui gère la marque Camping Ireland, a déclaré que son organisation proposait des «forfaits touristiques sûrs» pour le marché intérieur grâce à des environnements extérieurs contrôlés et des hébergements autonomes – disponibles à partir de mai 2021 dans chaque comté. en Irlande.

Il a déclaré qu’un «forfait touristique sûr» est défini comme la capacité pour une bulle familiale / domestique de s’engager dans des activités de jour, de profiter d’un hébergement autonome et de profiter de la nourriture à emporter disponible – «le tout dans le strict respect de toutes les directives opérationnelles, y compris un minimum / pas de points de contact client-personnel, distanciation sociale, assainissement si nécessaire et pas de mélange de bulles à l’intérieur ».

Il a déclaré que de nombreuses personnes ne comprenaient pas pourquoi une famille ou un couple ne pouvait désormais pas voyager dans leur propre comté vers un parc de maisons mobiles et s’asseoir sur leur terrasse au soleil où tous les mobile homes sont séparés par un règlement de six mètres. Il a déclaré que l’équitation et le cyclisme en plein air ne constituaient probablement pas une activité à haut risque.

Met Éireann a déclaré que dimanche resterait sec et principalement ensoleillé avec des températures les plus élevées de 14 à 18 degrés et les plus chaudes à l’ouest. Le lundi devrait également commencer sec et ensoleillé avec un peu de nuages ​​parfois rendant le soleil plus brumeux.

Au cours de l’après-midi, des nuages ​​épaississants pousseront du nord avec quelques averses se développant sur l’Ulster et le nord du Connacht vers la soirée. Les températures les plus élevées de 15 à 18 degrés mais plus fraîches dans toutes les zones côtières. Les vents deviendront du nord-ouest au cours de l’après-midi et augmenteront modérément à frais.