L’Éthiopie doit ouvrir l’accès à l’aide à la région en conflit, déclare le commissaire européen à la crise

ADDIS-ABEBA, Éthiopie – Un accord entre les Nations Unies et le gouvernement éthiopien accordant un accès partiel à l’aide à la région du Tigré ne va pas assez loin et n’est pas conforme au droit international humanitaire, a déclaré vendredi le commissaire européen à la gestion des crises, Janez Lenarčič.

Lenarčič s’exprimait après un voyage de trois jours en Éthiopie et au Soudan, où une crise humanitaire s’est déroulée depuis que le Premier ministre Abiy Ahmed a lancé des opérations militaires dans la région du Tigray, un État du nord d’au moins six millions de personnes dont le parti au pouvoir a dominé la politique en Éthiopie pour près de trois décennies avant l’arrivée au pouvoir d’Abiy en 2018.

Mercredi, l’ONU a déclaré qu’elle avait obtenu un accord avec les autorités éthiopiennes pour fournir «un accès sans entrave, durable et sécurisé» pour la livraison de secours d’urgence dans les parties du Tigray contrôlées par le gouvernement.

Le gouvernement éthiopien a déclaré qu’il avait commencé à fournir une aide aux villes de l’ouest du Tigré telles que Dansha et Humera, qui ont été englouties dans les combats au début du conflit, et prévoit d’en mener davantage.

Mais Lenarčič a déclaré que l’accord et le niveau d’accès à la région, qui est restée coupée du monde pendant plus d’un mois, faisaient gravement défaut. «Je crains seulement qu’il n’aille pas assez loin», a-t-il déclaré à propos de l’accord, notant des lacunes telles que sa portée géographique – il ne concerne que les zones contrôlées par le gouvernement – et les charges administratives mises en place pour y accéder.

«Ceci est en contradiction avec les principes fondamentaux de l’aide humanitaire tels que l’impartialité, la neutralité et l’indépendance», a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne.

Lenarčič, semblant parfois exaspéré, a exhorté l’Éthiopie à «s’ouvrir» et à mener une enquête indépendante sur les atrocités qui ont été alléguées – des réfugiés empêchés de passer en toute sécurité au Soudan aux raids sur les camps de réfugiés abritant des dizaines de milliers d’Érythréens.

La réprimande peut-être la plus cinglante du gouvernement éthiopien est venue lorsqu’il a été interrogé sur ses discussions avec les réfugiés éthiopiens qui ont fui la région du Tigray ces dernières semaines.

Lorsqu’on lui a demandé à qui les réfugiés avec lesquels il s’était entretenu avaient identifié comme commettant des violences dans la région du Tigré, il a fait une pause et a répondu: «Ils ont blâmé le Premier ministre Abiy.

Le conflit généralisé dans ce pays de la Corne de l’Afrique a chassé des dizaines de milliers de réfugiés de leurs foyers, tué des centaines, voire des milliers, et traîné dans les pays voisins. Cela a suscité des discussions en Europe sur l’opportunité de retenir des dizaines de millions d’euros d’aide au pays.

Lenarčič a donné une réponse prudente lorsqu’il a été interrogé sur l’aide future de l’UE. «En ce qui concerne les strings financiers, nous n’en sommes pas encore là et je ne peux pas prédire que nous y arriverons. Nous sommes maintenant au stade où nous demandons respectueusement le respect des normes internationales », a-t-il déclaré.