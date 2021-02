Le gouvernement est prêt à aller de l’avant avec la planification Leaving Cert sans le soutien d’ASTI

Le gouvernement se dit déterminé à poursuivre la planification du Leaving Cert cette année, avec ou sans l’accord de l’Association des enseignants du secondaire en Irlande (ASTI).

Malgré la décision du syndicat de se retirer des discussions sur la planification des examens cette semaine, un porte-parole de la ministre de l’Éducation Norma Foley a déclaré que la planification se poursuivrait ce week-end alors que la pandémie de Covid-19 menace de perturber le Leaving Cert pour une deuxième année.

Le porte-parole a déclaré que Mme Foley s’était engagée à fournir «clarté et certitude» aux étudiants le plus tôt possible.

Le Taoiseach Micheál Martin s’est également engagé à «donner la priorité aux étudiants» dans les discussions du gouvernement avec les syndicats. «Les étudiants doivent être la priorité numéro un. Ils vivent actuellement beaucoup d’anxiété, de stress et de tension », a-t-il déclaré. «Et toutes les parties à cette question doivent faire ce que nous pouvons pour atténuer ce stress et cela signifie une clarté assez rapidement.»

Projet de plans

Selon des sources bien placées, selon des sources bien placées, tous les 60 000 étudiants sortants du certificat auraient la possibilité de bénéficier de notes calculées et de passer des examens écrits en juin s’ils le souhaitaient. Aucun accord n’avait été conclu sur la manière dont les examens oraux et pratiques pourraient alimenter ce processus.

L’ASTI, cependant, a déclaré que ces plans étaient «inacceptables» sur la base que les notes calculées seraient l’option «dominante», le Leaving Cert étant relégué à «combler les lacunes d’évaluation».

Au lieu de cela, le syndicat semble favoriser un modèle dans lequel les examens sont obligatoires avec une option de remplacement des notes calculées ou où les étudiants sont tenus de choisir soit des notes calculées, soit des examens.

Les responsables de l’ASTI ont rencontré Mme Foley hier dans le but de trouver une solution. Par la suite, le syndicat a déclaré qu’il continuerait à s’engager, mais il n’a pas dit qu’il était prêt à reprendre les discussions de planification.

Des sources gouvernementales indiquent qu’une note sur le Leaving Cert, ainsi que les plans de réouverture des écoles, est en cours de préparation pour discussion au Cabinet mardi prochain. Il est susceptible de refléter le point de vue de la Coalition selon lequel la certitude doit être fournie aux étudiants.

Faire avancer les plans Leaving Cert sans le soutien de l’ASTI peut placer le syndicat dans une position désagréable où les enseignants devraient choisir entre suivre la direction ou faciliter leurs élèves. Cependant, le gouvernement reconnaît que l’obtention du soutien du syndicat est l’option préférable.

«Situation horrible»

Le Syndicat des enseignants d’Irlande, quant à lui, a déclaré qu’il continuerait à collaborer avec le ministère de l’Éducation pour essayer de trouver «la meilleure solution possible à ce qui est une situation terrible pour les étudiants, les familles et les enseignants».

Il est censé être plus ouvert à donner aux étudiants un choix, mais souhaite que certaines préoccupations clés soient abordées.

Le secrétaire général de TUI, Michael Gillespie, a déclaré qu’il souhaitait un certificat de sortie «significatif» et un format pour garder les étudiants engagés vers la fin de l’année scolaire.

Par ailleurs, les discussions sur la réouverture progressive des écoles primaires et secondaires devraient commencer la semaine prochaine.

Des sources gouvernementales et syndicales affirment que le 1er mars est à l’étude comme une date potentielle pour la réouverture progressive des écoles primaires, sous réserve de conseils de santé publique. Au deuxième niveau, l’ambition est d’un retour progressif à partir de fin février ou début mars, en commençant par les étudiants de sixième année.

L’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) a signalé vendredi 23 autres décès de patients atteints de Covid-19, ce qui porte à 3865 le nombre total de décès liés à Covid dans la pandémie. Nphet a également signalé 921 cas confirmés de la maladie, portant le total à 207 720.