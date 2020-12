Famille d’un Irlandais détenu en Chine: «  Personne ne nous aide – nous demandons simplement de l’aide  »

L’épouse d’un homme d’affaires irlandais qui est effectivement piégé en Chine depuis deux ans, dit qu’elle demande de l’aide pour le faire sortir, ajoutant que ses enfants étaient «criblés d’anxiété».

Richard O’Halloran (45 ans), père de quatre enfants de Foxrock à Dublin, a été empêché de quitter la Chine en février 2019 après que l’entreprise pour laquelle il travaillait soit tombée à l’encontre des autorités chinoises, bien qu’aucune allégation n’ait jamais été portée contre lui.

Maintenant, sa femme, Tara O’Halloran, et les quatre enfants du couple – Ben (13), Amber (11), Isabella (9) et Scarlett (7) – font face à leur deuxième Noël sans lui.

«Le confinement a été très difficile – les enfants traversaient énormément de choses. Ce sont des enfants formidables, mais cela a été très difficile pour eux », déclare Mme O’Halloran.

«Ils ont du mal à comprendre, ils sont très craintifs et criblés d’anxiété et s’accrochant à moi. Ils ne peuvent pas comprendre comment Richard a été enlevé de leur vie, juste enlevé.

Elle est préoccupée par l’impact sur la santé mentale de M. O’Halloran et craint qu’il semble avoir «abandonné l’espoir de rentrer un jour à la maison».

«Il peut voir qu’il ne se passe rien, même si nous essayons de le ramener à la maison et nous lui avons expliqué toutes les choses que nous faisons.

Le personnel consulaire du gouvernement irlandais l’aidait et le rencontrait à Shanghai, où il séjournait dans un appartement. Les efforts des responsables irlandais ont été appréciés, dit-elle.

La semaine dernière, Mme O’Halloran a déclaré que son humeur avait bondi lorsqu’elle a appris que le ministre des Affaires étrangères, Simon Coveney, devait parler à son homologue chinois, estimant que l’appel viserait à résoudre la situation de son mari.

Cependant, elle dit qu’aucune autre information n’a émergé pendant l’appel.

«Le nom de Richard a été évoqué pendant la conversation, mais le ministre ne l’a pas pressé pour obtenir des détails et il semble qu’il n’ait reçu aucune information sur la situation. Je mettais tous mes espoirs dans cet appel car on m’a amené à comprendre que ce serait une énorme rupture dans l’affaire.

Richard O’Halloran.



Important

Cependant, le bureau de M. Coveney a déclaré plus tard au europe-infos.fr que l’appel était important et avait impliqué plusieurs questions importantes.

« Le cas de M. O’Halloran a figuré en bonne place dans cette discussion, qui est le dernier d’une série d’engagements avec les autorités chinoises, tant par le ministre personnellement que par des responsables au cours des derniers mois », a déclaré le porte-parole.

«C’est un cas consulaire extrêmement compliqué. Le ministre reste activement et personnellement engagé et les équipes consulaires de Dublin, Pékin et Shanghai ont le bien-être de M. O’Halloran au-dessus de toute autre considération. Ils font tout ce qu’ils peuvent pour résoudre le cas et le ramener chez lui dans sa famille.

M. O’Halloran a été empêché de quitter la Chine à la suite d’une enquête sur l’homme d’affaires chinois Min Jiedong, propriétaire des employeurs de l’Irlandais, le China International Aviation Leasing Service basé à Dublin.

Les autorités ont accusé M. Min de collecter illégalement de l’argent auprès d’investisseurs chinois dans le cadre d’un programme de financement participatif et de l’utiliser pour acheter un avion, actuellement loué à une compagnie aérienne en Europe. Il a été jugé et emprisonné.

Cependant, M. O’Halloran a rejoint l’entreprise un an après les événements sous enquête. Il s’est rendu en Chine en février 2019 pour rencontrer des investisseurs et évaluer les problèmes auxquels l’entreprise est confrontée. Après une semaine de réunions à Shanghai, il a été détenu au contrôle des passeports à l’aéroport alors qu’il tentait de prendre son vol de retour à Dublin. Il a ensuite reçu une interdiction de sortie.

A témoigné

L’homme d’affaires irlandais, un parent du défunt Fine Gael taoiseach Garret FitzGerald, a témoigné à quatre reprises dans les poursuites contre M. Min. Cependant, il n’a pas été autorisé à quitter la Chine, bien que le procureur et M. Min aient dit au tribunal qu’il devrait l’être.

Au départ, il vivait dans une chambre d’hôtel, mais depuis, il a été transféré dans un appartement dans le but de réduire le coût de son séjour forcé en Chine.

Chez elle en Irlande, sa femme a enduré la pandémie de Covid-19, y compris le verrouillage et des périodes de scolarisation à domicile de ses quatre enfants, sans son mari.

Les autorités chinoises affirment que M. O’Halloran a promis de transférer l’avion et les revenus de location liés à l’avion à la société mère chinoise de la société irlandaise, mais qu’il ne l’a pas fait.

Cependant, Mme O’Halloran dit que son mari n’a pas le pouvoir de faire ce que les autorités chinoises lui ont demandé, car s’il a géré la location de l’avion, l’avion n’est pas sa propriété à donner aux Chinois.

Mme O’Halloran a déclaré que son mari avait également été invité à démissionner, ce qu’il a fait, comme condition pour être autorisé à rentrer chez lui et qu’il s’était également conformé à d’autres conditions qu’il était invité à remplir. Rien, cependant, n’a aidé à améliorer sa situation, ni à rapprocher son retour en Irlande.

Lettre de démission

Il a remis sa lettre de démission de son poste de chef de l’exploitation de l’entreprise, comme demandé, et a fourni les coordonnées bancaires de l’entreprise «mais ils ne l’ont pas acceptée», dit sa femme.

«Mais ils avaient changé d’avis sur ce qu’ils attendaient de lui. Nous ne savons littéralement pas ce qu’ils veulent à ce stade. Nous n’avons aucune garantie qu’ils allaient le laisser rentrer chez lui.

«Nous n’avons aucun point de contact en Chine et Richard n’a jamais rien reçu par écrit. C’est pourquoi je m’adresse au gouvernement ici – s’ils ne négocient pas, nous n’allons jamais le ramener à la maison.

Mme O’Halloran dit également que le bien-être physique de son mari s’est détérioré avec sa santé mentale

– il a subi une saisie dans son immeuble et a été retrouvé par une femme de chambre.

«Il a été transporté à l’hôpital et a eu une autre crise et son cœur s’est arrêté, il est donc cliniquement mort pendant un certain temps», dit-elle. «Je ne comprends pas à quel point il est bon pour eux là-bas. Nous sommes terrifiés. Personne ne nous aide et nous sommes au point où nous demandons simplement de l’aide.

D’autres membres de l’industrie aéronautique irlandaise, y compris ceux qui passent du temps en Chine, ont aidé, lui disant qu’ils étaient choqués de ce qui lui était arrivé et que M. O’Halloran était devenu «un otage commercial».

La famille de son mari est également profondément préoccupée par lui: «Ils ont le cœur brisé et ils forment une famille merveilleuse. C’est une torture pour nous de le voir se détériorer. Une de mes propres enfants ne dort pas, elle est tellement inquiète.

Frustré

La famille est également très frustrée de ne pas avoir de responsable chinois avec qui assurer la liaison et de ne pas savoir ce qu’elle pourrait faire, ou ce que M. O’Halloran pourrait faire, pour donner aux Chinois ce qu’ils veulent afin qu’ils inversent la tendance. interdiction de sortie.

«Les enfants sont absolument navrés d’être toujours sans leur père et désemparés à l’idée d’un autre Noël en dehors de lui.

Elle et son mari avaient décidé l’année dernière, et cette année, de ne pas parler publiquement de sa détention, dit-elle. Ensuite, ils ont estimé que la meilleure chose à faire était de laisser au gouvernement le temps de s’entretenir avec les autorités chinoises pour négocier son retour. Aujourd’hui, cependant, la situation traîne depuis si longtemps qu’ils pensent devoir s’exprimer.

«Cela ne veut pas dire qu’il pourrait rester là», dit Mme O’Halloran. «Nous ne pouvons pas aller plus loin avec cela, mais le gouvernement irlandais le pourrait et il doit exiger sa libération. [The Chinese] nous l’utilisons simplement comme levier et nous sommes très inquiets.