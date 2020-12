Le Royaume-Uni et la Suisse concluent un pacte commercial pour les voyageurs d’affaires

LONDRES – La Grande-Bretagne et la Suisse se sont appuyées sur un accord commercial reconduisant un accord avec l’UE dans un nouvel accord sur les services qui prolongera le séjour des voyageurs d’affaires.

L’accord permet aux travailleurs professionnels de voyager librement entre les deux pays et d’y travailler sans visa jusqu’à 90 jours par an. L’accord s’appelle l’accord de mobilité des services entre le Royaume-Uni et la Suisse.

Un responsable a déclaré que l’accord faisait partie d’une stratégie visant à transformer le Royaume-Uni en une plaque tournante mondiale de la technologie et des services après le Brexit.

«Cet accord – avec un autre groupe de services – est un élément important de cette vision», a déclaré la secrétaire au Commerce, Liz Truss. «Il assure une continuité vitale pour les entreprises et ouvre la voie à un accord plus avancé avec la Suisse à l’avenir.»

Le ministère du Commerce international (DIT) s’attend à ce que l’accord aide à soutenir les secteurs des services britanniques, notamment la finance, le conseil, le juridique, la technologie et les industries créatives. Les professionnels voyageant entre les deux pays ne seront pas soumis à des tests d’intérêt économique ou à des exigences de permis de travail pour 90 jours de voyage.

Les deux pays «se sont également engagés à travailler ensemble sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles dans le pays de l’autre», a déclaré le DIT.

Le commerce bilatéral total de biens et de services entre le Royaume-Uni et la Suisse s’élève à 37 milliards de livres. Quelque 47% (17,3 milliards de livres sterling) des échanges commerciaux de la Grande-Bretagne avec la Suisse concernent les services.

«L’annonce d’aujourd’hui est extrêmement importante et significative en termes à la fois de l’étendue et de la profondeur de l’accès aux services qu’elle représente», a déclaré Sally Jones, responsable de la stratégie commerciale d’EY et du Brexit.