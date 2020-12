Brexit: dernière poussée pour un accord commercial alors que les négociations restent «  très difficiles  »

Dessange Nutri-Extrême Richesse Masque Concentré de Nutrition 250ml

Fragilisés, vos cheveux très desséchés restent ternes et difficiles à coiffer. Malgré toute l'attention que vous leur portez, ils ont besoin d'encore plus de nutrition et de soin. Offrez-leur le meilleur de la nutrition intense, découvrez Dessange Masque Nutri-Extrême Richesse 250ml e nrichi aux 2 huiles