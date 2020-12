Les coupes de cheveux DIY de George Clooney: «  Mes cheveux sont vraiment comme de la paille, donc c’est facile  »

Les salons de coiffure étant en grande partie fermés jusqu’à la semaine dernière, le toilettage masculin est en chute libre depuis le début du verrouillage printanier. Les coupes de cheveux de bricolage n’ont pas réussi pour tous. Pourtant, une star hollywoodienne a prouvé que, même dans une pandémie mondiale, les mauvais cheveux ne sont pas le grand égaliseur que nous espérions.

George Clooney, l’acteur et militant des droits humains de 59 ans, a admis avoir réussi à se couper les cheveux chez lui à l’aide d’un appareil appelé Flowbee. «Mes cheveux sont vraiment comme de la paille, donc c’est facile», a-t-il déclaré à CBS Sunday Morning. « Vous ne pouvez pas vraiment faire trop d’erreurs. »

Selon Clooney, deux fois élu l’homme le plus sexy du magazine People, l’engin de 139,95 $, ou 120 €, est si fiable qu’il l’utilise depuis plus de 20 ans, pas simplement en 2020. «Mes coupes de cheveux prennent littéralement deux minutes», dit-il. . Clooney, qui a ajouté que sa vitesse et son efficacité lui avaient donné le temps de tacher les portes du garage, de nettoyer le sol et de faire une grande partie de la lessive de la famille pendant le verrouillage de leur maison à Los Angeles, également. démontré sa méthode Flowbee sur Jimmy Kimmel Live.

Le Flowbee était un produit déterminant du boom de l’infopublicité des années 1980 aux États-Unis. Il a été conçu en 1988 par Rick Hunts, un charpentier de San Diego qui a été déplacé pour inventer le produit après avoir utilisé son aspirateur industriel pour aspirer la sciure de ses cheveux. Hunts a initialement créé et vendu le gadget de son garage. Mais ce sont les manifestations en direct à une foire locale du comté qui l’ont poussé vers le succès; la renommée mondiale a rapidement attiré l’attention, sous la forme de manifestations télévisées de fin de soirée. En 2010, plus de deux millions d’Américains en avaient acheté un.

Le Flowbee est en fait une paire de tondeuses réglables en hauteur avec un tube d’aspiration; sa longévité est en partie due à la théâtralité – selon divers tutoriels en ligne, un «mouvement de rebond de haut en bas est le meilleur» – ainsi qu’à son positionnement dans la culture populaire. Le Flowbee est apparu dans les sitcoms cultes des années 1990 Party of Five et Home Improvement, et était l’un des nombreux produits parodiés dans le film Wayne’s World, où il était mal nommé «Suck Cut». Cela aide aussi que le produit soit presque trop ridicule pour être oublié.

Les recherches Google pour Flowbee ont décollé après l’admission de Clooney et le Flowbee site Internet lui-même s’est écrasé. Mais si son approbation donnera sans aucun doute un cachet de célébrité inestimable à l’image de la marque, largement inchangée depuis les années 1980, l’effet Clooney n’est en fait pas responsable du succès du produit à l’ère de la pandémie.

Dès la mi-mars, le Flowbee était épuisé sur le site Web de Walmart et sur amazon.com. (Il n’est pas commercialisé en Irlande ou au Royaume-Uni.) Hunts, qui démontre lui-même le modèle sur le site Web, n’était pas disponible pour commenter. – Gardien