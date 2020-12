Les députés d’Orbán font face à une nouvelle colère au sein du groupe du Parlement européen

Des hauts responsables du Parti populaire européen (PPE) ont menacé de renvoyer le parti du Premier ministre hongrois Viktor Orbán de son groupe au Parlement européen s’il continuait à bloquer le budget de l’UE et le plan de relance.

Mais il était loin d’être clair si la dernière tournure de la saga qui oppose les principaux membres du bloc de centre-droit au Premier ministre hongrois a marqué le début de la fin de leur relation ou simplement un autre jour de postures dramatiques.

Le PPE a suspendu le Fidesz d’Orbán des rangs du parti en mars 2019 après que les affrontements sur les normes démocratiques se sont intensifiés lorsque le gouvernement hongrois a durement critiqué les principales personnalités du PPE. Mais les eurodéputés du Fidesz font toujours partie du groupe PPE au Parlement européen.

De hauts responsables du PPE ont déclaré que cela devrait changer si Orbán continue de bloquer le budget à long terme de l’UE, le cadre financier pluriannuel (CFP) et le fonds de récupération des coronavirus associé. Les gouvernements hongrois et polonais ont refusé d’approuver le paquet parce qu’ils s’opposent à un plan visant à lier les paiements du budget de l’UE à certains critères de l’état de droit.

« Si le Fidesz oppose son veto au CFP et au fonds de relance en raison du mécanisme d’état de droit lors de l’EUCO de cette semaine [European Council summit], ils n’ont pas d’avenir au PPE », a déclaré un haut responsable du PPE.

Cependant, les hauts fonctionnaires ont refusé de déclarer officiellement leurs menaces, soulevant des questions sur leur niveau de confiance et de détermination dans cette bataille. Dans le passé, les membres anti-Fidesz du PPE ont été incapables de pousser à une action drastique contre le parti hongrois parce que certains autres partis membres, notamment les chrétiens-démocrates allemands, ont refusé de les rejoindre.

Certains responsables espèrent lancer le bal cette semaine en lançant des procédures pour expulser Tamás Deutsch, chef de la délégation Fidesz au Parlement européen, du groupe PPE. Deutsch a déclenché la colère en comparant les commentaires du chef du groupe PPE Manfred Weber sur le mécanisme de l’état de droit aux slogans de la Gestapo et de la police secrète hongroise de l’époque communiste.

L’accusation de Deutsch a incité 30 eurodéputés PPE de 12 pays à appeler à son exclusion, arguant que «comparer notre soutien à l’état de droit avec les méthodes de la Gestapo et stalinienne est une insulte à nous tous au sein du groupe PPE». Les députés ont appelé à ce que la procédure commence lors de la réunion du groupe PPE de mercredi «par un débat sur l’incident».

Orbán, quant à lui, a alimenté le débat qui fait rage dans une lettre à Weber publiée lundi, en suggérant que le Fidesz et le PPE pourraient rester liés mais former une association plus souple. Comme modèle, il a suggéré le «modèle du PPE-DE», une alliance de députés conservateurs britanniques scellée avec le PPE pour éviter de faire pleinement partie d’un groupe qu’ils jugeaient trop pro-européen.

Bien qu’Orbán ait présenté sa proposition comme un moyen d’apaiser la tension provoquée par les propos de Deutsch, certains responsables du PPE la considéraient comme une provocation.

« Les procédures d’exclusion au sein du parti et du groupe étant en cours, les spéculations sur toute forme d’adhésion à l’avenir sont tout à fait prématurées », a déclaré le haut responsable du PPE.

«Une telle proposition ne volera jamais», a déclaré un autre initié du PPE. «Personne ne veut recréer le groupe ED. Cela n’a pas empêché les conservateurs de quitter le PPE. De plus, à cette époque, ils n’étaient pas farouchement contre la primauté du droit.

Les députés PPE modérés espèrent que l’indignation suscitée par les propos de Deutsch convaincra suffisamment de leurs collègues de soutenir son expulsion du groupe et que cela, à son tour, pourrait conduire au départ de toute la délégation du Fidesz.

Selon les règles internes, le groupe PPE ne peut expulser que des membres individuels, plutôt qu’une délégation entière. Pour être adoptée, une telle décision doit être soutenue par une majorité des deux tiers des voix exprimées.

Mais même une décision sur Deutsch ne viendra pas aussi tôt que mercredi. La question n’est pas à l’ordre du jour provisoire de la réunion du groupe envoyée lundi, vue par POLITICO.

Tout dépendra de la décision de la CDU allemande – et finalement de son porte-étendard, la chancelière allemande Angela Merkel – qu’il est temps d’agir de manière décisive contre le Fidesz.

« Nous devons clarifier cette situation car notre crédibilité politique est en jeu », a déclaré Dennis Radtke, député européen de la CDU. « Personnellement, oui, je pense que Fidesz devrait être suspendu. »

Radtke, cependant, est un membre inhabituellement franc de sa délégation. La plupart de ses collègues de la CDU n’ont pas encore pris position publiquement sur la question.