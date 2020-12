Le Cabinet publie la liste des groupes d’âge et des travailleurs qui recevront le vaccin Covid-19 en premier

Les ministres ont confirmé que les personnes âgées de plus de 65 ans et en soins de longue durée, les agents de santé de première ligne en contact direct avec les patients et les personnes âgées de plus de 70 ans seront les premiers à recevoir le vaccin Covid-19.

Le gouvernement a envisagé ce matin des catégories plus larges à inclure dans le programme de vaccination et, selon une liste publiée cet après-midi, ces cohortes seront suivies par d’autres travailleurs de la santé, puis par ceux âgés de 65 à 69 ans souffrant de problèmes de santé.

Les travailleurs de la santé qui ne sont pas en contact direct avec les patients, ainsi que les personnes de plus de 65 ans souffrant de problèmes de santé qui les exposent à un risque de maladie grave, figurent parmi les prochaines priorités pour la vaccination, une fois que les catégories les plus urgentes sont vaccinées.

Par la suite, les «travailleurs clés» seront vaccinés, bien que cette catégorie soit encore affinée, selon la liste du gouvernement.

Il inclura ceux qui «fournissent des services essentiels à l’activité sociétale et économique».

La catégorie suivante comprendra les personnes âgées de 18 à 64 ans souffrant de problèmes de santé qui les exposent à un risque plus élevé de maladie, suivies des résidents des établissements de soins de longue durée de cette cohorte d’âge.

Une fois ces groupes vaccinés, l’accent sera mis sur les 18 à 64 ans vivant dans des logements surpeuplés où l’auto-isolement et la distanciation sociale sont difficiles à maintenir, puis sur les travailleurs clés occupant des emplois essentiels qui «ne peuvent éviter un risque élevé d’exposition», y compris les travailleurs du système d’approvisionnement alimentaire ainsi que des secteurs des transports publics et commerciaux.

La catégorie suivante comprendra ceux qui sont essentiels à l’éducation et qui sont exposés aux maladies, comme le personnel des écoles primaires et secondaires, les éducateurs et les chauffeurs d’autobus scolaires.

Ensuite, les personnes âgées de 55 à 64 ans seront vaccinées, suivies de celles occupant des professions «importantes pour le fonctionnement de la société» – par exemple, celles qui travaillent dans des institutions de troisième niveau, du divertissement et d’autres industries où des mesures de protection peuvent être suivies sans trop de difficultés.

Ensuite, les 18 à 54 ans, qui n’avaient pas eu accès au vaccin dans les phases précédentes seront les suivants, avant finalement, les enfants, les adolescents jusqu’à 18 ans et les femmes enceintes seront vaccinés, «si les preuves démontrent l’innocuité et l’efficacité».

Des sources gouvernementales ont indiqué que la liste est un «document évolutif» et peut être sujette à changement en fonction de l’efficacité des différents vaccins parmi les différents groupes de la population au sens large.

Il n’a pas été décidé si chaque vaccination sera achevée dans chaque groupe avant que le programme ne passe au suivant, ou s’il peut y avoir des chevauchements.