Le Royaume-Uni abandonnera les lois prévues qui enfreindraient le droit international

Appuyez sur play pour écouter cet article

LONDRES – Le gouvernement britannique abandonnera les projets de loi qui, selon l’UE, porteraient atteinte à l’accord de retrait du Brexit de l’année dernière et empoisonneraient l’atmosphère autour des négociations commerciales, ont annoncé mardi les ministres.

Dans des déclarations simultanées publiées sur Twitter, Le ministre du Cabinet britannique Michael Gove et son Maroš Šefčovič, l’homologue de la Commission européenne a déclaré qu’un « accord de principe » avait été atteint sur toutes les questions sur lesquelles travaillait le Comité mixte, qui supervise la mise en œuvre de l’accord de retrait.

Dans une autre déclaration conjointe, les deux parties ont déclaré que les « solutions convenues d’un commun accord » signifiaient que le Royaume-Uni pourrait retirer les clauses controversées de son projet de loi sur le marché intérieur, ainsi que les « dispositions similaires » prévues pour le prochain projet de loi sur la fiscalité.

Les ministres avaient précédemment admis que les clauses, affectant les règles du commerce entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni après le Brexit, enfreindraient le droit international en portant atteinte à ce qui avait été convenu avec l’UE dans le cadre de l’élément du protocole de l’Irlande du Nord de l’accord de divorce du Brexit de l’année dernière. . Les propositions du Royaume-Uni ont suscité de nombreuses critiques, notamment de Joe Biden.

La conclusion positive des discussions de la commission conjointe, bien que distincte de la négociation plus large du Brexit sur une relation future et un accord commercial, sera considérée comme une étape positive à Bruxelles, où les lois britanniques proposées étaient considérées comme un manquement à la bonne foi lorsqu’elles l’étaient annoncé plus tôt cette année.

La déclaration commune énumère les domaines techniques dans lesquels un accord de principe a été trouvé, notamment: les règles relatives aux postes de contrôle frontaliers et aux points d’entrée, « en particulier pour les contrôles des animaux, des végétaux et des produits dérivés »; déclarations d’exportation; l’approvisionnement en médicaments, viandes réfrigérées et autres produits alimentaires; et clarification sur l’utilisation des aides d’État conformément aux termes du protocole.

Un accord avait également été conclu, selon le communiqué, sur « des modalités pratiques concernant la présence de l’UE en Irlande du Nord lorsque les autorités britanniques mettent en œuvre des contrôles et des contrôles conformément au protocole »; les critères pour que les marchandises soient considérées comme « ne présentant pas de risque » d’entrer dans l’UE lors de leur transfert de Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord; plus une exemption des subventions à l’agriculture et à la pêche des règles sur les aides d’État.

Le Royaume-Uni et l’UE s’étaient également mis d’accord sur la liste des présidents d’un groupe spécial d’arbitrage, dans le cadre du mécanisme de règlement des différends envisagé dans l’accord sur le Brexit de l’année dernière.

Une nouvelle réunion du comité mixte devrait avoir lieu avant la fin de l’année pour permettre aux deux parties d’adopter formellement l’accord.

