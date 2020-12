Coronavirus: 215 nouveaux cas alors que Holohan demande des soins en attendant la vaccination

Il y a eu 215 nouveaux cas de Covid-19 et un autre décès lié au virus signalés par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) mardi.

Il y a eu huit hospitalisations supplémentaires pour coronavirus au cours des dernières 24 heures, selon les chiffres, avec 210 patients Covid-19 à l’hôpital et 31 en unité de soins intensifs.

Le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, a noté que le gouvernement avait approuvé mardi les conseils du Nphet sur la hiérarchisation des vaccins Covid-19. «C’est une étape importante dans le développement de la stratégie vaccinale», a-t-il déclaré.

«Alors que chacun de nous attend l’opportunité de se faire vacciner, il est important que nous continuions à nous protéger les uns les autres entre-temps, en particulier à Noël et dans les mois à venir.»

«Continuer de suivre les conseils de santé publique; évitez les endroits bondés, les distances physiques, portez des couvre-chefs, lavez-vous les mains régulièrement et pratiquez l’étiquette de toux / éternuement. »

Les ministres ont confirmé que les personnes âgées de plus de 65 ans et en soins de longue durée, les agents de santé de première ligne en contact direct avec les patients et les personnes âgées de plus de 70 ans seront les premiers à recevoir le vaccin Covid-19.

Le Cabinet a examiné mardi matin des catégories plus larges à inclure dans le programme de vaccination et selon une liste publiée cet après-midi, ces cohortes seront suivies par d’autres travailleurs de la santé, puis par ceux âgés de 65 à 69 ans souffrant de problèmes de santé.

Les travailleurs de la santé qui ne sont pas en contact direct avec les patients, ainsi que les personnes de plus de 65 ans souffrant de problèmes de santé qui les exposent à un risque de maladie grave, figurent parmi les prochaines priorités pour la vaccination, une fois que les catégories les plus urgentes sont vaccinées.

Par la suite, les «travailleurs clés» seront vaccinés, bien que cette catégorie soit encore affinée, selon la liste du gouvernement.

Il inclura ceux qui «fournissent des services essentiels à l’activité sociétale et économique».

La catégorie suivante sera celle des personnes âgées de 18 à 64 ans souffrant de problèmes de santé qui les exposent à un risque plus élevé de maladie, suivies des résidents des établissements de soins de longue durée de cette cohorte d’âge.

Parmi les cas notifiés mardi, 60% sont âgés de moins de 45 ans. Il y en a eu 74 à Dublin, 22 à Donegal, 15 à Kilkenny, 14 à Louth, 11 à Limerick et les 79 cas restants sont répartis dans 18 autres comtés. .

Plus tôt mardi, la première personne au monde à avoir reçu le nouveau vaccin Pfizer / BioNTech est une femme de 90 ans originaire d’Enniskillen, tandis que la première personne d’Irlande du Nord à recevoir le vaccin est une infirmière de 28 ans.

Alors que le déploiement du vaccin a commencé en Irlande du Nord et en Grande-Bretagne mardi matin, la première administration du vaccin a eu lieu en Angleterre où Margaret Keenan, qui aura 91 ans la semaine prochaine, a été immunisée.

Mme Keenan, originaire d’Enniskillen, Co Fermanagh, a déclaré que c’était le «meilleur cadeau précoce» qu’elle aurait pu recevoir.

Peu de temps après cette première vaccination, à l’hôpital Royal Victoria de Belfast, Joanna Sloan, une infirmière qui sera en charge du programme de vaccination à Belfast, a reçu le vaccin juste après 8 heures du matin.

Mme Sloan, mère d’une fille de cinq ans, a déclaré qu’elle se sentait émue et fière de faire partie de l’histoire.