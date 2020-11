L’Irlande n’est pas à la hauteur de l’image «  verte  »

DUBLIN – L’Irlande rejette des eaux usées brutes et des polluants agricoles dans ses eaux et ne respecte pas ses engagements publics de lutte contre le changement climatique, a déclaré mercredi l’Agence irlandaise de protection de l’environnement.

Dans une étude de 460 pages, l’EPA documente l’échec flagrant de l’Irlande à respecter ses engagements environnementaux existants. La Commission européenne enquête actuellement sur l’Irlande pour 36 violations des directives de l’UE sur la protection des habitats, de la qualité de l’eau et de l’air.

Dans les coulisses, le gouvernement du Premier ministre Micheál Martin peaufine ce qu’il espère être un projet de loi sur l’action climatique et le développement à faible émission de carbone avec du mordant. La coalition de cinq mois de Martin dépend du soutien du Parti vert pour survivre.

Mais la directrice générale de l’EPA, Laura Burke, a déclaré que le rapport montre que l’Irlande est meilleure pour promulguer les directives environnementales de l’UE que pour les appliquer.

«Nous nous vendons comme un pays propre et vert. Malheureusement, les preuves et les données ne correspondent pas à cette image », a déclaré Burke.

«En Irlande, nous souscrivons à des directives – directives sur l’eau, directives sur le climat, directives sur la nature – mais en ce qui concerne la mise en œuvre, l’aspiration ne correspond pas nécessairement à la réalité. Nous devons accélérer, évoluer et livrer », a-t-elle déclaré.

Le projet de loi du gouvernement vise à jeter les bases de plans plus larges qui rendront l’Irlande neutre en carbone d’ici 2050. L’un des principaux objectifs sera de réduire les émissions de gaz à effet de serre – y compris celles des fermes laitières et bovines, pierre angulaire de l’économie rurale irlandaise – de 7% par an.

Mais Burke a noté que l’Irlande n’a réussi qu’une réduction de 4,5 pour cent l’année dernière, et même cela pourrait être statistiquement trompeur. Elle a déclaré que 2018 avait été une année particulièrement élevée pour les émissions irlandaises, tandis que 2019 avait marqué l’arrêt effectif de la seule centrale électrique au charbon du pays.

Elle a déclaré que la «réussite» clé de l’Irlande est son adoption relativement rapide des énergies renouvelables. Aujourd’hui, les éoliennes génèrent généralement environ un tiers de l’électricité irlandaise, les centrales au gaz naturel le reste. Pourtant, même ici, les groupes environnementaux cherchent à ralentir ou à arrêter de nombreux projets d’éoliennes terrestres, en partie en faisant valoir que la construction perturbe les tourbières piégeuses de carbone.

Le rapport – publié tous les quatre ans – a constaté que: près des neuf dixièmes de la consommation d’énergie irlandaise proviennent toujours de combustibles fossiles; 85 pour cent des habitats naturels répertoriés dans l’UE sont tombés dans un «état défavorable»; Les eaux usées brutes sont déversées dans l’eau de 35 villes et villages; Seuls 20 des plus de 3000 rivières, ruisseaux et affluents d’Irlande ne sont pas pollués, contre environ 500 de ces plans d’eau il y a trois décennies.

«L’Irlande est déjà en train de perdre une grande partie de ce qui est important dans son environnement», a déclaré Micheál Lehane, directeur du Bureau de l’évaluation environnementale de l’EPA. «Les zones préservées sont évincées et nous perdons nos eaux cristallines et les habitats qui fournissent des espaces vitaux pour la biodiversité.»

L’EPA a constaté que 35% des gaz à effet de serre de l’Irlande sont émis par les exploitations agricoles, principalement le bétail, tandis que 20% proviennent du trafic routier, 16% de la production d’énergie et 11% des maisons. L’Irlande exporte du bœuf vers l’Europe, en particulier la Grande-Bretagne, et des produits laitiers dans le monde entier.

Le rapport a révélé que l’augmentation des ruissellements d’azote et de phosphore provenant des fermes, combinée à la contamination des eaux de surface par les pesticides, mettait particulièrement en danger les espèces d’eau douce.

Plus de la moitié des eaux usées des zones urbaines, a-t-il constaté, «sont rejetées par des usines qui ne répondent pas à la norme européenne requise». Chaque jour, a-t-il déclaré, les eaux usées non traitées des ménages de 78 000 habitants se déversaient dans les estuaires et les eaux côtières.

Vous voulez plus d’analyse de POLITICO? POLITICO Pro est notre service de renseignement premium pour les professionnels. Des services financiers au commerce, en passant par la technologie, la cybersécurité et plus encore, Pro fournit des renseignements en temps réel, des informations approfondies et des scoops dont vous avez besoin pour garder une longueur d’avance. Email [email protected] pour demander un essai gratuit.