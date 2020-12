Le chaos des ports britanniques concentre les esprits sur l’abîme du Brexit sans accord

Lorsque Boris Johnson a eu son «excellente conversation» avec Emmanuel Macron lundi après-midi, ils ont accepté d’essayer de régler le chaos à la frontière créé par l’interdiction des transporteurs de la Grande-Bretagne vers la France. Mais ils ont évité l’autre gros problème qui les divise, et qui pourrait conduire à une répétition d’ici quinze jours des scènes de longues files de camions coincés sur le bord de la route dans le Kent.

«J’ai eu une excellente conversation avec Emmanuel. Nous avons accepté de rester en dehors du Brexit », a déclaré Johnson.

Avec un virus mutant qui sévit dans le sud-est de l’Angleterre et déjà présent ailleurs dans le pays, les vols britanniques interdits dans plus de 40 pays et les mouvements de fret à travers la Manche interrompus, le coût à court terme d’un Brexit sans accord ne pourrait guère être plus élevé. Des restrictions plus strictes sur les coronavirus et un verrouillage efficace à Londres qui devrait durer des semaines après le début de la nouvelle année entraîneront inévitablement plus de faillites d’entreprises et de pertes d’emplois. Le fait de ne pas parvenir à un accord avec l’UE amplifierait le coup économique.

Le premier ministre écossais Nicola Sturgeon a appelé lundi à une prolongation de la période de transition du Brexit au-delà du 31 décembre mais, contrairement aux ferries entre Douvres et Calais, ce navire a navigué. Johnson a manqué la date limite pour prolonger la transition en juillet dernier et toute tentative de rouvrir l’accord de retrait pour le faire maintenant serait profondément problématique.

Accord sur la pêche

Le meilleur espoir d’éviter le chaos du no-deal reste dans les négociations entre Michel Barnier et David Frost, qui se poursuivent à Bruxelles. Les deux parties insistent sur le fait que les questions importantes concernant les règles du jeu équitables et la gouvernance ne sont pas résolues et que la pêche n’est pas la seule question en suspens.

Mais une bonne partie de la pêche, que Johnson peut vraisemblablement présenter comme une victoire claire pour les pêcheurs britanniques, lui permettrait de faire preuve d’une plus grande flexibilité sur les questions restantes. Après avoir repoussé la date limite du Parlement européen dimanche soir, les pourparlers menacent désormais de se poursuivre jusqu’à Noël.

Des sources gouvernementales affirment que la législation requise par tout accord est susceptible de passer par Westminster le 30 décembre, un jour avant la fin de la transition, et le chef des Communes Jacob Rees-Mogg a convenu que les députés pourraient participer au débat à distance. Downing Street a rejeté lundi les suggestions selon lesquelles l’action française visant à bloquer les mouvements de fret était conçue comme un avertissement concernant l’impact d’un résultat sans accord sur les négociations sur le Brexit.

Mais quel que soit le motif, il a certainement concentré les esprits à Whitehall et a ramené la profondeur de l’abîme auquel Johnson fait face s’il choisit de «prospérer puissamment» selon les règles de l’OMC.