Seehofer réfute les critiques de l’UE sur les nouveaux contrôles aux frontières allemandes

Pommier Nutrition Equifly Control Insectifuge Cheval Solution Externe Roll On 70ml Lot de 12

Equifly Control de chez Horse Master est un répulsif destiné à éloigner les insectes piqueurs tels que mouches, moustiques, moucherons engendrant des nuisances aux chevaux, poneys et ânes. Equifly Control est très pratique et assure une application précise sur l'animal grâce au roll'on et sent