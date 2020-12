HSE permettra aux partenaires de femmes enceintes de participer à un scan de 20 semaines

Le HSE s’est plié à une campagne visant à annuler son interdiction aux partenaires de femmes enceintes de se rendre dans les maternités pour des scans et des interventions chirurgicales de 20 semaines.

La mesure a été introduite en tant que précaution Covid-19 dans les hôpitaux, mais a provoqué une énorme réaction de la part des couples utilisant les services de maternité, dont certains ont décrit l’interdiction comme inhumaine, cruelle et déchirante.

Des centaines de courriels et de lettres de femmes en détresse et en colère et de leurs partenaires au gouvernement ont été transmis au dirigeant d’Aontú Peadar Tóibín qui a qualifié leur contenu de «déchirant» et profondément angoissant.

«Il est clair maintenant que les restrictions concernant les services de maternité sont inhumaines et disproportionnées», a-t-il déclaré.

«Nous devons nous rappeler qu’une grossesse sur quatre se termine par une fausse couche dans ce pays. Aucune femme ne doit être laissée seule face à cette mauvaise nouvelle, dans un couloir d’hôpital sans partenaire pour la soutenir.

La correspondance indique le niveau d’angoisse et de frustration face à la décision de ne pas autoriser les partenaires à entrer dans les 19 maternités de l’Etat, notamment pour le scan des anomalies. Les partenaires sont autorisés pour les naissances mais pas pour les scans ou les procédures d’urgence. Quelque 172 personnes ont écrit au ministre de la Santé Stephen Donnelly et au Taoiseach Micheál Martin pendant six semaines à l’automne, et des centaines d’autres depuis. Une pétition organisée contre les restrictions par le groupe de campagne Uplift a recueilli 52 000 signatures.

Le HSE devrait demander mercredi aux maternités de permettre aux partenaires de visiter si possible des analyses d’anomalies. Les nouveaux conseils découleraient de la baisse des taux de transmission dans la communauté, ainsi que de l’écoute des opinions des patients et des cliniciens.

Une femme qui a fait une fausse couche a écrit à M. Donnelly en septembre pour lui demander pourquoi il était acceptable que six personnes socialisent alors que les partenaires n’étaient pas autorisés dans les maternités.

«J’ai dû m’asseoir seule dans une pièce pour savoir que mon bébé était mort. J’ai été envoyé de cette pièce seul sous le choc de ce que je venais d’entendre et [LEFT TO)]asseyez-vous dans un couloir de salle très fréquenté en sanglotant seul.

«C’est tout simplement inacceptable. À aucun moment, je n’ai été autorisé à recevoir mon mari pour me réconforter. Je me suis assis pendant des heures seul et brisé dans l’une de vos maternités. Pas une seule personne pour m’offrir le confort dont je rêvais et dont j’avais besoin.

Une autre femme a écrit: «J’en suis actuellement à ma deuxième grossesse. Ma première grossesse s’est terminée par une fausse couche dont je suis sûr que je n’ai pas à vous dire que c’était une expérience très stressante et traumatisante. Heureusement, j’ai eu le soutien de mon partenaire et de ma mère lorsque j’ai appris cette terrible nouvelle. Sans ce soutien, je ne sais pas comment j’aurais pu m’en sortir. Maintenant, mon cœur se brise pour quiconque a dû entendre ces mots seuls à cause des restrictions.

Une femme sous traitement de fertilité a rappelé deux grossesses ratées en 2019.

«Je ne pouvais pas imaginer ce que cela aurait été de faire mon premier scan sans mon mari lorsque le moniteur est devenu sombre et que la sage-femme m’a dit qu’il n’y avait pas de battement de cœur.

«C’est une expérience inattendue et bouleversante qu’aucune femme ne devrait avoir à vivre seule et c’est un scandale de notre temps que les femmes soient obligées de supporter cela.

Une femme, écrivant au Taoiseach, a parlé de vivre une pandémie mondiale pendant sa grossesse.

«J’ai assisté à tous les scans par moi-même. J’ai assisté aux rendez-vous par moi-même. Les cours prénatals ont été annulés. Les interactions sociales avec d’autres mères pour la première fois n’étaient tout simplement pas possibles… J’ai été admise à l’hôpital pour une nuit à 31 semaines.

«J’avais une pression artérielle élevée et j’avais des vertiges. Mon mari était tellement inquiet mais tout ce qu’il pouvait faire était simplement de me laisser à la porte de l’hôpital. Je me sentais si faible et effrayée en essayant de trouver mon chemin dans l’hôpital. Je devais être pratique et continuer à penser que je devais être forte pour notre bébé.