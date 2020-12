La réunion UE-UA reportée sur les «  questions de l’ordre du jour  »: rapport

Une visioconférence entre les dirigeants de l’UE et de l’Union africaine prévue mercredi a été reportée «jusqu’à nouvel ordre» juste un jour avant qu’elle ne se produise, selon un rapport Devex.

Dans une lettre datée de mardi et envoyée par la Commission de l’Union africaine au bureau de l’organe, vu par Devex, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, actuel président de l’UA, a déclaré qu’il avait «recommandé que les réunions des dirigeants de haut niveau UA-UE soient tenue le 9 décembre 2020, être reportée jusqu’à nouvel ordre en raison du faible niveau de représentation au niveau des chefs d’État. »

Un porte-parole de l’UE a déclaré à Devex mardi soir que la réunion avait été reportée «en raison de problèmes d’ordre du jour».

Tôt mercredi, la visioconférence n’apparaissait plus dans le calendrier des réunions du Conseil, même si elle figurait toujours à l’ordre du jour de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et du chef du Conseil européen Charles Michel.

Les dirigeants de l’UE et de l’UA devaient initialement se réunir pour un sommet en personne en octobre, mais cela a été reporté en raison des risques pour la santé de la pandémie de coronavirus, les dirigeants ayant choisi de parler par vidéoconférence à la place.

La réunion était prévue la veille du sommet du Conseil européen des 10 et 11 décembre, au cours duquel les dirigeants de l’UE doivent discuter d’une impasse persistante concernant le paquet de 1,82 billion d’euros de budget et de relance de l’UE; négociations de fin de partie avec le Royaume-Uni sur un accord commercial post-Brexit; la réponse à la pandémie de coronavirus; sanctions potentielles contre la Turquie; ainsi que des objectifs plus ambitieux pour lutter contre le changement climatique.