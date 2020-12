Le Brexit pourrait voir une hausse des prix de 40% pour les achats en ligne

Le prix de certains produits achetés par des personnes en Irlande sur des sites Web basés au Royaume-Uni pourrait augmenter de plus de 40% à partir du 1er janvier, après l’ajout des taxes et frais post-Brexit au prix catalogue, a averti Revenue.

Les consommateurs seront non seulement confrontés à des augmentations de prix substantielles lorsqu’ils achèteront avec des entreprises basées au Royaume-Uni, mais ils pourraient également voir une réduction substantielle de leurs droits en matière de retours ou de recours en cas de défaut de produits sur le concours. et la Commission de la protection des consommateurs (CCPC) a déclaré.

Cependant, malgré les changements importants à venir, une étude publiée mercredi par le CCPC indique qu’un pourcentage alarmant de consommateurs irlandais qui ne réalisent pas de shopping sur des sites Web dans des pays hors de l’UE – qui comprendra bientôt le Royaume-Uni – peut conduire à des taxes et des frais supplémentaires et à une réduction substantielle des droits en cas de problème.

L’étude montre que seulement 15% des consommateurs sont conscients que l’achat sur des sites Web non européens peut entraîner des taxes et des frais plus élevés et cela vient du fait que la CCPC et les Revenue Commissioners ont exhorté les acheteurs en ligne à être conscients de l’impact du Brexit sur les achats. ils font des sites Web britanniques à partir du 1er janvier.

Taxes supplémentaires

Dans l’état actuel des choses, le Royaume-Uni fait effectivement partie de l’UE et, par conséquent, les consommateurs irlandais n’ont pas à payer de taxes ou de TVA supplémentaires lorsqu’ils effectuent des achats sur des sites Web qui y sont basés. Les gens bénéficient également de protections importantes en matière de retour et de réparation si les produits sont défectueux ou non tels que décrits dans le droit de l’UE.

Cependant, tout cela est susceptible de changer radicalement et rapidement à partir du début de l’année prochaine.

Lors d’un briefing visant à sensibiliser à l’impact du Brexit sur les consommateurs, Ray Ryan de la Division des douanes du Revenu a présenté trois scénarios de facturation que les acheteurs en ligne devraient envisager lorsqu’ils achètent sur un site Web britannique à partir du 1er janvier.

Il a déclaré que les acheteurs en ligne ne seront pas confrontés à des frais d’importation supplémentaires lorsqu’ils achètent quelque chose pour 22 € ou moins, y compris les frais d’expédition, de livraison, d’assurance et de manutention, mais si la valeur des marchandises dépasse cela, la TVA sera due.

Il a également déclaré que les consommateurs devraient payer des droits de douane et la TVA si la valeur des marchandises était supérieure à 150 € (hors frais d’expédition, de livraison, d’assurance et de manutention).

M. Ryan a également expliqué qu’il existe deux modèles en place qui couvrent le paiement des droits de douane et de la TVA.

« Si le prix total payé pour le ou les biens au moment de l’achat comprend les droits de douane et la TVA dus, aucun autre frais d’importation ne sera facturé à la livraison », a-t-il déclaré.

«Si tel n’est pas le cas, le transporteur ou le service postal livrant les marchandises achetées en ligne hors de l’UE accomplira les formalités douanières pertinentes et le montant de la TVA et des droits sera calculé par la douane sur la base des informations fournies. L’acheteur doit payer ces frais au transporteur ou au service postal avant la livraison des marchandises. »

Autres taxes

Il a déclaré que les vêtements achetés sur un site Web basé au Royaume-Uni pour 167 € finiraient par coûter 236,32 € une fois la TVA et d’autres frais ajoutés au prix. Les consommateurs ici seraient tenus de payer cela avec les frais supplémentaires perçus par les sociétés de livraison qui seront autorisées à suspendre la livraison jusqu’à ce que les paiements soient effectués.

La porte-parole du CCPC, Doireann Sweeney, a ajouté que les droits européens existants des consommateurs ne s’appliqueraient plus automatiquement lors de l’achat sur un site Web britannique après le Brexit et a souligné la nécessité de vérifier où se trouvaient les commerçants.

«La législation européenne sur la protection des consommateurs donne aux consommateurs irlandais le droit de changer d’avis après avoir reçu leurs achats et d’autres protections solides lors de l’achat en ligne. À ce stade, ces droits sont également reflétés dans la législation britannique, mais à partir de janvier, les consommateurs peuvent avoir des difficultés à faire appliquer ces droits dans les litiges avec les détaillants britanniques », a-t-elle averti.

Elle a dit que la recherche de CCPC a souligné la nécessité pour les consommateurs de vérifier les conditions générales sur le site Web sur lequel ils achètent.

«Nos recherches montrent que si le nombre d’achats en ligne depuis le Royaume-Uni diminue, seul 1 consommateur sur 10 prévoit de prêter plus d’attention à l’emplacement d’un site Web après le Brexit.»

Elle a souligné qu’elle n’encourageait pas les gens à ne pas faire leurs achats sur des sites Web basés au Royaume-Uni mais à être conscients des conséquences de leurs décisions et de l’impact qu’elles pourraient avoir sur leurs droits.

M. Ryan a déclaré que Revenue n’avait aucune estimation du montant de la taxe supplémentaire qui serait levée l’année prochaine en raison des achats de personnes sur les sites Web britanniques, mais que 100000 colis livrés à partir de pays extérieurs à l’UE l’année dernière ont généré environ 7 millions d’euros pour le Trésor.