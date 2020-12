L’usine pharmaceutique de Dublin va fermer avec la perte de 450 emplois

Près de 450 employés d’une société pharmaceutique du nord de Dublin vont perdre leur emploi.

Le personnel de la société Viatris à Baldoyle a été informé vendredi que l’usine allait fermer sur une période de deux ans.

L’usine de Baldoyle fabrique des médicaments génériques oraux à dose solide. La fermeture de l’usine s’inscrit dans une restructuration globale de l’entreprise.

Il y a actuellement 440 travailleurs employés dans l’usine du nord de Dublin.

Viatris a été créée à la suite de la récente fusion de deux autres sociétés pharmaceutiques, Mylan et Upjohn.

Viatris a annoncé vendredi son intention «d’optimiser ses capacités commerciales et ses fonctions habilitantes, et de fermer, réduire ou céder jusqu’à 15 usines de fabrication dans le monde qui ne sont plus viables en raison d’une capacité excédentaire, d’une dynamique de marché difficile ou d’un changement dans le portefeuille de produits. vers des produits plus complexes ».

Il a déclaré que parmi ces sites qui seraient touchés par le déménagement, il y aurait son installation de fabrication de doses orales solides à Baldoyle.

«Viatris a l’intention de fermer les opérations de fabrication de cette usine à la fin de 2022. Cela dit, il n’y aura pas de réduction immédiate sur le site. Il est prévu que la majorité de sa main-d’œuvre sur le site de Baldoyle restera employée jusqu’à la fin de 2022 alors que l’entreprise cessera ses activités au cours des deux prochaines années.

L’entreprise a déclaré qu’elle continuerait d’employer environ 1 500 travailleurs dans d’autres installations à travers le pays.

«Après la fermeture, Viatris maintiendra toujours une présence significative en Irlande. Le personnel d’exploitation restant en Irlande continuera à se concentrer sur la fabrication d’injectables stériles dans son usine de Galway, qui abrite également l’un des centres de recherche et développement injectables de la société; la production d’inhalateurs de poudre sèche dans son installation respiratoire de classe mondiale à Dublin; la fabrication de doses orales solides et d’autres médicaments dans ses installations de Damastown; et la production d’ingrédients pharmaceutiques actifs dans son usine de Little Island à Cork. Viatris maintiendra également le siège social de la société à Northern Cross. »

La société a déclaré que la suppression progressive des opérations de fabrication dans l’ancienne installation de dosage oral de Mylan à Baldoyle n’était pas une décision qu’elle avait prise à la légère.

La société a déclaré qu’elle s’était engagée à travailler avec les fonctionnaires et la communauté pour identifier, dans la mesure du possible, des alternatives potentielles appropriées pour le site.

«En attendant, Viatris reste déterminé à traiter les personnes touchées équitablement et avec respect.»

«La société proposera à ses employés des formules de départ complètes, comprenant le maintien de la rémunération et des soins de santé, des services d’orientation professionnelle et une couverture continue dans le cadre du programme d’aide aux employés, sous réserve de consultation avec les représentants élus des employés.