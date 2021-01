L’Irlande s’excuse pour les abus massifs dans les «  foyers mères et bébés  »

DUBLIN – Des mères célibataires et leurs enfants en bas âge ont souffert de négligence cruelle et souvent mortelle dans les soi-disant maisons mères et bébés d’Irlande, a conclu une enquête d’État de cinq ans.

Le Premier ministre Micheál Martin a déclaré qu’il présenterait des excuses officielles aux survivants des institutions après la publication mardi du rapport final de la Commission d’enquête sur les foyers maternels et infantiles. Il a examiné les conditions et les politiques dans 18 de ces foyers où l’Irlande a envoyé 56 000 femmes enceintes hors mariage des années 1920 aux années 1990.

Martin a déclaré que le rapport de 3 000 pages détaille «une culture profondément misogyne» qui a condamné des milliers de personnes à des morts rapides ou à des vies de regret.

«Nous nous sommes fait ça», dit-il. «Nous avions une attitude complètement déformée à l’égard de la sexualité et de l’intimité, et les jeunes mères et leurs fils et filles ont été obligés de payer un prix terrible pour ce dysfonctionnement. Nous avons adopté une moralité et un contrôle religieux pervers qui étaient si dommageables… Toute la société en était complice.

Martin a déclaré qu’il présenterait mercredi des excuses officielles au nom de l’État au Dáil Éireann, la chambre basse du parlement irlandais. Il a appelé les ordres religieux catholiques qui «se sont si mal comportés» à faire de même.

Martin a déclaré que les autorités ecclésiales « ont imposé un code moral très pervers en matière de sexualité et, à mon avis, ont fatalement porté atteinte à la dignité de chaque être humain ». Se référant aux conclusions du rapport, il a déclaré: «Vous n’avez pas le christianisme en évidence ici. Le rôle de l’État est complice. C’est négligent.

Au cours des deux dernières décennies, des enquêtes ordonnées par l’État ont documenté des abus contre des femmes et des enfants dans des institutions dirigées principalement par l’Église catholique. Il s’agissait notamment des pensionnats, des maisons de travail, des orphelinats et des soi-disant blanchisseries de la Madeleine, où les mères célibataires qui avaient abandonné ou perdu leurs enfants passaient leurs journées à prier et à des tâches subalternes non rémunérées.

Le rapport de mardi a révélé qu’environ 9000 nouveau-nés, nourrissons et jeunes enfants sont morts dans les établissements de 1922 – l’année où la plupart de l’Irlande a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne – jusqu’au milieu des années 1960, lorsque l’Irlande a commencé à moderniser son économie et à améliorer son niveau de vie. La dernière des résidences, principalement gérée par des religieuses catholiques avec un contrôle d’État laxiste, a fermé ses portes en 1998.

L’Irlande a lancé l’enquête après que Catherine Corless, une historienne amateur de Tuam, dans le comté de Galway, ait compilé en 2014 des certificats de décès de l’une des 18 maisons, indiquant que près de 800 enfants avaient été enterrés dans des tombes anonymes sur ce seul site.

Martin a salué Corless comme «un infatigable croisé de la dignité et de la vérité».

Les enquêteurs de 2017 ont découvert les restes de nourrissons sur le site de Tuam, datant pour la plupart des années 1930 et 1940, une époque où les infections et les maladies se propageaient facilement dans les bâtiments non chauffés et surpeuplés. Les enfants et les mères décédés dans les installations étaient généralement inhumés sur place sans monument commémoratif.

Les enquêteurs, dirigés par la juge Yvonne Murphy, ont souligné que la responsabilité des femmes envoyées dans ces foyers incombait en premier lieu à leur propre famille et à leurs partenaires masculins séparés, qui rejetaient la responsabilité de la femme et de l’enfant.

«Il faut reconnaître que les institutions sous enquête ont fourni un refuge – un refuge difficile dans certains cas – alors que les familles ne fournissaient aucun refuge», indique le rapport.

«Il n’y a aucune preuve que les femmes ont été forcées d’entrer dans les maisons de mères et d’enfants par l’église ou les autorités de l’État. La plupart des femmes n’avaient pas d’alternative », a-t-il déclaré, ajoutant:« Dans de nombreux cas, elles ont été coupées du monde et certaines ont reçu un «nom de maison». Les foyers pour mères et bébés ont donné aux femmes l’assurance que leur secret serait protégé.

Mais une fois à l’intérieur des maisons, selon le rapport, les femmes se sont souvent vu refuser les droits humains fondamentaux et leur progéniture avait une chance sur sept de mourir de maladie ou de maladie due à des conditions insalubres, au froid et à la malnutrition.

«Le taux de mortalité parmi les enfants ‘illégitimes’ a toujours été considérablement plus élevé que celui des enfants ‘légitimes’, mais il était encore plus élevé dans les foyers pour mères et bébés», indique le rapport, notant que les décès à l’intérieur des maisons immédiatement après la Seconde Guerre mondiale étaient « près du double de la moyenne nationale pour les enfants «illégitimes». »

«Dans les années qui ont précédé 1960, les foyers pour mères et bébés n’ont pas sauvé la vie d’enfants« illégitimes »; en fait, ils semblent avoir considérablement réduit leurs chances de survie », a-t-il déclaré.

Les mères étaient généralement séparées de leurs enfants survivants, qui finissaient comme pensionnaires dans des écoles industrielles de type workhouse ou comme ouvrières agricoles. À partir de 1952, lorsque l’Irlande a promulgué ses premières lois sur l’adoption, cela est devenu une voie d’évacuation plus courante pour des milliers d’enfants nés à la maison.

Le rapport a révélé que cela incluait au moins 1 638 enfants adoptés par des couples étrangers, principalement aux États-Unis, dans un processus supervisé par des évêques catholiques et non couverts par la loi irlandaise.

Certains foyers ont facilité des essais de vaccins sur des enfants pour lesquels aucun consentement n’a été demandé à leur mère ou à leur tuteur.

La commission a constaté que soumettre des enfants à de tels tests – impliquant sept essais de vaccins pendant des périodes allant de 1934 à 1973 – était contraire à l’éthique et violait les exigences légales en vigueur à l’époque, mais il n’a pas été prouvé que les essais avaient nui aux enfants impliqués.

Le gouvernement s’est engagé à donner suite aux recommandations de la commission, notamment en fournissant une compensation financière et un soutien médical aux anciens résidents encore en vie.

Martin a déclaré que le gouvernement avait l’intention de fouiller des sites et d’ériger des monuments commémoratifs aux morts documentés à chaque endroit. Cela pourrait impliquer des réinterventions individuelles et de l’ADN le test de correspondance reste avec les mères ou les frères et sœurs encore vivants, un processus qui prendrait de nombreuses années.