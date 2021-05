Trois jeunes arrêtés pour troubles violents à la station Howth Junction Dart

Alice's Garden Choc sans chlore à l'oxygène actif contre les eaux vertes ou troubles et activateur de brome

Un Spa Demande Une Désinfection Appropriée Et Controlée4 Personnes Dans Un Spa D’environ 1 000 Litres D'eau équivalent à 200 Baigneurs Dans Une Piscine De 50m3caractéristiques • Poudre “à L’oxygène Actif” à Très Grande Vitesse D’action• Teneur Moyenne En Oxygène Disponible Très élevée• Oxydation Puissante Des Matières Organiques De L’eau Du Bassin• Totalement Exempt D’acide Isocyanurique (stabilisant)• Convient Pour Toutes Les Eaux, Même Très Dures• Compatible Tous Types De Traitements (chlore, Brome Et Oxygène Actif)dosage • Rattrapage Des Eaux Vertes : 20 G Par M3 D'eau• Traitement Activateur De Brome : 15 G Par M3 D'eauinformation Complémentaire Poudre à Diffuser Directement Dans Le Spa. Toutes Les Recommandations D'utilisation Et Conseils Sont Indiqués Sur L'emballage.attention : Utilisez Les Produits Chimiques De Traitement D'eau Avec Précaution. Avant Toute Utilisation, Lisez L'étiquette Et Les Informations Concernant Le Produit.pour Plus D'information Vous Pouvez Vous Reporter Au Site De Notre Fabricant : Http://www.hthpiscine.fr/ - Alice's Garden - Choc Sans Chlore À L'oxygène Actif Contre Les Eaux Vertes Ou Troubles Et Activateur De Brome