Confidentiel UE n ° 180, présenté par Shell: accords de l’UE sur le climat et le budget – La ministre espagnole des Affaires étrangères Arancha González Laya

Lors de leur dernière réunion de 2020, les dirigeants de l’UE ont pris des décisions clés sur le budget à long terme et le fonds de relance de l’UE, les objectifs d’émissions et les affaires étrangères. Nous avons retardé l’épisode de cette semaine pour vous apporter une analyse incontournable de ce qui s’est passé et de ce que tout cela signifie. Nous avons également un entretien avec la ministre espagnole des Affaires étrangères, Arancha González Laya.

Une équipe de haut niveau de reporters POLITICO vous guide à travers le Conseil européen. Lili Bayer brise le compromis qui a mis fin à un blocus budgétaire de la Hongrie et de la Pologne sur les plans visant à lier les paiements de l’UE au respect de l’état de droit. Kalina Oroschakoff confirme la promesse des dirigeants de réduire les émissions de 55% d’ici 2030 et les batailles à venir. Et Rym Momtaz et David M. Herszenhorn font un pas en arrière pour résumer le sommet et voir comment Angela Merkel – qui est arrivée en tête de notre classement POLITICO 28 cette semaine – s’est comportée pendant les six mois de la présidence allemande du Conseil de l’UE.

Avant le sommet, David s’est entretenu avec le ministre González pour discuter de certaines des grandes questions également à l’ordre du jour des dirigeants, notamment la Turquie, les relations transatlantiques et le Brexit. Nous avons les faits saillants de cette conversation.