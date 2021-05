Les travaillistes britanniques subissent une défaite historique à Hartlepool

Appuyez sur play pour écouter cet article

LONDRES – Le Parti travailliste britannique a subi une défaite historique lors de son premier grand test de force depuis les élections générales de 2019, perdant le siège nord de Hartlepool au profit des conservateurs de Boris Johnson.

Hartlepool a toujours renvoyé les députés travaillistes depuis la création de la circonscription en 1974 et a résisté à la vague de villes du «mur rouge» qui sont devenues bleues en 2019. Une bataille féroce pour son contrôle a été déclenchée lorsque le député précédent a démissionné en mars, provoquant une élection.

Les représentants du travail ont admis du jour au lendemain qu’ils avaient perdu le bastion traditionnel, avec la confirmation tôt vendredi matin que le parti avait été battu par 6940 voix. Les conservateurs ont renversé une majorité de 3595 avec un basculement du parti travailliste de 16 pour cent – une victoire étonnante et très inhabituelle pour le parti gouvernemental à mi-parcours.

Jill Mortimer des conservateurs, une agricultrice diplômée de l’école publique, l’a emporté sur Paul Williams du Labour, médecin du NHS et ancien député. Il a soutenu Remain lors du vote sur le Brexit et a participé aux efforts parlementaires pendant le mandat de Premier ministre de Theresa May pour provoquer un deuxième référendum. Cela semble avoir mal tourné dans un siège qui a voté fermement en faveur de la sortie de l’UE avec 69,6% de partisans du congé.

Le député travailliste Jim McMahon a déclaré à BBC News: « C’est clairement très décevant. »

La victoire des conservateurs sera saluée comme un triomphe par le Premier ministre après des semaines de critiques sur le lobbying et les dons du parti, et prépare le terrain pour ce qui pourrait être un week-end réussi de résultats pour son parti.

Keir Starmer, le chef de l’opposition, est susceptible de faire face au moment le plus difficile de sa gestion depuis qu’il a pris la direction il y a un an.

L’élection partielle de Hartlepool est l’une des courses les plus regardées du soi-disant Super Thursday au Royaume-Uni, une récolte exceptionnelle d’élections locales, du maire, du parlement écossais et du Welsh Senedd.

D’autres résultats filtreront tout au long du week-end, avec un verdict attendu sur la question de savoir si le SNP de Nicola Sturgeon a réussi à remporter une majorité globale samedi soir.