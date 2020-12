La Cour suprême du Royaume-Uni autorise une poursuite contre Mastercard

La Cour suprême britannique a ouvert la voie à un procès de 14 milliards de livres sterling contre Mastercard, dans une décision historique qui pourrait annoncer un nouveau régime de recours collectifs au Royaume-Uni.

La décision de vendredi renvoie l’affaire au Tribunal d’appel de la concurrence, qui est susceptible de l’accepter pour un procès qui pourrait rester dans plusieurs années. Walter Merricks, l’ancien médiateur financier britannique, réclame des dommages-intérêts au nom de plus de 46 millions de Britanniques, arguant que les frais de la société de cartes de crédit ont fait grimper les prix pour tous les acheteurs.

L’affaire serait la première en vertu d’une loi britannique autorisant les actions de groupe, ouvrant potentiellement la porte à davantage de poursuites contre les entreprises.

« Il s’agit d’une victoire extrêmement importante pour les consommateurs », a déclaré Rocio Concha Galguera, directeur des politiques et économiste en chef du groupe de défense Which? « La décision de la Cour suprême augmentera l’accès à la justice pour les consommateurs et établira la norme pour que les réclamations collectives de cette nature soient jugées. »

«Nous sommes fondamentalement en désaccord avec cette affirmation et savons que les gens ont reçu des avantages précieux de la technologie de paiement de Mastercard», a déclaré un porte-parole de la société.

«Mastercard demandera au Tribunal d’appel de la concurrence d’éviter le risque sérieux que le nouveau régime d’action collective emprunte la mauvaise voie avec une affaire fondamentalement viciée.»