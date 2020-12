Les médecins sont frustrés et confus quant à leur rôle dans le plan de vaccination Covid

Les médecins disent qu’ils sont de plus en plus frustrés par «les retards et la confusion» concernant leur rôle dans le plan de vaccination Covid de l’État.

Le président du médecin généraliste de l’Organisation médicale irlandaise (OMI), le Dr Denis McCauley, a déclaré qu’il y avait un manque de clarté sur le rôle que joueraient les médecins de famille.

Les généralistes veulent jouer un rôle mais «plus notre enthousiasme est maintenu longtemps, plus la frustration se développera», a-t-il déclaré.

Le groupe de travail sur les vaccins Covid devait remettre son plan au gouvernement hier soir.

On s’attend à ce que le rapport recommande que tous les travailleurs de la santé, y compris les médecins généralistes, les infirmières et les pharmaciens, soient pris en considération pour aider à administrer le programme de vaccination, tandis que des sources ont indiqué que des personnes qualifiées récemment retraitées pourraient être réembauchées.

La sécurisation des volumes, la gestion de la livraison des vaccins et le calendrier de l’approbation réglementaire seront des jalons clés, sans s’attendre à ce que des volumes significatifs de vaccins soient administrés cette année, même si l’approbation réglementaire arrive plus rapidement que le 29 décembre.

Le HSE est déjà engagé dans des négociations avec les groupes GP sur la planification hivernale et les problèmes spécifiques à Covid.

Un groupe de mise en œuvre axé sur le déploiement devait avoir sa première réunion lundi « mais cela semble avoir bloqué », a déclaré le Dr McAuley.

Il a fait part de ses préoccupations concernant le développement d’un logiciel utilisé pour suivre le programme de vaccination. «S’ils veulent développer un tout nouveau logiciel, espérons qu’il n’y aura pas de moment« Northside Luas / Southside Luas »où ils disent que les pistes ne sont pas les mêmes».

Syndicat de la pharmacie

L’Irish Pharmacy Union (UIP) a également exhorté le HSE à s’engager avec lui sur les plans de déploiement du vaccin. «La campagne ne peut réussir que si le HSE s’assied et nous parle de son fonctionnement», a déclaré Darragh O’Loughlin, secrétaire général de l’UIP.

«Ce que nous ne voulons pas, c’est une répétition de ce qui s’est passé avec le vaccin contre la grippe où les gens prenaient rendez-vous et quand ils sont arrivés, il n’y avait pas de vaccin disponible parce que le système d’administration les avait laissé tomber.

Des sources gouvernementales ont déclaré que toutes les catégories de professionnels de la santé devraient jouer un rôle dans le programme.

Une porte-parole du HSE a déclaré qu’il se trouvait «à un moment sensible de ce qui a été des négociations complexes» et ne ferait aucun commentaire. Elle a déclaré que le HSE avait bien travaillé avec les généralistes et les pharmaciens tout au long de la pandémie et que leur contribution avait été «essentielle».

«Nous espérons que cette collaboration se poursuivra et que nous réussirons à aboutir à ces délibérations.»

Vendredi, on s’attendait à ce que les centres de vaccination de masse et le réseau des médecins généralistes et pharmaciens soient utilisés, tandis que le gouvernement a demandé l’assurance aux sociétés pharmaceutiques fabriquant le vaccin qu’elles prenaient en compte un Brexit sans accord commercial.

Cela vient après que des résultats décevants pour un vaccin Covid ont été confirmés par Sanofi et GlaxoSmithCline, qui ont montré une réponse immunitaire insuffisante.

Garda sécurité

Pendant ce temps, les gardes supérieurs sont en consultation avec le groupe de travail Covid-19 du gouvernement sur la sécurité pour la livraison des vaccins le mois prochain. Les discussions font suite aux avertissements d’Europol et d’Interpol selon lesquels les expéditions sont des cibles potentielles pour les criminels organisés qui chercheront à les vendre sur le marché noir.

Aucune décision finale n’a été prise sur l’étendue et la nature de la garantie. Elle comprendra probablement des escortes physiques et l’utilisation de sources de renseignement pour déterminer les menaces. Il est entendu qu’aucune menace crédible pour les expéditions de vaccins n’a été identifiée à ce jour, bien qu’il existe des preuves aux États-Unis de tentatives par des adversaires étrangers de pirater les systèmes de «chaîne du froid» nécessaires pour stocker le vaccin.