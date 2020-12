Le message codé de Zodiac Killer résolu 51 ans après avoir été envoyé au journal

Il a fallu 51 ans pour craquer, mais l’un des messages provocateurs écrits en code et attribués au Zodiac Killer a été résolu, selon le FBI.

Le mystérieux chiffre de 340 caractères, qui a été envoyé au San Francisco Chronicle en novembre 1969, ne révèle pas l’identité du tueur. Mais cela s’appuie sur son image de tueur à la recherche d’attention qui s’est délecté de terroriser la région de la baie à la fin des années 1960.

«J’espère que vous vous amusez beaucoup à essayer de me rattraper», lit-on dans le message, envoyé au San Francisco Chronicle dans une série de symboles. «Je n’ai pas peur de la chambre à gaz car elle m’enverra plus tôt au paradis car j’ai maintenant assez d’esclaves pour travailler pour moi», selon David Oranchak, un développeur de logiciels en Virginie qui a déclaré avoir déchiffré le chiffre avec le l’aide de Sam Blake, mathématicien appliqué à Melbourne, Australie, et de Jarl Van Eycke, opérateur d’entrepôt et programmeur informatique en Belgique.

M. Oranchak, qui dirige un site Web et une série YouTube sur les chiffres du Zodiac Killer, a déclaré qu’il était ravi d’avoir résolu le code après 14 ans à essayer de le casser. Mais il s’est dit également inquiet de l’effet que cela pourrait avoir sur les familles des victimes.

«Le message dans ce chiffre, je ne le vois pas comme utile pour eux», a-t-il dit. «C’est plus du même truc sur lequel le tueur aimait écrire. Il s’agit simplement de blesser les gens et de leur faire peur. Le FBI, qui emploie une équipe de crackers de code dans son unité de cryptage et de racket, a déclaré qu’il avait vérifié l’affirmation de M. Oranchak selon laquelle il avait brisé le code, connu sous le nom de chiffre 340. L’agence a déclaré que le chiffre était l’un des quatre attribués au tueur et qu’il avait été soumis pour la première fois à un laboratoire du FBI le 13 novembre 1969.

« L’affaire Zodiac Killer reste une enquête en cours pour la division du FBI de San Francisco et nos partenaires locaux d’application de la loi », a déclaré le bureau extérieur. «The Zodiac Killer a terrorisé plusieurs communautés à travers le nord de la Californie et même si des décennies se sont écoulées, nous continuons de demander justice pour les victimes de ces crimes brutaux.»

Le code avait longtemps déconcerté les cryptographes, les agents des forces de l’ordre et les détectives en fauteuil obsédés par le tueur ténébreux, qui était accusé de cinq meurtres à la fin des années 1960. Un seul chiffre antérieur attribué au zodiaque avait été résolu. – New York Times and Guardian