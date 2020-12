Un stock de Brexit provoquant des retards de 17 kilomètres en France alors que les espoirs d’un accord s’estompent

Le stockage du Brexit entraîne des files d’attente de camions de 17 kilomètres et des retards allant jusqu’à cinq heures à Calais, en France, il est apparu alors que les espoirs d’un accord commercial entre l’Europe et l’Union et le Royaume-Uni s’estompent.

Des sources proches du président de la région Hauts-de-France ont déclaré qu’il y avait eu 50% de poids lourds en plus sur les routes d’accès au port français et à l’Eurotunnel, qui relie la France à la Grande-Bretagne, au cours des trois dernières semaines.

« Novembre et décembre sont toujours des mois chargés, mais les stocks extrêmes parce que les entreprises essaient de faire entrer des marchandises au Royaume-Uni avant le 1er janvier sont la cause principale », a déclaré la source.

«Normalement, nous avons environ 6 000 camions, mais maintenant il y en a environ 9 000. Cela montre l’extrême des conséquences du Brexit, qu’il y ait un accord ou non. Les camions doivent ralentir tout le long de l’A16 pour rentrer à Dunkerque avec des retards pouvant atteindre 17 km. »

Les retards dans la traversée de la Manche causent de graves problèmes au Royaume-Uni. Honda et Jaguar ont dû interrompre temporairement la production en raison de pénuries de pièces, et il est apparu vendredi qu’Ikea ​​avait été assiégé par des plaintes en raison de ce qu’il appelait des «défis opérationnels», car les expéditions de ses meubles à plat sont retenues dans des ports bouchés.

Eurotunnel a déclaré qu’il pensait que les retards du côté britannique se poursuivraient au cours des trois prochaines semaines. Ses éventualités sont centrées sur le pire scénario d’un Brexit sans accord impliquant jusqu’à 7000 camions faisant la queue dans le Kent.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont déclaré vendredi qu’ils ne parviendraient probablement pas à un accord commercial post-Brexit d’ici dimanche.

Les négociateurs de l’UE et du Royaume-Uni sont engagés dans un dernier effort pour parvenir à un accord au cours du week-end dans un pessimisme croissant à Bruxelles et une rhétorique plus acérée sur un non-accord au Royaume-Uni.

Les négociateurs continueront de discuter jusqu’à dimanche, date à laquelle les deux parties auront convenu de décider si un accord est possible. Vendredi, le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré qu’un résultat sans accord était «très, très probable» après que les dirigeants de l’UE aient rejeté sa suggestion de réunions individuelles pour sortir de l’impasse.

Des camions font la queue le long de l’autoroute près de la zone portuaire de Calais, en France, le 3 décembre. Photographie: Christophe Petit Tesson / EPA



Les pourparlers restent bloqués sur la pêche, les garanties de conditions de concurrence équitables et la manière de faire appliquer tout accord. Mais l’attention s’est restreinte ces derniers jours à la «clause de cliquet» qui permettrait à l’UE d’imposer des droits de douane sur les produits britanniques si elle élevait ses normes environnementales, d’emploi ou de consommation et que le Royaume-Uni ne faisait pas de même.

Les dirigeants des Hauts-de-France prévoient la congestion du Brexit depuis la première menace de non-accord en 2018, lorsque le président régional, Xavier Bertrand, a prononcé un discours furieux au Parlement européen mettant en garde contre un «scénario sombre».

Les autorités françaises ont calculé à l’époque qu’un retard de deux minutes au port ou à la porte d’Eurotunnel entraînerait des files d’attente de 27 km de chaque côté, de sorte que des files d’attente lentes de 17 km seront lues dans certains trimestres comme une réussite.

Le trafic arrière est également rapidement causé par des incidents de sécurité, avec le problème persistant des migrants qui tentent de monter à bord des remorques de camions.

Les retards ont été compensés par de longs retards à l’Eurotunnel du côté britannique, causés en partie par une réduction du nombre de ferries en raison de Covid et du nombre de camions vides rentrant sur le continent après leurs livraisons en stock. Des files d’attente s’étendant parfois sur au moins huit kilomètres se sont formées presque tous les jours au cours des deux dernières semaines.

« Nous voyons plusieurs centaines de camions au-dessus des prévisions en milieu de semaine », a déclaré un porte-parole d’Eurotunnel. Les chiffres récents des entreprises montrent que le trafic a augmenté de 11 pour cent par rapport à l’année dernière en novembre.

Eurotunnel a déclaré que les plans d’urgence, également modélisés depuis 2018, permettaient de transférer rapidement le trafic vers les trains. « Nous nous attendons à ce que ce soit comme ça pour les trois prochaines semaines avec un certain ralentissement à l’approche de Noël, puis une baisse dans la première semaine de janvier », a déclaré le porte-parole.

«De nombreuses entreprises ont déclaré que leur production pour les deux premières semaines s’arrêterait en raison de la nervosité de ce qui s’en vient, ce qui aura un impact et nous pensons également que les autorités vont être indulgentes dans les premiers jours après le 1er janvier.»

La volonté d’accumuler des stocks découle du fait que les contrôles douaniers, réglementaires et agroalimentaires seront introduits avec ou sans accord parce que le Royaume-Uni quitte le marché unique. De nouvelles perturbations sont attendues au cours du week-end dans le Kent avec un test en direct de l’opération Brock, le plan d’urgence britannique sans accord pour le trafic du M20, mis en place vendredi soir.

Le Royaume-Uni espère atténuer l’impact en procédant à des contrôles échelonnés sur six mois, mais les entreprises ont exprimé leur inquiétude quant au fait que le logiciel des douanes et les passeports électroniques spéciaux du Brexit permettant aux chauffeurs de fret internationaux d’entrer dans le Kent ne soient pas prêts à temps pour le jour du Brexit. – Gardien