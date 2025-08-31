Stellantis lance un rappel massif pour ses véhicules équipés de moteurs PureTech

4.8/5 - (140 votes)

Le constructeur automobile Stellantis mène actuellement une vaste campagne de rappel massif de véhicules en France et dans toute l’Europe. Sont principalement concernés les modèles dotés du moteur PureTech, notamment le trois cylindres 1.2 turbo produits entre 2023 et 2025. Cette opération fait suite à la détection de plusieurs défauts mécaniques sur ces motorisations, ce qui a naturellement suscité l’inquiétude des utilisateurs.

Quels sont les modèles et marques automobiles concernés par ce rappel massif ?

La campagne engagée par Stellantis cible différentes marques du groupe, réunissant ainsi un large éventail de références sur le marché européen. L’ampleur de ce rappel massif de véhicules s’étend aussi bien aux voitures récentes qu’à certains utilitaires légers, ce qui témoigne de la volonté du constructeur de traiter le problème en profondeur.

Plus précisément, la nouvelle génération de moteurs trois cylindres 1.2 PureTech Gen-3 est au cœur de cette action corrective. Ce moteur succède à une première version déjà connue pour ses soucis de fiabilité, comme des problèmes de courroie ou chaîne. Parmi les huit marques touchées figurent Peugeot, Citroën, Opel, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Alfa Romeo et Lancia.

Combien de véhicules sont impactés à travers l’Europe ?

Selon les premiers chiffres communiqués, environ 238 000 véhicules sont rappelés en France et dans le reste de l’Europe, dont la majorité a été produite entre 2023 et 2025. La diversité des gammes concernées couvre aussi bien des citadines que des SUV ou crossovers, diffusés auprès des particuliers comme des professionnels.

Pour mieux visualiser l’étendue du rappel, voici quelques-uns des principaux modèles affectés :

Peugeot 208 et 2008

et 2008 Citroën C3 et C4

et C4 Opel Corsa et Mokka

et Mokka DS 3 Crossback

Fiat 500X

Jeep Renegade

Cette variété explique pourquoi le rappel massif de véhicules prend une telle ampleur à l’échelle européenne, d’autant plus que le moteur PureTech équipe bon nombre de best-sellers du groupe Stellantis.

Pourquoi le rappel vise-t-il uniquement les productions récentes ?

L’accent mis sur les véhicules récents tient à l’introduction de nouvelles versions du bloc moteur PureTech, marquées par des modifications techniques importantes. La découverte rapide de certains dysfonctionnements a poussé Stellantis à agir vite afin de limiter tout risque d’incident grave lié à cette évolution technique.

En concentrant le rappel massif sur les millésimes les plus récents, le constructeur cherche à éviter la propagation des anomalies et à rassurer sa clientèle, tout en maintenant une veille active sur d’éventuels défauts mécaniques futurs.

Quels sont les problèmes détectés sur les moteurs PureTech ?

Ce rappel massif de véhicules trouve son origine dans la mise au jour de problèmes techniques critiques sur le moteur PureTech nouvelle génération. Ces incidents ne se limitent pas à de simples désagréments mais exposent parfois les conducteurs à des situations dangereuses sur la route.

Deux risques majeurs ont été identifiés : une possible coupure inopinée du moteur pendant la conduite et, dans certains cas signalés, un échauffement anormal pouvant aller jusqu’au risque d’incendie sous le capot.

Quelles conséquences concrètes pour les automobilistes ?

De nombreux propriétaires évoquent des pannes soudaines, notamment l’arrêt du moteur sans avertissement. Ce phénomène est particulièrement inquiétant lors de trajets sur autoroute ou en ville, car il augmente le risque d’accident en raison de la perte subite de motricité.

Concernant le risque d’incendie, même s’il demeure rare au regard du volume total de véhicules concernés, il a justifié l’urgence de la réponse apportée par Stellantis. Le contrôle et, si besoin, la réparation des éléments potentiellement défaillants apparaissent donc essentiels pour garantir la sécurité des usagers.

D’où proviennent ces dysfonctionnements ?

Les premières analyses révèlent principalement des défauts mécaniques au niveau des joints moteurs et du circuit d’alimentation en huile. Une fuite, même minime, peut entraîner une chute de pression critique ou provoquer à terme une usure prématurée de composants essentiels, comme les buses de refroidissement (jet d’huile).

Des investigations complémentaires sont toujours en cours pour préciser l’origine exacte de chaque anomalie. Chaque marque adapte ses propres données techniques aux remontées terrain depuis le début du rappel massif de véhicules.

La communication autour du rappel massif se fait par courrier et contact direct auprès des propriétaires enregistrés, grâce aux fichiers d’immatriculation et au réseau officiel de concessionnaires partenaires. Les clients sont invités à prendre rendez-vous rapidement pour un passage en atelier.

Lors de l’intervention, les techniciens effectuent un contrôle approfondi du moteur PureTech et remplacent, si nécessaire, les pièces présentant un défaut mécanique. Toutes les opérations liées à ce rappel sont intégralement prises en charge par Stellantis, qu’il s’agisse de véhicules encore sous garantie ou non.

Contrôle visuel et diagnostic informatique complet

et diagnostic informatique complet Remplacement préventif de joints ou reprogrammation du système électronique

ou reprogrammation du système électronique Test de remise en route en conditions réelles

Chaque point de vente affilié reçoit un guide détaillé sur la procédure à suivre, assurant une harmonisation de la gestion du rappel massif à travers toute l’Europe et garantissant aux clients un traitement équitable, quel que soit leur pays de résidence.

Quel calendrier prévoit Stellantis pour finaliser le rappel ?

L’objectif affiché par Stellantis est de traiter le plus grand nombre de véhicules équipés de moteurs PureTech en moins de six mois. Dès l’annonce officielle, la logistique s’est organisée pour prioriser les dossiers selon le niveau de risque et la disponibilité des pièces nécessaires.

Face à l’ampleur du rappel massif de véhicules, certaines concessions pourraient renforcer leurs équipes ou élargir leurs horaires d’ouverture. Un suivi rigoureux permet de tenir à jour un tableau de bord sur l’avancée des réparations et la gestion des stocks de pièces.

Pays Nombre estimé de véhicules rappelés Période de production concernée France 130 000 2023 – 2025 Allemagne 35 000 2023 – 2025 Italie 25 000 2023 – 2025 Espagne 24 000 2023 – 2025 Autres pays européens 24 000 2023 – 2025

Le suivi du rappel massif évolue en fonction des retours clients, avec une surveillance constante assurée par tout le réseau technique Stellantis. Cette transparence vise à rassurer l’ensemble des propriétaires et à préserver la confiance autour des modèles PureTech les plus récents.