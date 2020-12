Johnson et von der Leyen acceptent de poursuivre les négociations sur le Brexit

Les négociations sur un accord sur le Brexit se poursuivront, ont déclaré dimanche la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre britannique Boris Johnson.

Dans une déclaration commune, von der Leyen et Johnson ont déclaré avoir eu un appel téléphonique « utile » au cours duquel ils ont discuté des « principaux sujets non résolus » des discussions sur la relation future.

« Nos équipes de négociation ont travaillé jour et nuit ces derniers jours », indique le communiqué. « Et malgré l’épuisement après presque un an de négociations, malgré le fait que les délais aient été manqués à maintes reprises, nous pensons qu’il est responsable à ce stade de faire un effort supplémentaire. »

Les deux dirigeants ont donc demandé à leurs négociateurs de poursuivre les pourparlers et de voir « si un accord peut même être atteint à ce stade tardif ».

Plus tôt cette semaine, von der Leyen et Johnson ont convenu lors d’un dîner de travail à Bruxelles que les négociations se poursuivraient et qu’une «décision ferme» sur l’avenir des pourparlers devrait être prise d’ici dimanche.

Selon des diplomates européens, la pêche et les règles du jeu dites « équitables » pour éviter la concurrence déloyale restent les points de friction dans les négociations.