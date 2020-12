Covid-19: deux autres décès et 264 autres cas confirmés

Il n’y aura pas «d’abaissement de la barre» dans le processus d’approbation des nouveaux vaccins Covid-19, a déclaré le responsable du régulateur irlandais des médicaments.

Aucun organisme de réglementation, ici ou à l’étranger, ne rendra les nouveaux vaccins disponibles «sans avoir pleinement confiance qu’ils sont sûrs et qu’ils fonctionnent», a déclaré le Dr Lorraine Nolan, directrice générale de l’Autorité de réglementation des produits de santé à une équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet ) briefing lundi.

Le décès de deux autres patients atteints de Covid-19 a été rapporté par Nphet. Cela porte à 2 126 le nombre total de décès dans la pandémie.

264 autres cas confirmés de la maladie ont également été signalés, portant le nombre total de cas à 76 449 dans la République.

La moyenne mobile sur cinq jours augmentant à 312 cas par jour contre 258 jeudi dernier, le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, a déclaré qu’il y avait eu un changement dans le schéma de transmission du virus, avec une augmentation du nombre.

Les messages de base de Nphet restaient que les gens devraient planifier à l’avance pour Noël, limiter leurs interactions sociales et choisir entre les activités possibles plutôt que d’essayer de toutes les faire, a-t-il souligné. Les gens peuvent encore influencer le cours de l’infection en limitant leurs contacts.

Le Dr Nolan a déclaré lors du briefing: «Toutes les demandes de vaccins seront examinées aussi attentivement et rigoureusement que pour tout autre médicament. Nous serons guidés par les preuves et par la science. C’est l’épine dorsale de tout système de réglementation. »

Reconnaissant que le rythme auquel les vaccins sont développés est préoccupant, elle a souligné que de nombreux facteurs se sont conjugués en même temps pour permettre que cela se produise.

Celles-ci comprenaient d’énormes investissements publics et privés, les leçons apprises sur les virus Zika et Ebola, la publication précoce du séquençage génétique du SRAS-CoV-2 et le fait que certains des vaccins de type plus récent peuvent être produits beaucoup plus rapidement que les vaccins traditionnels. .

Et tandis que le processus de réglementation était accéléré, cela ne compromettrait pas la «nature détaillée et approfondie de l’examen scientifique».

Lorsqu’on lui a demandé si le Royaume-Uni avait abaissé la barre grâce à son approbation antérieure du vaccin Pfizer / BioNTech, elle a déclaré qu’il avait utilisé un processus de réglementation d’urgence différent qui était «plus limité» et qui aurait pu refléter l’épidémiologie de la maladie dans ce pays.

UK souche

Interrogé sur une nouvelle variante du virus identifiée au Royaume-Uni, le médecin-chef adjoint, le Dr Ronan Glynn, a déclaré que très peu d’informations étaient disponibles à ce sujet pour le moment et qu’il était trop tôt pour dire si cette variante avait un effet sur la réponse immunitaire.

Parmi les nouveaux cas, 79 sont à Dublin, 24 à Donegal, 19 à Kerry, 18 à Limerick, 14 à Kildare, 14 à Wexford et les 96 autres dans 16 autres comtés.

Lundi après-midi, 215 patients de Covid-19 étaient hospitalisés, dont 33 en soins intensifs. Il y a eu 17 hospitalisations supplémentaires au cours des 24 heures précédentes.

L’incidence nationale de la maladie est maintenant de 83,4 cas pour 100 000 au cours des 14 derniers jours. Le Donegal, avec une incidence de 225,5, a l’incidence la plus élevée dans le comté, suivi de Kilkenny et Louth.

Leitrim a la plus faible incidence, à 25 ans, avec huit nouveaux cas au cours des 14 derniers jours.

Jusqu’à présent ce mois-ci, il y a eu 38 décès de patients atteints de Covid-19, contre 122 en octobre et 148 en novembre.

Il a de nouveau exprimé sa préoccupation concernant les personnes voyageant en Irlande en provenance d’autres pays à Noël, car de nombreux pays européens connaissent actuellement leur incidence la plus élevée de Covid-19 à l’heure actuelle.

En revanche, l’Irlande a l’incidence la plus faible de l’UE et le deuxième taux de mortalité le plus bas.

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait sûr pour le Père Noël de visiter les maisons ce Noël, le médecin-chef a répondu que oui.

Le Père Noël prendrait toutes les mesures de sécurité nécessaires pour qu’il puisse rendre visite en toute sécurité aux enfants «qui sont bons et à ceux qui font leurs devoirs et aident à la maison sans se battre avec leurs sœurs et frères».

«La chose importante que les enfants doivent faire maintenant est d’écrire leurs lettres, de continuer à faire leurs devoirs et le Père Noël peut venir», a déclaré le Dr Holohan.

Distribution de vaccins

Plus tôt, Taoiseach Micheál Martin a déclaré que la distribution du vaccin Pfizer / BioNTech Covid-19 commencerait dans la République la semaine suivant son approbation par le régulateur européen.

M. Martin a déclaré que le gouvernement voulait être en mesure de commencer le déploiement « dans les jours » de l’approbation attendue du vaccin par l’Agence européenne des médicaments (EMA) le 29 décembre.

Il a dit que bien qu’il y aurait des quantités limitées de vaccin en janvier et février, il y en aurait assez pour les cas prioritaires.

De plus grandes quantités de vaccin seront disponibles en mars, avril et mai à mesure que d’autres vaccins entreront en service et que la fabrication dans le monde augmentera. Il y aura une approche chronologique par étapes en fonction de la disponibilité, a-t-il déclaré.

S’exprimant sur Morning Ireland de RTÉ Radio, M. Martin s’est dit préoccupé par la récente augmentation des cas de coronavirus et a averti que «nous ne pouvons pas baisser la garde».

Le simple fait qu’un vaccin soit désormais disponible ne signifie pas que le public ne doit pas adhérer aux mesures de santé publique, a déclaré M. Martin. Si les chiffres continuent d’augmenter, de nouvelles restrictions pourraient être introduites en janvier. Les gens devaient faire très attention à leurs contacts à l’approche de Noël, a-t-il déclaré.

Le vaccin serait un outil complémentaire pour améliorer les mesures de santé publique et «ajouterait de manière significative à notre arsenal en faisant pression sur ce virus», a-t-il déclaré.

Le vaccin Pfizer / BioNTech devra être manipulé avec soin et le gouvernement annoncera mardi des plans sur la façon dont il sera administré, a-t-il déclaré. Les équipes de santé publique et les médecins, ainsi que les médecins généralistes et les pharmaciens, seront impliqués dans l’administration du vaccin.

Un deuxième vaccin, créé par la société américaine Moderna, devrait être approuvé par l’EMA le 12 janvier, a déclaré M. Martin.

La période optimale pour un programme de vaccination sera mai et juin, a-t-il dit.

Pendant ce temps, le ministre de l’Enseignement supérieur et supérieur Simon Harris a déclaré qu’il y aurait un «mouvement rapide» pour déployer le vaccin dans les maisons de retraite et parmi les travailleurs de la santé en janvier.

Interrogé sur la vaccination des étudiants du troisième niveau avant leur retour à la maison pour les vacances de Noël, M. Harris a déclaré à RTÉ Today with Claire Byrne montrer qu’il n’y avait aucune raison particulière pour laquelle les étudiants du troisième niveau devaient être vaccinés après la fin du trimestre universitaire.

Le conseil pour les étudiants était le même que pour tout le monde et alors que l’Université de Limerick avait commencé à proposer des tests d’antigènes aux étudiants, il a déclaré qu’il n’y aurait pas de dépistage de masse des étudiants.

M. Harris a également souligné que «la plupart» des étudiants du troisième niveau travaillaient à distance en ligne sous des restrictions de niveau 3.

Aucun impact pendant des mois

Lundi, le médecin-chef adjoint, le Dr Ronan Glynn, a déclaré qu’un vaccin n’aurait aucun impact positif sur Covid-19 dans les mois à venir.

« Alors que nous affrontons Noël et le Nouvel An, il y a de nombreuses raisons d’espérer », a-t-il déclaré sur Twitter.

«Grâce aux efforts collectifs de la population, nous avons évité dans toute la mesure du possible l’impact dévastateur de Covid-19 dans toute l’Europe au cours des deux derniers mois. Mais … nous n’en sommes pas encore là.

«Ce virus ne se soucie pas que nous ayons bien fait récemment. Peu importe que nous soyons fatigués ou que nous ayons désespérément besoin de voir nos familles et nos amis. Ce n’est pas moins dangereux maintenant qu’en mars dernier. »

Le Dr Glynn a déclaré dimanche dans un communiqué que l’État était «Sur le point» de déployer au moins deux vaccins Covid-19 mais des inquiétudes subsistaient quant au fait de s’assurer qu’un nombre suffisant de personnes choisissent de se faire vacciner.

«Nos recherches nous indiquent que la majorité ont déjà décidé qu’ils prendraient définitivement (45%) ou probablement (28%) le vaccin quand il leur sera proposé. À l’autre extrémité du spectre, une petite minorité – mais vocale – (5 pour cent) ne le prendra absolument pas.

Il s’est déplacé pour rassurer les gens sur le fait qu’il n’y avait aucune inquiétude quant à la sécurité du vaccin malgré la vitesse à laquelle les choses se passaient.

Le Dr Glynn a déclaré que «les énormes niveaux d’investissement» avaient réduit le calendrier. Le nombre élevé de cas de Covid-19 avait aidé les essais à mesurer rapidement les différences de risque entre ceux qui avaient reçu le vaccin et ceux qui avaient reçu le placebo. Enfin, plusieurs processus qui se succèdent généralement ont été menés en parallèle.

Le rapport du groupe de travail de l’État sur le vaccin sur le déploiement du vaccin devrait être publié mardi.

Les généralistes constatent une augmentation du nombre de patients présentant des symptômes viraux

Le Dr Mary Favier, responsable de Covid-19 pour l’Irish College of General Practitioners (ICGP), a déclaré que les médecins généralistes avaient constaté une augmentation du nombre de patients qui leur venaient avec des symptômes de coronavirus ces derniers jours.

Elle a déclaré à l’émission Today with Claire Byrne de la radio RTÉ que les chiffres toujours élevés dans les comtés frontaliers étaient particulièrement préoccupants. Cependant, elle était également préoccupée par le nombre élevé dans les comtés de Kilkenny et de Limerick et il n’y avait aucun comté qui ne la préoccupait pas.